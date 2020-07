Dailyletter n. 3928 dell’8 luglio 2020

Internet ‘5G: Sostenibilità ambientale e obiettivi Green per le reti di telecomunicazioni’. Segui la diretta alle 17 di Redazione Key4biz Dibattito in live streaming su “5G: Sostenibilità ambientale e obiettivi Green per le reti di telecomunicazioni”, 8 luglio 2020, ore 17:00. Interverranno: Stanislao Di Piazza, Sottosegretario, Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiAlessio Butti, Camera, Vicepresidente Commissione…

Internet Cloud nazionale, Pisano ancora non svela come sarà selezionato il partner privato di Luigi Garofalo Chi andrà a gestire la digitalizzazione della Pa? “È sempre una collaborazione tra Stato e privato”, ha detto questa mattina al Gr1 Paola Pisano, ministra dell’Innovazione, nell’illustrare le norme contenute nel decreto-legge Semplificazioni per favorire la “diffusione dell’amministrazione…

Internet Soro: “Meglio il registro elettronico che piattaforme cinesi o americane”. Domani Executive Webinar per l’open source nelle scuole di Luigi Garofalo Durante il lockdown il ministero dell’Istruzione, sul proprio sito, ha indicato per la didattica a distanza 3 piattaforme: Google Suite for Education, Office 365 Education A1 di Microsoft e Weschool di TIM E sappiamo che insegnanti e studenti hanno utilizzato ampiamente…

Internet Sassano (FUB) ‘Rete neutra e 5G priorità per l’Italia. Il Paese guardi a uso locale spettro e sul Cloud al progetto Ue Gaia-X’ di Paolo Anastasio Banda ultralarga, 5G, rete neutra, Cloud e spettro “locale”. Sono queste le priorità del nostro paese in materia di sviluppo tecnologico, oggetto dell’intervento in Commissione IX Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera di Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni fra i massimi esperti…

Telecoms Antitrust al Governo: rimuovere ostacoli a banda ultralarga di Paolo Anastasio Segnalazione dell’Antitrust a Parlamento, Governo, Agcom e Anci per rimuovere gli ostacoli che ritardano la realizzazione della rete a banda ultralarga fissa (fibra) e mobile (5G) nel nostro paese. l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna a segnalare il problema dei ritardi delle nuove…

Internet L’obbligo dell’e-Fattura è stato un goal per il Sistema Paese. Ora costruiamo lo stadio (prima parte) di Fabrizio Lupone, Esperto in Digitalizzazione, Firme e Fatturazione Elettronica, componente del D&L NET Ad un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore è interessante capire perché l’obbligo generalizzato dell’e-Fattura per le operazioni commerciali verso i privati abbia segnato una delle stagioni più significative della storia della digitalizzazione del Paese. Certamente, non mancano gli elementi da…

Internet Transizione energetica, attesi 5,5 milioni di nuovi posti di lavoro nel mondo entro il 2023 di Flavio Fabbri Transizione energetica non vuol dire solamente costruire un mondo dove l’aria è più pulita, la qualità della vita in città migliore e un utilizzo diffuso delle fonti energetiche rinnovabili. Investimenti crescenti e innovazione “green oriented” trasformeranno anche il mondo delle imprese e del…

Internet Parte Atlante i4.0, 600 strutture italiane a supporto della trasformazione digitale delle imprese di Flavio Fabbri Una piattaforma di servizi e tecnologie per favorire, accelerare e rendere più efficace la trasformazione digitale delle imprese italiane, questo è Atlante i4.0, portale nazionale accessibile in rete da oggi nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo economico. Una mappa…

Internet Bond legati alla ‘ndrangheta venduti per 1 miliardo di euro, lo scoop del FT di Piero Boccellato Bond della ‘ndrangheta sarebbero stati venduti a investitori internazionali per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Lo scoop del Financial Times, che ha avuto accesso a documenti legali e finanziari, vede tra gli acquirenti dei bond, oltre a fondi pensione, altri investitori istituzionali e…

Cybersecurity Donne europee per la cybersecurity, nasce Women4Cyber di Flavio Fabbri E’ nato Women4Cyber, il registro europeo delle donne operanti nel campo della cybersecurity, con il compito di promuovere da un lato la cultura della sicurezza informatica tra tutti gli Stati membri dell’Unione, dall’altro di collegare tra loro i vari gruppi di esperti del settore, le imprese, le…

Internet Lepida, approvato il Bilancio d’esercizio 2019 di Redazione Key4biz Si è tenuta lo scorso 19 giugno la prima Assemblea dei Soci di Lepida del 2020 e complessivamente la quarta dalla fusione per incorporazione di CUP 2000 in Lepida. Un’Assemblea dei Soci particolare, tenuta interamente in videoconferenza, che ha visto la presenza virtuale di 53 Enti Soci. La seduta…

Media Sky. Le nuove e future uscite dei film Sony Pictures Entertainment su Sky Cinema di Luigi Garofalo Sky e Sony Pictures Television (SPT) hanno siglato una nuova partnership a lungo termine, che riguarda il Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, volta a garantire agli abbonati Sky l’accesso ad un numero ancora maggiore di contenuti di qualità, tutti in un unico posto. I film…

Internet Sanità e innovazione, al via la Open Innovation Challenge di Lazio Innova e Giomi Spa. C’è tempo sino al 24 luglio di Redazione Key4biz Regione Lazio, Lazio Innova e Giomi S.p.A, società leader nel sistema sanitario privato, lanciano due challenge sulle seguenti tematiche: “Soluzioni IoT per la salute dei pazienti anziani e disabili” e “Robotica biomedica per il monitoraggio e l’intrattenimento del paziente”. L’iniziativa si inserisce…

Internet ‘É di nuovo Sport’, al via il bando per il sostengo dello sport dilettantistico di Sercam Advisory La giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione della misura “È di nuovo sport” – anno 2020, per il sostegno del mondo dello sport dilettantistico lombardo duramente colpito dalla crisi economica derivante dalle…

Mappamondo Giuseppe Lasco (Poste italiane): “Con la certificazione ISO 14001, dimostriamo attenzione alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile” di Redazione Key4biz Poste Italiane ottiene la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da IMQ-CSQ, uno degli organismi di certificazione accreditati più autorevoli a livello internazionale. Lo sviluppo di un Sistema di Gestione…

Mappamondo Vodafone Italia, rinnovato l’accordo con Discovery Italia di Redazione Key4biz La partnership fra Vodafone Italia e Discovery Italia si rafforza e si rinnova attraverso un nuovo accordo ancora più ricco e completo. Da oggi, infatti, sarà disponibile per tutti i clienti di Vodafone Tv – in streaming e on demand – anche Discovery Channel, il canale flagship del gruppo Discovery…

Mappamondo Alternanza scuola lavoro, chiuso il progetto Elis-Open Fiber di Redazione Key4biz Cinque città e altrettanti istituti scolastici, 160 studenti coinvolti, 14 maestri di mestiere provenienti da diversi ambiti professionali, 32 ore di incontri svolti anche da remoto. È questo il bilancio finale di “Alleanza per l’Alternanza”, il progetto formativo promosso da ELIS e Open Fiber giunto…

Mappamondo Fastweb amplia la FASTbox al fisso e convergente di Redazione Key4biz Fastweb punta sulle FASTbox e amplia anche alle offerte per il fisso e convergente fisso/mobile la possibilità di sottoscrizione tramite l’innovativo canale di vendita. Da oggi infatti tramite le postazioni self-service di Fastweb collocate all’interno di centri commerciali ed esercizi pubblici, sarà…