Dailyletter n. 3945 del 3 agosto 2020

Un ponte con i più alti standard di sicurezza, bello, realizzato in tempi record – 15 mesi, made in Italy e con le tecnologie di ultima generazione. Il nuovo ponte di Genova è un’opera d’arte hi-tech. In attesa dell’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, così ribattezzato, che avverrà oggi alle…

Dalla minaccia del ban a TikTok negli Usa all’ok a Microsoft per continuare la trattativa per acquistare l’app cinese entro il 15 settembre. Donald Trump ha cambiato così approccio sull’affaire TikTok che potrebbe diventare un’affare per la società con sede a Redwood, Washington, pronta a spendere anche…

Sono stati arrestati in tempi record gli hacker responsabili del grave incidente informatico che ha coinvolto Twitter lo scorso 15 luglio. Per le autorità statunitensi Graham Ivan Clark, 17enne appena diplomato proveniente dalla Florida; Mason John Sheppard, 19enne del Regno Unito, e Nima Fazeli,…

Google, Facebook e Amazon sono oligopoli anche nella pubblicità online, come evidenzia il nuovo report di Agcom in cui si legge che: “La distribuzione della raccolta pubblicitaria sul web mostra un andamento fortemente asimmetrico, nel quale l’1% dei soggetti realizza il 68% dei ricavi, mentre la restante…

L’aumento esponenziale del numero di piattaforme televisive, con il successo dei servizi on demanda (VoD), ha spinto l’industria audiovisiva mondiale a cercare nuove strategie e strumenti più efficaci, sia per garantire una risposta adeguata all’aumento della domanda di film e serie tv, sia per ridurre…

Continua la campagna di boicottaggio di Facebook da parte di quelle aziende che hanno deciso non spendere più un dollaro in pubblicità fino a quando la piattaforma social non fermerà il linguaggio dell’odio e la disinformazione. È la campagna #StopHateForProfit, che da settimane ormai sta vedendo…

Come le notizie di cronaca non smettono mai di ricordarci anche oggi, morire o infortunarsi sul luogo di lavoro in Italia è la normalità. Ogni anno si contano centinaia di decessi e decine di migliaia di infortuni: dal 2009 ad oggi 17 mila vittime e centinaia di migliaia di feriti. Oltre ad essere…

Dopo quattro anni di impiego, la “Cartella Sole” ha attivato in Emilia Romagna 1.660 profili di medici di medicina generale (Mmg) e conta oggi 1,8 milioni di assistiti. Dal 2016, “Sole” è divenuto il software di cartelle cliniche elettroniche più diffuso in regione, mentre sono oltre 30 milioni le…