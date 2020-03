Dailyletter n. 3856 del 26 marzo 2020

Non seguire il modello coreano o cinese, ma i nostri protocolli di sicurezza e garanzia sulla protezione dei dati ed approvare un decreto-legge che ne limiti l’utilizzo solo durante l’emergenza Covid-19. Queste sono le condizioni indicate dal Garante privacy, Antonello Soro, per consentire al Governo…

Il nostro paese si sta mobilitando contro il virus e i nostri migliori cervelli stanno lavorando giorno e notte per presentare la miglior soluzione tecnologica possibile per il tracciamento del Covid-19. La call del Governo è aperta, il tempo stringe, e fra i soggetti che hanno presentato un progetto,…

In questi giorni di quarantena, di ansie e di eventi luttuosi, di smarrimento e di scombussolamento delle abitudini quotidiane, delle relazioni sociali e di lavoro, governo, esperti e industria guardano alle possibili soluzioni per fronteggiare l’emergenza, contenendone l’impatto e limitando il suo…

Si è svolto il closing dell’operazione di integrazione tra INWIT e Vodafone Towers S.r.l. in INWIT con la stipula, avanti il Notaio Prof. Carlo Marchetti, dei relativi atti per l’acquisto, da parte di INWIT, di una quota di minoranza pari al 43,4% del capitale sociale di Vodafone Towers e per la successiva…

“Nessuno studente deve rimanere indietro a causa del digital divide”, questo il mantra ripetuto dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nell’informativa in Senato sulle iniziative intraprese dal ministero per la prosecuzione dell’anno scolastico alla luce dell’emergenza sanitaria…