Telecoms ‘Rete unica, Mef in pressing su Cdp ed Enel per cedere controllo a Tim?’. Butti (FdI) ‘Governo chiarisca’ di Paolo Anastasio Pare che il Mef stia esercitando forti pressioni su Cdp ed Enel, perché firmino entro fine mese un accordo su un progetto condiviso di rete unica controllata da Tim. L’urgenza, dopo anni di sterili dibattiti sulla rete unica, dipenderebbe dal fatto che il 4 agosto è fissato il prossimo Cda di Tim, e…

Internet Primi soldi del recovery fund? Aiuti a imprese che investono nel digitale e scuole connesse con fibra ottica di Luigi Garofalo Puntare di nuovo sull’iperammortamento su base quinquennale fino al 200% del costo di acquisto di tecnologie, dai robot agli investimenti di digitalizzazione, e iniziare a connettere le scuole statali con la connessione ad Internet in fibra ottica. In questo modo verranno spesi i primi fondi dei 209…

Internet Competenze, Governo stanzia 230 milioni di euro. Nel 2023 serviranno 600 mila nuovi profili lavorativi di Flavio Fabbri Nuove competenze per nuovi lavori, uno slogan sempre buono e allo stesso tempo anche un invito a seguire più da vicino i processi di trasformazione digitale che sono in atto nel mondo delle imprese e del lavoro. A tal proposito, il Governo italiano ha creato il Fondo nuove competenze da 230 milioni…

Internet Antitrust, Apple e Amazon sotto indagine per intesa restrittiva di Paolo Anastasio L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avviato un’istruttoria ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nei confronti delle società dei gruppi Apple Inc. e Amazon.com Inc. L’istruttoria è diretta ad accertare se Apple e Amazon abbiano messo in…

Cybersecurity Cyberspionaggio e Covid-19, gli Usa contro due hacker cinesi: ‘Hanno tentato di rubare le ricerche sul vaccino’ di Piero Boccellato Due hacker cinesi hanno tentato di rubare delle informazioni sul vaccino contro il Coronavirus, dopo essere già entrati in possesso di moltissimi segreti commerciali di diverse aziende dislocate in tutto il mondo per il valore di svariati centinaia di milioni di dollari. L’accusa, che arriva…

Internet TikTok, Trump vuole il ban. L’app risponde: ‘Creeremo 10mila posti di lavoro’ di Piero Boccellato TikTok è pronta a creare 10 mila posti di lavoro in tre anni negli Stati Uniti. Lo hanno annunciato i responsabili del social media controllato dalla cinese ByteDance dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di inserire l’azienda nella ‘black list’ delle società indesiderate….

Telecoms Tim, Tar respinge richiesta sospensiva multa antitrust da 116 milioni (progetto Cassiopea) di Paolo Anastasio Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento con cui il marzo scorso l’autorità antitrust ha inflitto a Tim una multa di 116 milioni di euro per ostacolo alla concorrenza nel mercato della banda ultralarga (progetto Cassiopea). E’ quanto emerge da un documento visionato…

Internet PA e D.L Semplificazioni, lo sportello va in pensione con l’App IO? di D&L Net Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge Semplificazioni. Il testo introduce, al Titolo III “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’Amministrazione Digitale”, una serie di misure volte a sviluppare e incrementare l’utilizzo e la diffusione della…

Internet L’app per le donne contro la violenza domestica e i maltrattamenti di Luigi Garofalo Fondazione Vodafone, in collaborazione con CADMI – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, ha lanciato ‘Bright Sky’, l’app, davvero utile per come è stata realizzata,che consente alle donne di denunciare, senza farsi scoprire dai maltrattanti, le violenze domestiche e maltrattamenti subìti….

Telecoms 5G, La Francia dice sì a Huawei. Nokia ed Ericsson a rischio ritorsione? di Paolo Anastasio Diversamente da quanto stabilito dal Governo nel Regno Unito, che ha bannato Huawei dal 5G in Uk, il produttore cinese di apparecchiature di rete potrà invece continuare a lavorare e investire sul 5G in Francia. Lo ha confermato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, dicendo che la Francia…

Internet 5G, la Cina supera quota 100 milioni di abbonati. Corea del Sud seconda a 10 milioni di Paolo Anastasio La Cina supera per la prima volta la soglia dei 100 milioni di sottoscrittori a servizi 5G, secondo le utlime cifre diffuse da China Mobile e China Telecom. In altre parole, il 10% degli abbonati mobili in Cina ha un abbonamento 5G. Lo scrive Les Echos, precisando che per il momento il 30% dei nuovi…

Telecoms 5G, spesi 1,23 miliardi per l’asta frequenze in Olanda di Paolo Anastasio L’asta 5G in Olanda si è chiusa con un esborso complessivo di 1,23 miliardi da parte degli operatori, ben al di sopra della base d’asta di 915 milioni. Le frequenze sono state assegnate ai tre principali operatori del paese – KPN, VodafoneZiggo, e T-Mobile – per un periodo di 20 anni. Le clausole di…

Smart City Ecobonus, al via da oggi contributi per l’acquisto di veicoli elettrici con rottamazione di Flavio Fabbri Il ministero dello Sviluppo economico ha dato il via ai contributi per l’acquisto veicoli a due e quattro ruote elettrici ed ibridi. Basta prenotare l’ecobonus sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it. A partire da oggi, quindi, è possibile richiedere il contributo per l’acquisto di un’auto…

Cybersecurity Cybersecurity: spesa mondiale a 43 miliardi di dollari nel 2020, ma l’effetto Covid non è finito di Flavio Fabbri La pandemia di Coronavirus ha comportato per molti di noi un aumento del tempo passato sui nostri dispositivi elettronici connessi in rete e anche del numero stesso di device accesi in casa. Tra smart working, didattica a distanza e intrattenimento, siamo sempre più online e questo ci rende più vulnerabili…

Internet Automazione industriale in crisi, nel 2020 si perderà l’8% del fatturato in Italia di Flavio Fabbri L’anno scorso non era andata male per l’automazione industriale italiana, ma a causa della pandemia di Covid-19 e relativo blocco delle attività, il 2020 potrebbe chiudersi con un forte calo del fatturato totale. Automazione industriale, i dati nazionali Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio…

Internet Sostegno alla competitività delle strutture alberghiere, al via le domande di Sercam Advisory Il bando sostiene progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta aventi forma giuridica d’impresa. Beneficiari Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese della Regione Lombardia che presso…

