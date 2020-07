Dailyletter n. 3933 del 15 luglio 2020

Telecoms 5G, conto salato per il bando di Huawei in Uk: ‘Ritardo reti di 3 anni e 7 miliardi di extra costi’ di Paolo Anastasio La decisione di Londra di bandire le apparecchiature di Huawei dal roll out del 5G farà slittare di tre anni la realizzazione delle nuove reti e farà aumentare di 7 miliardi di sterline il conto complessivo per il nuovo standard nel Regno Unito. La stima del ritardo arriva direttamente dal ministro…

Telecoms Luca Tomassini (vetrya): “L’Italia non riparte se non si investe sulle Tlc. Il 5G grande occasione di crescita” di Luigi Garofalo Del ruolo strategico delle Tlc, sia per aver contribuito alla tenuta del Paese durante l’emergenza sanitaria Covid-19 sia per il rilancio dell’Italia, è fortemente convinto Luca Tomassini, presidente e Ad Vetrya e presidente di VatiVision. Key4biz. Perché le telecomunicazioni…

Internet Come si diventa Garante Privacy di Luigi Garofalo Agostino Ghiglia, Pasquale Stanzione, Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni sono i nuovi componenti, eletti ieri dal Parlamento, del collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Ad oggi nessuno dei 4 è ancora il Garante privacy, così è definito comunemente il presidente dell’Autorità….

Contributors Agcom e Garante Privacy, eletti gli 8 consiglieri. Un voto “blindato” in occulte trattative tra Governo e opposizioni di Angelo Zaccone Teodosi L’elezione tanto attesa si è finalmente concretizzata: Camera e Senato hanno eletto i nuovi componenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Privacy), ieri martedì 14 luglio i risultati sono stati proclamati, alle ore 17:30 a…

Telecoms Salvo Ugliarolo (Uilcom Uil) ‘Rete unica, garantire i posti di lavoro’ di Paolo Anastasio L’accelerazione del dossier sulla rete unica impressa dal Governo non lascia indifferente il sindacato, che vuole dire la sua su un’operazione attesa da tanto tempo, che pone diverse questioni che riguardano il lavoro e la tutela del perimetro occupazionale delle società coinvolte, che sono in prima…

Smart City Il “nodo 5G” del progetto “Braine” a Pisa, Valcarenghi (Sant’Anna di Pisa): “Edge computing per garantire le migliori prestazioni della nuova rete in città” di Flavio Fabbri Le tecnologie emergenti possono beneficiare delle elevate prestazioni del 5G per essere impiegate nei diversi progetti di trasformazione digitale delle nostre industrie, della nostra economica, delle nostre città. Parliamo ad esempio di soluzioni che sfruttano anche l’intelligenza artificiale, il machine…

Internet Il Tribunale Ue: “Apple non ha ricevuto aiuti di Stato illegali dall’Irlanda”. Vestager: “Valutiamo passi ulteriori” di Luigi Garofalo Non è stato dimostrato “in modo giuridicamente adeguato” che gli accordi tra Apple e l’Irlanda sono “aiuti di Stato illegali’, come invece sostenuto dal 2016 dall’allora Commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager. Per cui la società guidata da Tim Cook non avrebbe…

Internet Dal terreno di gioco allo stadio: alcune proposte per superare i limiti della e-Fattura (seconda parte) di D&L Net Nella puntata precedente abbiamo osservato come l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per le operazioni commerciali verso i privati abbia segnato una delle stagioni più significative della storia della digitalizzazione del Paese. Concentriamoci in questa seconda parte sui limiti…

Smart City Porto di Livorno, grazie al 5G taglio CO2 e +25% di produttività di Flavio Fabbri I sistemi portuali di tutto il mondo giocano oggi un ruolo fondamentale, nell’economia globalizzata del XXI secolo. Si calcola che ogni anno il 90% delle merci o quasi passino per i porti di tutto il pianeta. Ci sono però delle criticità, su cui il sistema nel suo insieme deve ragionare e deve…

Internet Poste italiane e sennder, JV per digitalizzare il trasporto merci su strada di Luigi Garofalo sennder, leader europeo nella digitalizzazione del trasporto merci su strada, ha annunciato oggi la nascita di una joint venture (JV) con Poste Italiane. La joint venture costituita tra sennder e Poste Italiane mira a migliorare l’efficienza del trasporto su strada su grandi distanze del provider…

Internet Lepida a supporto dello smart working in Emilia Romagna di Flavio Fabbri Alla società in house della Regione Emilia Romagna, Lepida, è stato assegnato il compito di supportare gli enti soci nell’adozione di strumenti e tecnologie in grado di abilitare le piattaforme e i servizi smart working. A seguito della crisi pandemica scoppiata quest’inverno e alla luce dei…

Telecoms Ripa (Open Fiber) ‘Crisi ha mostrato necessità di passare da rame a fibra’ di Redazione Key4biz Il Covid “ha accelerato tutti i processi e ci troviamo oggi di fronte alla necessità di dotare il Paese in modo rapido ed efficace di una infrastruttura abilitante per la rivoluzione digitale”. Lo ha sottolineato l’ad di Open Fiber, Elisabetta Ripa, intervenuta alla presentazione del Libro Bianco per…

Smart City Popolazione mondiale in diminuzione nel 2100: possibile crollo demografico in Italia di Flavio Fabbri La popolazione mondiale attuale sfiora i 7,8 miliardi di esseri umani. Negli ultimi anni, l’attenzione al tema della sovrappopolazione è andata aumentando negli ambienti accademici e nel mondo della ricerca. Il numero di persone che abita il pianeta, d’altronde, è strettamente correlato sia alla…

Cybersecurity In Italia più di 390 campagne cybecrime nel 2020. Il Pd denuncia attacco hacker ai propri server di Piero Boccellato L’Italia ha avuto il primato di essere stato il primo Paese preso di mira da una campagna di phishing targettizzata e geolocalizzata, già a febbraio, con oltre 390 campagne di email malevole che sfruttavano i temi del Covid-19. Lo rivela il nuovo studio dei ricercatori di Proofpoint, in cui spiegano…

Internet PMI e grandi Imprese, 91 milioni di euro dalla Regione Campania di Sercam Advisory Approvato l’Avviso, gestito da Sviluppo Campania S.p.A, relativo allo Strumento Finanziario Negoziale – SFIN – che ha l’obiettivo di agevolare programmi di investimento volti ad accrescere la competitività delle imprese operanti nei seguenti settori strategici: Aerospazio, Automotive e Cantieristica,…

Mappamondo Arriva “Curve”, lo smart GPS tracker “Designed & Connected by Vodafone” di Redazione Key4biz Vodafone Italia lancia “Curve”, l’innovativo smart tracker GPS che entra a far part della nuova gamma di prodotti Smart Tech. Curve consente agli utenti di restare in contatto con i propri cari e gli oggetti che amano di più, inviando avvisi e aggiornamenti direttamente allo smartphone ovunque ci si…