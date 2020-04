Dailyletter n. 3863 del primo aprile 2020

L’INPS è stato costretto a mettere “in manutenzione” il sito. Ecco l’avviso ufficiale, nel quale si comunica che il “il sito è temporaneamente non disponibile”. “È stato sospeso per violenti attacchi hacker”, ha spiegato il presidente dell’INPS Pasquale Tridico. Tridico ha fatto sapere che…

Il videoeditoriale del direttore Raffaele Barberio in merito ai nomi dei 74 componenti del gruppo chiamato ad individuare e valutare soluzioni tecnologiche data driven per supportare il Governo e gli altri pubblici decisori nella definizione di politiche di contenimento del contagio da Cov…

INWIT comunica che in data odierna (ieri ndr) ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in INWIT sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali e contabili. Per maggiori informazioni sulla fusione si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli azionisti per…