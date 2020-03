Dailyletter n. 3857 del 24 marzo 2020

Internet Luca Tomassini (Vetrya) su Sky tg24: ‘Ecco la nostra soluzione tecnologica anti Covid-19 nel rispetto dei dati degli italiani’ (Video) di Piero Boccellato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato di Vetrya, ha presentato in diretta su Sky tg24 la soluzione tecnologica che l’azienda da lui guidata ha proposto al Governo rispondendo alla call lanciata sul sito del ministero dell’Innovazione per monitorare e contenere il contagio da…

Internet L’autocertificazione è solo cartacea. Ma il CAD e le altre norme consentono la versione digitale (da firmare anche con SPID) di Prof. Avv. Alessandro del Ninno, Studio Legale Tonucci & Partners In questo grave periodo emergenziale, con l’infezione COVID-19 che si diffonde a ritmi impressionanti in tutto il mondo, si stanno rivalutando le opzioni tecnologiche come compagne di vita quotidiana e come efficace risposta alle esigenze che impongono al cittadino di restare…

Internet Bando #CuraItalia, si parte il 26 marzo: 50 milioni per produrre device medici e di protezione di Flavio Fabbri Un bando da 50 milioni di euro per favorire la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale nel proseguimento del contrasto dell’epidemia di covid-19. È quanto pubblicato sul sito di Invitalia e successivamente rilanciato dall’Ucimu-Sistemi per produrre,…

Media Comunicazione del Governo in tempi di emergenza: “Serve un codice etico pragmatico, unito ad un linguaggio semplice” di Lelio Alfonso, managing partner milanese di Comin&Partners Piattaforme private utilizzate per la comunicazione pubblica, la ricerca di una disintermediazione sempre più marcata a scapito del ruolo dei media, una continua rincorsa tra livello nazionale e territoriale nell’informare, decidere, applicare, con il risultato di confondere i cittadini, quanto…

Internet Coronavirus, se non ci sono mascherine e caschi di protezione si stampano in 3D di Flavio Fabbri L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa dell’epidemia di coronavirus nel nostro Paese, come nel resto del mondo intero, sta spingendo molte imprese a convertire temporaneamente produzione e capacità innovativa in nuovi progetti. In Emilia Romagna, WASP ha annunciato il nuovo orientamento delle…

Internet In volo i droni per controllare gli spostamenti. Le 8 prescrizioni di Enac di Luigi Garofalo Sempre più nuove tecnologie in campo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica coronavirus. In attesa della ricerca e di un eventuale utilizzo di una tecnologia per il tracciamento continuo delle persone positive a Covid-19 (oggi parte la call sul sito del ministero dell’Innovazione),…

Internet Disney+, debutta oggi (con qualità ridotta) il servizio streaming anti Netflix di Piero Boccellato L’attesa è finita. A partire da oggi, 24 marzo, è disponibile nel nostro Paese Disney+, il servizio streaming a pagamento della Walt Disney Company. Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale e iscriversi, oppure installare l’applicazione da una delle tante piattaforme compatibili. Il costo del…

Media Guerra totale al virus, servono i dati del mondo di Michele Mezza I monopolisti di questi dati li devono mettere a disposizione di governi e istituzioni sanitarie per riuscire a limitare un contagio che ha coinvolto oggi un terzo del pianeta. …

Internet Il virus mette in stand by la strategia digitale dell’Ue di Paolo Anastasio La crisi del coronavirus sta costringendo l’UE a ridisegnare la sua strategia digitale e ora è probabile che importanti normative subiscano dei ritardi. Lo scrive il Financial Times, ricordando come Bruxelles abbia definito la sua strategia per l’intelligenza artificiale e i dati soltanto un mese…

Internet IA, più del 50% degli impieghi tra marketing e vendite. Solo nell’UE 10 miliardi di investimenti quest’anno (covid-19 permettendo) di Flavio Fabbri Negli ultimi quattro anni, secondo nuove stime Gartner, la domanda globale di figure professionali in grado di lavorare con le piattaforme e i software dell’intelligenza artificiale (IA) è aumentata notevolmente, ma non nei settori in cui ci si immagina. La richiesta di esperti IA, infatti, viene…

Internet Come essere utenti democratici della Rete di fronte all’emergenza sanitaria di Andrea Boscaro – The Vortex La storia, dice Luciano Floridi, il filosofo che più profondamente analizza da anni la civiltà digitale, è un pendolo fra libertà e sicurezza e in questi giorni stiamo vivendo tempi che oscillando verso il massimo controllo possibile dei nostri spostamenti e delle nostre vite. Chi però ha immaginato…

Internet Bando startup 2020, aiuti per la creazione di nuove imprese di Sercam Advisory La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di sostegno allo sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, alla luce dell’attuale congiuntura recessiva che il sistema economico dell’intero Paese sta attraversando, ha adottato la presente misura per sostenere start…

Who is who Stefano Calcagni di Redazione Eurogamer.it Head of Marketing, Nintendo Italia Nintendo annuncia la nomina di Stefano Calcagni a Head of Marketing per la filiale italiana. Calcagni, 40 anni, approda in Nintendo nel 2012, dove, fino ad oggi, ha ricoperto il ruolo prima di Brand Manager e poi di Senior Brand Manager per l’Italia, seguendo…

Mappamondo Open Fiber, contro il virus promozione di 60 euro per attivazione FTTH di Redazione Key4biz Open Fiber lancia nuove offerte commerciali per l’emergenza coronavirus e si dice pronta a supportare la migrazione dalle reti in rame o miste rame-fibra alle reti in fibra fino alla casa. E’ appena partita, secondo quanto risulta a Radiocor, una promozione di 50 euro (più Iva ndr) sui contributi di…