Dailyletter n. 3949 del 7 agosto 2020

Telecoms I veri numeri di TIM. Semestrale oscurata dalla rete unica, ma il progetto va in salita di Raffaele Barberio La presentazione dei numeri relativi al primo semestre 2020 è stata in qualche modo oscurata dalla irrituale intrusione a due tempi del governo, prima con una lettera a firma dei ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e poi con una telefonata del premier Giuseppe Conte, che ha inevitabilmente…

Internet Covid-19. I verbali del Comitato Tecnico Scientifico, pubblici soltanto 5 su oltre 100. Dov’è la trasparenza (digitale)? di Angelo Zaccone Teodosi Mercoledì sera, con modalità inconsueta, la Fondazione “Luigi Einaudi” dirama un comunicato stampa dichiarando che l’indomani (giovedì 6 agosto) avrebbe pubblicato sul proprio sito web i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, l’organismo istituito dal Capo Dipartimento della Protezione…

Internet “Le Big Tech dopo la sentenza Schrems II non possono rispettare il GDPR, anche se dicono di farlo”. Cosa fare? di Luigi Garofalo Dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, che ha dichiarato invalido il Privacy Shield, non c’è stato il blocco immediato dei flussi dei dati degli utenti dell’Unione europea verso gli Stati Uniti. Infatti Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft&Co. continuano…

Telecoms FiberCop, Alberto Calcagno (Fastweb): “Avanti con Tim e Kkr, bene interesse dello Stato” di Luigi Garofalo Il modello del coinvestimento è vincente per Fastweb per questo la società crede anche nel progetto FiberCop. Con Fibercop “si mettono a fattor comune gli investimenti in infrastrutture lasciando totale autonomia operativa nello sviluppo dei servizi e nella relazione con i clienti. La creazione…

Internet Trump firma il ban, ma Microsoft vuole acquisire Tiktok in tutto il mondo di Flavio Fabbri Il Presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto esecutivo con cui ufficialmente si obbliga la cinese ByteDance a vendere la partecipazione di TikTok negli Stati Uniti. La decisione è stata anticipata da una legge approvata in Senato con cui si vieta ai dipendenti federali l’uso dell’app…

Internet Pagamenti digitali. Nel decreto di agosto salta il bonus del 20% al ristorante, ma cashback da dicembre di Luigi Garofalo Niente rimborso del 20% per chi paga nei ristoranti e nei negozi di mobili e abbigliamento con la moneta digitale. La proposta dei viceministri Laura Castelli, Stefano Buffagni e Alessia Morani è saltata nella bozza del decreto-legge agosto che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri dalle ore 13….

Internet Inps, da ottobre si va verso lo switch off dal PIN allo SPID. Cosa fare per accedere al sito? di Luigi Garofalo Dal primo ottobre il PIN per accedere al sito INPS lascerà il passo a SPID, all’identità digitale. Perché? Il decreto Semplificazioni prevede entro il 28 febbraio 2021 l’accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione esclusivamente tramite SPID o la Carta d’identità elettronica. Lo…

Cybersecurity Cybersecurity per i veicoli connessi in rete, spesa mondiale oltre i 3 miliardi di dollari nel 2025 di Flavio Fabbri Tutto ciò che è connesso in rete potrebbe essere esposto ad attacchi informatici di varia natura. È un assioma ed è valido anche per i veicoli connessi in rete, con altri veicoli, con le infrastrutture e le reti di distribuzione energetiche, i cosiddetti V2X o Vehicle-to-everything. Esistono soluzioni…

Smart City Auto elettriche, un milione di stazioni di ricarica per accelerare il Piano Ue per l’eMobility di Flavio Fabbri Realizzare in tempi brevi più di un milione di stazioni di ricarica per auto elettriche, sia batteria, sia ibride, per supportare e accelerare il piano europeo per la diffusione della mobilità elettrica (eMobility). È quanto hanno annunciato in un accordo l’Associazione europea dei costruttori di…

Internet Effetto Covid-19, fatturato imprese “web & software” cresciuto del 17% nel primo semestre 2020 di Flavio Fabbri Il primo semestre del 2020 si è chiuso con la pandemia di Covid-19 ancora in grado di manifestare i suoi effetti peggiori non solo sulla salute delle persone, ma anche sulle imprese e l’economia nel suo insieme. Il nuovo documento prodotto dall’Area Studi Mediobanca è dedicato proprio all’impatto…

Telecoms Pandemia e bonus: come ci spingono verso i pagamenti elettronici di Edoardo Stigliani SosTariffe.it In queste vacanze post-Covid (e anche su quel “post” che fa allentare un po’ troppo la tensione ci sarebbe molto da dire), gli italiani, dopo lo shock anche economico della pandemia, guardano al Governo per poter recuperare il più possibile, grazie ai bonus, l’illusione di un’estate normale. Bonus…

Telecoms Samsung Galaxy M31: ottimo battery phone di fascia media di Silvio Spina SosTariffe.it Volete acquistare uno smartphone di buona qualità per l’estate (e non solo), che non vi costringa a cercare una presa di corrente o a portarvi appresso dei powebank più grandi dello stesso cellulare dopo solo qualche ora di utilizzo? Samsung ha lanciato recentemente un dispositivo di fascia media molto…

Energia Prepararsi ora per le bollette autunnali: come risparmiare subito di Davide Raia SosTariffe.it La stagione estiva è ancora in corso e si prospettano diverse settimane di caldo intenso. In futuro, inevitabilmente, arriveranno anche i mesi autunnali, con i primi freddi, e cambierà la tipologia di consumi e le bollette delle famiglie italiane. Bollette invernali: come risparmiare Come da…

