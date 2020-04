Dailyletter n. 3876 del 21 aprile 2020

A 5 giorni dall’ordinanza firmata dal Commissario Domenico Arcuri, con cui abbiamo scoperto che Immuni è l’app scelta dal Governo per il contact tracing, sul sito del ministro per l’Innovazione (non esiste il ministero dell’Innovazione) è stato pubblicato un aggiornamento che fa chiarezza sull’applicazione…

Al via dal prossimo 6 maggio il trasferimento delle funzioni del CERT-PA e il CERT Nazionale allo CSIRT Italia, il nuovo team per gestire la cyber-difesa nazionale italiana istituito presso il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS). CSIRT Italia Lo ha annunciato in una nota lo stesso…

Con il Coronavirus entra in crisi definitivamente l’organizzazione sanitaria La violenza dura, veloce, drammatica di un virus pone il problema, arrivato a maturazione da qualche anno: se il modello di organizzazione sanitaria oggi è in grado di affrontare non solo “invasioni virali” ma anche il problema…

Sfruttare le potenzialità del 5G per ripartire nella Fase 2 della lotta al virus, sempre più imminente, in vista dell’unlocking già predisposto a scaglioni in alcune regioni, e contribuire così alla ripartenza economica e sociale del Paese. Questo l’obiettivo di Vodafone Italia, che ha già sviluppato…