Dailyletter n. 3930 del 10 luglio 2020

La partnership tra INAIL e LIRAX, la piattaforma Blockchain specializzata in certificazione e tracciabilità, dà i suoi frutti e rappresenta un modello italiano per valorizzare e certificare in modo digitale le skill di dipendenti della Pubblica amministrazione. Dopo mesi di…

Tim non ha invitato il gruppo cinese Huawei a partecipare alla gara lanciata nei giorni scorsi per la costruzione della propria rete core 5G in Italia e in Brasile. Lo scrive la Reuters, ripresa da tutti i giornali. Intanto, sciogliamo un primo nodo: è stata una decisone autonoma di Tim e…

Tante volte, abbiamo denunciato – anche su queste colonne – le pratiche basse che caratterizzano i processi di selezione per ruoli importanti nell’economia del sistema mediale e culturale nazionale: sebbene si tratti di istituzioni distanti tra loro, i casi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni…

La pandemia di Coronavirus e il blocco di tutte le attività hanno chiuso in casa gli italiani fin dall’inizio di marzo. Solo con l’inizio della cosiddetta fase due a maggio, si sta tentando di riaprire tutto e tornare ad una vita normale, nonostante il distanziamento sociale ancora in vigore. In…

Nonostante il momento non proprio idilliaco della Corea del Nord del digitale (come è stata definita dal Guardian), niente sembra fermare Facebook e i suoi piani di conquista del mondo. Il progetto di unificare le chat di Facebook, Instagram e WhatsApp Come aveva preannunciato all’inizio del…

La Posta elettronica certificata o Pec ha raggiunto nel nostro Paese un numero di account pari a 11 milioni e 293 mila, per un totale di 3,1 miliardi circa di messaggi inviati. Il dato è stato diffuso oggi dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), che ha calcolato in più di un milione le nuove caselle…