Dailyletter n. 3872 del 15 aprile 2020

Internet Contact Tracing, le linee guida dei Garanti Privacy Ue per le app anti Covid-19 di Paolo Anastasio Il Comitato Europeo sulla Protezione Dati (EDPB) ha pubblicato oggi le linee guida sulle app per la lotta al Covid-19. Le linee guida, contenute in una lettera firmata dal presidente Andrea Jelinek e indirizzata alla Commissione Ue, dove ribadiscono l’obiettivo di creare un modello paneuropeo…

Telecoms Covid-19, per Trump il sistema di tracing di Apple e Google pone ‘grandi problemi di costituzionalità’ di Paolo Anastasio Il presidente Trump ha detto che le tecnologie di tracing anti Covid-19 messe a punto congiuntamente da Google e Apple pongono “grandi problemi di costituzionalità” per “molte persone”. Il commento del presidente è arrivato ieri in conferenza alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che la questione sarà…

Internet Data tracing, Tomassini (Vetrya): ‘Perché il Governo scelga bene occorrono obiettivi chiari e trasparenti’ (Video) di Piero Boccellato “A me non interessa quale idea vincerà la Call del Ministero dell’Innovazione per la migliore soluzione digitale per monitorare e contenere il contagio da coronavirus. Faccio l’imprenditore e quello che mi interessa è realizzare soluzioni dove l’innovazione offra un vantaggio competitivo per i miei…

Telecoms Covid-19 e 5G, nel Regno Unito ancora una ventina di incendi a tralicci telefonici a Pasqua di Paolo Anastasio Le reti mobili del Regno Unito non hanno pace in questo periodo e nel weekend di Pasqua sono una ventina i nuovi casi di attacchi vandalici di piromani alle antenne e ai tralicci di telefonia mobile del paese. Lo scrive oggi la BBC, dando conto degli attacchi notificati dall’azienda Mobile Uk di alcuni…

Media Pirateria online, danni all’editoria per 670 mila euro al giorno. Le accuse a Telegram e Whatsapp di Flavio Fabbri Stare a casa per via della pandemia di Coronavirus ci spinge a cercare informazioni e quindi a leggere i giornali. Un conto però è comprare i giornali, che siano cartacei o digitali, un altro è sfruttarli gratuitamente a danno dell’editoria, senza giusta remunerazione per chi ci lavora e per chi investe…

Internet Smart working, domanda di tablet a +33% in Europa. A picco le spedizioni globali di Pc (Apple -20%) di Flavio Fabbri La pandemia di Covid-19 continua a tenere mezzo mondo sotto scacco, tra una crisi sanitaria senza precedenti e una crisi economica che comincia a creare non pochi problemi a numerosi mercati. Quello dei Pc, ad esempio, ha chiuso il primo trimestre 2020 con perdite vicine al 10%. Chi perde di…

Internet Coronavirus, distanziamento sociale fino al 2022? di Alessio Frugiuele Un nuovo studio ad opera di un gruppo di ricercatori della Scuola di salute pubblica dell’Università di Harvard afferma che fino al 2022 potrebbe essere necessario un distanziamento sociale prolungato o intermittente. L’articolo, pubblicato il 14 aprile sulla rivista Science, è il primo studio ad…

Media I pani e i pesci. Covid-19 e la moltiplicazione delle task force del governo di Angelo Zaccone Teodosi Quante “Task Force” sono state attivate in Italia, da quando s’è scatenata la pandemia covid-19?! La conta non è agevole, anche se, su tutte, prevale certamente l’ultima arrivata, ovvero quella presieduta da Vittorio Colao, formata da 17 super-esperti cui si aggiungono il Capo Dipartimento della…

Internet e-Learning, bene per il 65% degli studenti. Ma per 8 su 10 la scuola rimane insostituibile di Piero Boccellato Interpreti, per eccellenza, della compenetrazione tra online e offline, i ragazzi stanno dettando all’interno delle famiglie la propria originale agenda di consumo mediatico, svecchiando stili di vita, abitudini e convenzioni decennali durante la pandemia da Covid-19. Lo spiega l’ottava edizione…

Internet IBM, debutto con successo sulla ISS per Cimon-2 (Video) di Piero Boccellato Cimon-2, l’assistente digitale con tecnologia IBM Watson, ha completato con successo le prove a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dimostrando la sua validità come strumento pionieristico per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alle missioni spaziali. Guidato dal comandante Luca…

Media I dati di Apple e Google sulla mobilità confermano una sostanziale disciplina del Paese di Michele Mezza I dati ci dicono anche che i data base di questi due gruppi sarebbero decisivi per poter tracciare il contagio, eppure nessuno sta chiedendo di accedervi. Addirittura, nella seconda fase i telefonini di Google e Apple tracceranno autonomamente i cittadini. https://www.youtube.com/watch…

Media Librerie: connettività e servizi online, negli Stati Uniti una risorsa contro il Covid-19 di Flavio Fabbri Il 98% delle librerie americane ha chiuso a chiave la porta d’ingresso e rispettato le indicazioni relative alle misure di lockdown prese dai singoli Stati, trasformandosi però in hub di smart community. Il personale, infatti, ha continuato a lavorare, guardando all’innovazione (sia organizzativa,…

Internet Robot e salute, un mercato mondiale da 55 miliardi di dollari entro dieci anni di Flavio Fabbri Abbiamo già visto l’utilizzo della robotica in ambienti ospedalieri e in strutture sanitarie affermarsi in maniera rapida e decisa in questi ultimi mesi di pandemia mondiale da Covid-19. Dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Corea alla Gran Bretagna, passando anche per l’Italia, i robot ospedalieri sono…

Contributors La Casa di Carta (parte 4): un vero successo? L’analisi social di Supernova Data Premessa La casa di carta è la serie TV, non in lingua inglese, più vista su Netflix secondo i dati forniti dal servizio di streaming online più famoso al mondo; è stata inoltre la serie TV più popolare in assoluto in Italia nel 2019. Nasce da un’idea di Álex Pina che nel 2016 fonda Vancouver Media,…

Internet Smart working, l’Emilia-Romagna stanzia 2 milioni di euro per le imprese di Sercam Advisory E’ aperto un bando per sostenere gli Enti Locali nel promuovere iniziative finalizzate all’avvio e al consolidamento dello Smart Working anche a sostegno dell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il sostegno della Regione Emilia Romagna è nato al fine di garantire in modo efficace…

