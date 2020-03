Dailyletter n. 3854 del 19 marzo 2020

Il mercato italiano della banda ultralarga sta subendo un cambiamento enorme con la crisi sanitaria in atto. Gli italiani sono chiusi in casa, il telelavoro sta decollando con milioni di persone che lavorano dalla loro abitazione, il consumo di content sta letteralmente lievitando e l’eCommerce è una…

Per dare una forte mano agli eroi del sistema sanitario italiano esperti di digitale, di privacy e di sicurezza informatica in queste ore stanno cercando di sviluppare l’app o in generale la tecnologia ‘miracolosa’ che in Italia possa contribuire a frenare i contagi del Covid-19. Al lavoro su…

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla necessità di portare avanti le misure stringenti fin qui stabilite per contenere l’epidemia di coronavirus nel nostro Paese, è molto probabile che le scuole non riapriranno il 3 aprile. Secondo indiscrezioni stampa, il comitato…

Premessa Com’è noto la pandemia determinata dal coronavirus (COVID-19) ha modificato profondamente la nostra vita, le abitudini, la comunicazione e l’interazione tra le persone, le modalità di lavoro, ecc. In sostanza, stiamo vivendo una situazione che appare surreale in ragione delle…