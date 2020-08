Dailyletter n. 3946 del 4 agosto 2020

Internet Rete unica? Gli attori, gli interessi e gli errori di una storia senza fine di Raffaele Barberio Va oggi verso l’epilogo l’intricata vicenda del dibattito sul futuro della rete. Il tema della rete unica, come è noto, si è sviluppato in modo virulente, quanto sommario, ponendo tutte le parti in commedia in un cul-de-sac da cui nessuno sa più come uscire. Rete unica, oggi forse l’epilogo? Morta…

Telecoms Voucher Banda Ultralarga, ok dall’Ue ai 200 milioni per famiglie con Isee fino a 50mila euro e imprese di Luigi Garofalo La Commissione europea ha approvato il regime italiano di voucher, per un totale di 200 milioni, per aiutare le famiglie a basso reddito ad accedere ai servizi a banda larga. La misura, spiega la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, “è pensata per contribuire a ridurre il divario digitale…

Internet Twitter sotto indagine Ftc per violazione della privacy, potrebbe costargli fino a 250 milioni di dollari di Flavio Fabbri La Federal Trade Commission (Ftc), Agenzia federale per la libera concorrenza e la tutela dei consumatori, ha avviato un’indagine su Twitter per violazione della legge sulla privacy negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da diverse testate come Cnn, Bloomberg e New York Times. Nella comunicazione…

Internet Se mangi a ristorante, cashback del 20% su carta, conto o nuova app. L’ipotesi nel decreto di agosto di Luigi Garofalo Da settembre a dicembre prossimo il conto al ristorante potrebbe essere scontato del 20%. È questa, secondo quanto apprende l’ANSA, l’ipotesi che si sta facendo strada per introdurre con il decreto-legge di agosto un incentivo ai consumi. Il rimborso del 20% del conto arriverebbe direttamente sul conto…

Telecoms 5G FWA, nuovo obiettivo di Fastweb e Linkem: “Connettere insieme anche 4 milioni di case nelle aree bianche” di Luigi Garofalo Connettere anche 4 milioni di case nelle aree bianche attraverso la sinergia delle rispettive reti 5G Fixed Wireless Access (FWA) con velocità fino a 1 Gbp/s. Questo è il nuovo obiettivo annunciato da Fastweb e Linkem, che vanno così ad ampliare il target di 8 milioni di case nelle aree grigie oggetto…

Cybersecurity Garmin, pagati 10 milioni di dollari di riscatto per l’attacco informatico? di Piero Boccellato Pagare un riscatto non è mai la scelta giusta. Soprattutto quando si è vittima di un attacco informatico. Ma, secondo Sky News, Garmin ha pagato 10 milioni di dollari richiesti dai criminali informatici. Ma cosa è successo di preciso? Andiamo con ordine. Garmin e l’attacco informatico Lo…

Internet Trump da vendita TikTok vuole farci anche la ‘cresta’. Ma la Cina vuole evitare l’effetto domino, poi anche WeChat? di Luigi Garofalo Da ex imprenditore immobiliare ed ora nei panni di “intermediario” nella trattativa Microsoft-TikTok, Donald Trump vorrebbe che “una parte molto consistente della vendita andasse nelle casse del ministero del Tesoro Usa”. La richiesta del presidente degli Stati Uniti è stata comunicata in un briefing…

Internet Pmi manifatturiero in crescita. Patuanelli: “Fase espansiva grazie a Ecobonus e Superbonus” di Flavio Fabbri Nuovi ordini e un livello produttivo più alto hanno fatto rimbalzare l’indice Pmi manifatturiero a 51,9 punti nel mese di luglio 2020. Il dato è stato certificarlo da IHS Markit: sopra i 50 punti l’indice segna sempre l’inizio di una fase di espansione (a giugno il dato era fermo a 47,5). Fase espansiva…

Internet Vodafone Italia, conclusa la formazione dell’IoT Academy. Migliarina: ‘Momento importante per la crescita di competenze digitali’ di Piero Boccellato Si è concluso al Politecnico di Torino il percorso di formazione della IoT Academy di Vodafone Italia, che ha lo scopo di preparare gli ingegneri al lavoro di domani sia guardando all’innovazione tecnologica sia alle competenze digitali necessarie e ai nuovi modi di lavorare. Vodafone IoT Academy Il…

Internet Turismo: in recupero l’industria alberghiera di Cina e Italia. Gli americani litigano con le mascherine di Flavio Fabbri La pandemia mondiale ha colpito duramente Paesi come la Cina, l’Italia e successivamente gli Stati Uniti, si legge in un approfondimento su Skift.com, ma con risultati diversi per quel che riguarda viaggi e prenotazioni in albergo. Faticosamente, dopo il primo impatto shock del Covid-19, il settore…

Internet La Psicografia, il marketing e il nuovo modo di ascoltare il pubblico di Neosperience Team Che cosa è la Psicografia? Probabilmente molti di voi non l’avranno mai sentita nominare, eppure l’analisi psicografica è un campo di studi che ci coinvolge tutti molto da vicino. La Psicografia è, infatti, un particolare studio psicologico dell’individuo – realizzato principalmente dal marketing…

Cybersecurity Cyberchallenge.it, l’1 e il 2 ottobre la finale online degli hacker etici di Redazione Key4biz L’1 e il 2 ottobre si terrà la finale di CyberChallenge.It: il programma nazionale di formazione per i giovani hacker etici del futuro. Il Coronavirus non ha fermato l’edizione 2020 che, per la prima volta dal 2017, si terrà interamente online. Organizzata dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity…

Internet Fondazione Con il Sud, finanziamento per la produzione di opere audiovisive di Sercam Advisory Il bando mira a finanziare la realizzazione di 10 opere audiovisive afferenti ad una delle categorie sotto indicate, da realizzare in Puglia e/o Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia. Beneficiari La proposta dovrà essere presentata da un partenariato costituito da almeno tre…

Mappamondo MailUp Group premiata per il terzo anno consecutivo dalla Fast 500 di Deloitte di Redazione Key4biz MailUp Group è stata inserita, per il terzo anno consecutivo, nella Deloitte Technology Fast 500 EMEA, una delle più autorevoli rassegne per i settori high tech, che premia la capacità delle aziende di combinare crescita del business, tecnologia e innovazione. Organizzata ogni anno…

Bibliotech Amazon dietro le quinte di Redazione Key4biz In meno di venticinque anni Amazon è diventata una delle tre aziende con la più alta capitalizzazione di Borsa al mondo. Supera i duecentocinquanta miliardi di fatturato, i settecentocinquantamila dipendenti, i centoquaranta milioni di clienti iscritti al programma Prime, i due milioni di venditori…