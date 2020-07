Dailyletter n. 3943 del 30 luglio 2020

Telecoms Rete unica? Rischio di nuovi ritardi per la connettività del Paese di Paolo Anastasio La rete unica rischia di ricacciare l’Italia agli ultimi posti nella classifica Ue della connettività e rallentando gli investimenti in fibra stimolati dalla concorrenza. Per non parlare dei diversi ostacoli che il progetto dovrebbe superare a livello di antitrust in Europa. Questa la tesi sostenuta…

Internet ‘Troppo potenti, vanno spezzettate’. Anche gli Stati Uniti hanno paura delle big tech di Piero Boccellato A Capitol Hill qualcuno l’ha definito l’evento dell’anno, seppur virtuale. Ieri, Jeff Bezos, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg e Tim Cook hanno testimoniato al Congresso americano. I ceo delle “big four” dell’hitech sono finiti sotto torchio, costretti a difendersi dalle accuse di pratiche anticompetitive…

Internet ‘Instagram? Potrebbe danneggiarci, dobbiamo acquisirlo’. Le email schock di Zuckerberg di Piero Boccellato Ci sono dei risvolti importanti per quanto riguarda il Congresso degli Stati Uniti andato in scena ieri e Mark Zuckerberg. Il sito The Verge ha pubblicato degli screenshot relativi ad un documento interno di Facebook, in cui l’amministratore delegato del social network, spiegava le ragioni…

Telecoms Huawei supera Samsung e conquista il mercato globale smartphone nel secondo trimestre 2020 di Flavio Fabbri In soli tre mesi il gigante cinese della telefonia mobile Huawei ha scalato la vetta del mercato globale degli smartphone, consegnando 55,8 milioni di dispositivi nel secondo trimestre dell’anno in corso. Un risultato storico, atteso da tempo dal patron Ren Zhengfei. Il dato è contenuto nel nuovo…

Media Amazon, Google, Facebook, Apple ‘processati’ dal Congresso. Potere eccessivo, democrazia a rischio di Michele Mezza Un potere eccessivo. Così il congresso americano dopo la prima audizione dei Big Tech finiti alla sbarra perché ormai anche negli Usa sono considerati un pericolo per la democrazia. …

Smart City L’inquinamento spaventa il 42% degli abitanti delle città globali. Privacy più importante della qualità dei servizi di Flavio Fabbri L’era digitale porta con sé nuove esigente e necessità di chi vive in città, tra queste la qualità dell’ambiente urbano e l’accesso a servizi digitali di nuova generazione. Il nuovo Report di Capgemin, dal titolo “Street Smart: Putting the citizen at the center of smart city initiatives”, ha posto…

Cybersecurity Data breach, per ogni azienda italiana coinvolta il costo è di 2,9 milioni di euro l’anno di Piero Boccellato Ogni violazione di sicurezza costa in media all’azienda impattata 3,86 milioni di dollari a livello globale e 2.90 milioni di euro in Italia. Lo rileva il nuovo studio report Cost of a Data Breach 2020, richiesto da IBM Security e condotto da Ponemon Institute. Il report è stato realizzato attraverso…

Media Audiovisivo, l’UE a sostegno delle imprese per l’accesso agevolato ai finanziamenti di Flavio Fabbri L’impatto della pandemia di Covid-19 sull’industria culturale e creativa ha creato una crisi economica molto profonda. Per questo la Commissione europea e il Fondo per gli investimenti (Fei) hanno annunciato nuove misure di sostegno per agevolare l’accesso delle imprese del settore ai fina…

Internet Gruppo MailUp tra le 13 imprese italiane della Fast 500 EMEA 2019 di Flavio Fabbri Quest’edizione della Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 vede aumentare la pattuglia di imprese italiane in classifica e tra queste c’è MailUp Group. Prima Assicurazioni, Everli by Supermercato24, Pikkart, Keytech, Exom Group, Techno Center, Intellienergy Technologies, MailUp Group, Digital Angels,…

Media Tivùsat lancia oggi Paramount Network in HD di Flavio Fabbri Si amplia l’offerta in alta definizione della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. Da oggi sarà disponibile la versione in high definition (HD) di Paramount Network, il canale di cinema e serie tv già presente al canale 27 di tivùsat. L’esperienza Paramount HD “Siamo molto contenti di poter…

Telecoms 3 Uk-O2, Commissione Ue fa ricorso contro la bocciatura della Corte di Giustizia del suo veto al merger di Paolo Anastasio La Commissione Ue è pronta a fare appello contro la decisione della Corte di Giustizia che aveva contestato la decisione di Bruxelles di bloccare la fusione fra O2 e 3 Uk. Leggi anche: 3Uk-O2, la Corte di Giustizia boccia il veto Ue al merger. Crolla il dogma dei 4 operatori Lo scorso mese di…

Internet Vendita di beni o servizi digitali: come la direttiva UE771/2019 disciplina alcuni aspetti contrattuali di D&L Net Come anticipato qualche settimana fa, nel 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato due direttive il cui recepimento nei singoli paesi dell’Unione è destinato ad avere importanti ripercussioni nel mercato dei servizi e della vendita di beni digitali o a “contenuto digitale”. Nell’alveo…

Mappamondo 5G, Fastweb-NTT DATA soluzione di Realtà Virtuale per visite da remoto di Redazione Key4biz Offrire a cittadini, appassionati di tecnologia, istituzioni e clienti una modalità innovativa di fruizione di ambienti tecnologici al momento non accessibili. E’ questo il principale obiettivo della sperimentazione avviata da Fastweb e NTT DATA per sviluppare un servizio di Realtà Virtuale che permette…