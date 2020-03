Dailyletter n. 3850 del 13 marzo 2020

Internet Coronavirus in Italia: cosa ci dicono i dati regione per regione (e perché analizzarne l’andamento) di Piero Boccellato Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile del 12 marzo, le persone che in Italia sono risultate positive al test per il coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 15.113. Coronavirus in Italia: i dati Questo dato comprende sia le persone “guarite” (1.258, 213 in più di ieri) che…

Internet Come sta facendo la Cina a combattere il Coronavirus? Anche con l’autoritarismo digitale di Luigi Garofalo Noi italiani, mentre stiamo vivendo l’emergenza da COVID-19, ci chiediamo come la Cina stia riuscendo a combattere il virus. Cina, appena 8 casi e guarigioni all’80% Ieri, la Cina ha annunciato un bollettino da coronavirus con nuovi minimi assoluti: appena 8 nuovi casi registrati e 7 decessi,…

Internet A trazione italiana il supercomputer per trovare la cura: valuta 3 milioni di molecole al secondo di Luigi Garofalo È a trazione italiana il consorzio pubblico-privato Exscalate4CoV (E4C) che si è aggiudicato 3 milioni di euro del bando della Commissione Europea per progetti di ricerca sul Coronavirus nell’ambito del programma quadro Horizon 2020. L’obiettivo primario di E4C è di sfruttare le potenzialità di…

Telecoms 5G, nuove linee guida dell’Icnirp ‘Nessun danno per la salute’ di Paolo Anastasio Il 5G è sicuro e non crea danni all’uomo. Lo ha stabilito la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), il principale organismo internazionale che regola l’utilizzo delle frequenze radio. Gli esperti hanno dichiarato che non c’è alcuna prova scientifica che…

Internet Agcom e Garante Privacy verso la proroga fino a due mesi post-virus di Paolo Anastasio Il voto delle commissioni parlamentari e delle Camere sulle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali slitterà ad una data fino a 60 giorni dalla cessazione dell’emergenza coronavirus. Lo scrive l’Ansa, citando una nuova bozza, non definitiva…

Telecoms 5G e Regulatory Affairs: scontro Usa-Huawei sui chip di Alessio Frugiuele Sei mesi dopo essere stata bandita dall’uso della tecnologia americana, sono emerse notizie secondo cui i nuovi prodotti di punta di Huawei e le sue stazioni 5G non contenevano più parti statunitensi. Dopo il divieto di Washington a Qualcomm e Xilinx di avere rapporti con l’azienda cinese, Huawei…

Internet Amazon ed eBay, l’Antirust avvia indagine per i prezzi “alle stelle” per igienizzanti e mascherine di Luigi Garofalo L’Antitrust ha avviato due distinte istruttorie nei confronti delle piattaforme Amazon (Amazon Italia Customer Service, Amazon Eu, Amazon Service Europe) e Ebay (Ebay Italia e Ebay Gmbh) per la commercializzazione con prezzi “alle stelle” di prodotti igienizzanti/disinfettanti per le mani, di mascherine…

Internet Covid-19, il sito con tutti i dati per ogni provincia: positivi, guariti, deceduti e tamponi di Lorenzo Zaccagnini In Lombardia sono guarite 1.085 persone, 744 sono decedute, i casi in totale sono 8.725 e i tamponi effettuati sono circa 30mila. In Basilicata i positivi sono solo 8. Si scoprono tutti questi dati interessanti sul Coronavirus in Italia navigando sul sito open source e gratu…

Telecoms Quarantena e traffico Internet: il sistema reggerà? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Tutti a casa, in seguito all’inasprimento delle misure imposte dal governo Conte nel tentativo di rallentare l’epidemia da coronavirus: ad oggi solo alimentari, farmacia, edicole, tabacchi e benzinai sono aperti, mentre tutte le altre attività commerciali hanno dovuto abbassare le serrande e anche imprese…

Media Covid-19, la comunicazione del Governo resta confusa di Angelo Zaccone Teodosi Stimolati dall’annuncio del leader della Lega Matteo Salvini, che ha comunicato che nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe letto attentamente, “riga per riga” il decreto annunciato mercoledì sera dal Premier Giuseppe Conte, abbiamo pensato che… non potevamo essere da meno! La attenta lettura…

Internet Ospedali italiani scalano la classifica “Best hospitals 2020” di Newsweek, grazie agli open data di Flavio Fabbri Sono 88 gli ospedali italiani rientrati nella classifica “Newsweek World’s best hospitals 2020”, che ogni anno stila l’elenco delle migliori strutture al mondo e di ogni singolo Paese. L’edizione 2020, online e cartacea, curata dalla rivista Newsweek, in collaborazione con Statista, ha visto la…

Internet IoT, dispositivi in aumento ma il 98% del traffico non è criptato di Paolo Anastasio Il 98% del traffico che viaggia via IoT non è criptato ed espone dati personali e confidenziali in rete. Il 57% dei dispositivi IoT è vulnerabile ad attacchi che vanno dalla media alla grave entità, rendendo così l’internet of Things una grossa attrattiva per eventuali minacce. Un obiettivo…

Media Alla Borsa dell’informazione chi sta guadagnando e chi sta speculando? di Michele Mezza In queste ore si stanno precostituendo le.gerarchie dei poteri di domani L’emergenza ci costringe a guardare all’immediato ma l’informazione e il sistema della informazione devono guadagnarsi un ruolo e credito sociale guardando anche al domani. https://www.youtube.com/watch?v=6gKobQgY…

Telecoms Cina supera “picco” covid-19 e Apple riapre i negozi. Foxconn riparte, occhi puntati sull’iPhone 5G di Flavio Fabbri Questa mattina in Cina i negozi Apple hanno riaperto al pubblico. In totale 42 flagship store chiusi dal 9 febbraio, che da oggi sono praticamente tutti di nuovo funzionanti. È quanto annunciato ai media dal quartier generale della società in California e rilanciato su Twitter dal giornalista di …

Internet Arera, stop distacchi elettricità, gas e acqua: “Un miliardo in cassa per sostenere imprese e famiglie” di Flavio Fabbri L’Autorità regolatoria per energia, reti e ambiente (Arera) ha annunciato lo stop alla sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità di famiglie e piccole imprese, rimandando ogni intervento sanzionatorio direttamente al 3 aprile 2020. Queste le prime disposizioni…

Media Film e Tv, Report MPA: mercato globale mobile/home a 59 miliardi di dollari, +14% nel 2019 di Flavio Fabbri Il panorama mondiale dell’industria culturale e dell’intrattenimento, costituita da televisione, cinema e piattaforme di streaming e download a pagamento, o anche di video on demand (VoD), sia su apparecchi televisivi tradizionali o mobile, sia smart tv (connesse in rete), oppure via streaming/live,…

Telecoms Apple, l’iPhone 9 rinviato per l’emergenza Coronavirus? di Silvio Spina SosTariffe.it C’è chi lo chiama iPhone 9, chi iPhone SE 2: si tratterebbe del nuovo smartphone “economico” di casa Apple che, secondo tantissimi rumors circolati in questi mesi, l’azienda dovrebbe presentare già da questo mese. O meglio, avrebbe dovuto: stiamo vivendo sulla nostra pelle gli effetti dell’emergenza…

Internet Uber torna a sperimentare la guida autonoma a San Francisco di Luca Sambucci Nel 2018 un’auto a guida autonoma di Uber è stata la prima (e finora l’unica) ad aver ucciso un pedone. Accadde in Arizona, al buio e al termine di una lunga serie di errori, sia umani sia di programmazione. Dopo l’incidente i piani di Uber per la sperimentazione della guida autonoma furono prima…

Energia Bollette luce e gas e cambio fornitore: perché è il momento giusto per cambiare di Davide Raia SosTariffe.it Emergenza Coronavirus La diffusione del Coronavirus sta creando non pochi problemi a tutte le famiglie italiane. Le stringenti norme predisposte per limitare il contagio ci permetteranno, si spera nel minor tempo possibile, di sconfiggere il virus e tornare quanto prima alla normalità. Nel…

Media Sky Cinema, un canale interamente dedicato alle avventure dell’Uomo Ragno di Redazione Key4biz È uno dei personaggi dei fumetti più amato, con numerose trasposizioni cinematografiche e un seguito di estimatori diffuso in tutto il mondo. È Spider-Man, nato dalle geniali menti dello scrittore Stan Lee e del disegnatore Steve Ditko quasi 60 anni fa, a cui Sky Cinema dedica un intero…

Mappamondo Digital inclusion, Unc lancia LisApp per tutelare i consumatori sordi di Redazione Key4biz La prima app che facilita la comunicazione tra consumatori sordi e gli esperti del settore. E’ LisApp, applicazione mobile realizzata dall’Unione Nazionale Consumatori nell’ambito del progetto “Quello che le persone non dicono, un’inclusione possibile”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche…

Internet Popolazione mondiale (in milioni di persone) di Redazione Key4biz Popolazione mondiale (in milioni di persone) Anno 1500: 461 1600: 553 1700: 603 1800: 989 1900: 1650 2000: 6130 Oggi: 7680 (Varie fonti) …