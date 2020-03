Dailyletter n. 3848 del 11 marzo 2020

Tim creerà una newco wholesale denominata FiberCop in cui farà confluire la rete secondaria in fibra e rame, dai cabinet fino a casa, e Kkr ne acquisirà una quota del 40% pari a 1,8 miliardi sulla base di un enterprise value di 7,5 miliardi. E’ quanto emerge dalle slide sulla presentazione del piano…

Da domani e fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente ulteriori strumenti per la didattica a distanza, non solo PC. I docenti possessori della Carta del docente fino a fine mese possono utilizzare il bonus per acquistare anche webcam e microfoni, penne…

L’emergenza del Coronavirus ha scatenato l’impegno solidale di molti imprenditori italiani. L’Italia, si sa, in questo sa essere grande. Vi è stata una encomiabile corsa di donazioni in denaro. Prima l’annuncio della donazione di Unicredit di 100 milioni di euro, subito seguita da ENI, Angelini Pharma,…

Il decreto-legge per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19, del 9 marzo firmato dal Presidente della Repubblica, prevede nell’articolo 14 la deroga al GDPR per il trattamento e la comunicazione dei dati sanitari dei cittadini interessati dal Coronavirus…

La “telenovela” delle nomine Agcom e Garante privacy continua. È slittata nuovamente l’elezione in Parlamento per eleggere i membri delle due authority. La nuova seduta dell’Aula della Camera è fissata ora al 25 marzo (era prevista per il 18 marzo). Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo,…

Tim torna dopo due anni all’utile netto e alla distribuzione del dividendo, che mancava da sei anni. Un’inversione di tendenza premiata in apertura dalla borsa, con una crescita fino al 6% del titolo in mattinata, per sgonfiarsi a +1,40% nel primo pomeriggio, continuando a viaggiare sui minimi intorno…