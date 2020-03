Dailyletter n. 3845 del 6 marzo 2020

Da più di 24 ore migliaia di ragazzi appena 18enni, nati nel 2001, stanno cercando di accedere al bonus cultura di 500 euro tramite l’apposita piattaforma 18 App. In tantissimi ieri e in queste ore si sono scontrati con un sistema elettronico che evidentemente non è riuscito a far fronte alle…

L’obbligo di avere in auto, quando si trasporta un bambino di meno di 4 anni, il dispositivo antiabbandono è entrato in vigore il 7 novembre 2019, ma le multe scattano da oggi per chi non ha il salva-bebè. Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro…

I servizi multicanali e digitali sono i punti di forza contro il Coronavirus da parte di Poste italiane, che in tre anni ha raddoppiato l’utile netto e per il secondo anno consecutivo i risultati superano gli obiettivi previsti. Ecco i principali risultati dei dati finanziari del 2019: da 1,1 a 1,3…

In Emilia Romagna sarà più facile attivare le credenziali SPID LepidaID per accedere al Fascicolo sanitario elettronico e i suoi servizi per il cittadino. È quanto annunciato da Lepida, la società in house della Regione Emilia Romagna, dopo aver sottoscritto un acordo con le Associazioni di categoria…

Inwit, la società delle torri Tlc controllata al 60% da Tim in procinto di fondersi con Vodafone Towers, ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 395,4 milioni, in aumento del 4,5% rispetto al 2018. Escludendo alcuni ricavi non ricorrenti (one-off) il fatturato è pari a 385 milioni (+2,9%). L’utile…