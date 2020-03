Dailyletter n. 3853 del 18 marzo 2020

Un sistema di intelligenza artificiale (IA) che analizza le immagini della tomografia computerizzata (TC) polmonare e fornisce risposte in 20 secondi, con un tasso di attendibilità del 98,5%, quando, generalmente, la lettura tradizionale delle TC, lavoro gravoso per il medico radiologo, può richiedere…

L’Antitrust ha sospeso la vendita di un farmaco generico venduto a 600 euro in rete per la cura del coronavirus sul sito a dominio https://farmacocoronavirus.it per il quale è stato disposto l’oscuramento. Un provvedimento quanto mai gradito contro i furbetti del web, che sfruttano le paure della…

Per contenere e contrastare la pandemia non è sufficiente il sistema sanitario. Così dall’Italia al resto del mondo si ricorre alla tecnologia per cercare di fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Dal 20 febbraio la Regione Lombardia sta monitorando, in modo anonimo e quindi senza spiare, gli…

Key4biz. Che cosa “contesta” nel nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti rilasciato dall’Interno? Alessandro Del Ninno. Premetto che non “contesto”, né le mie osservazioni sono finalizzate a creare sterili polemiche, soprattutto in un momento di grave emergenza come…

L’emergenza coronavirus ha sconvolto il mondo, causando migliaia di vittime e mettendo a dura prova le economie dei Paesi colpiti. Allo stesso tempo, però, la crisi mondiale offre anche l’opportunità di sperimentare le nuove tecnologie per trovare soluzioni efficaci in tempi rapidi. IA: il nuovo…

In un nuovo articolo pubblicato su MedicalFacts da Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e noto in questa pandemia per la sua attività divulgativa in televisione, si cerca di capire quale sia la resistenza del coronavirus…

Vodafone ha registrato un balzo del traffico del 50% in alcuni mercati nell’ultimo periodo, a causa dell’emergenza sanitaria che ha contribuito a delocalizzare gran parte dei servizi delle aziende in smart working e le attività degli studenti su piattaforme di education online. Lo ha…

Restare a casa non significa restare fermi: questo è anche il tempo di agire. Per dare il suo contributo ad arginare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, Sky ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi SKY#IoRestoACasa a sostegno della Protezione…