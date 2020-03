Dailyletter n. 3844 del 5 marzo 2020

Media Televisione, mercato nazionale che cresce e vale 9 miliardi. Sky campione della pay tv di Flavio Fabbri La televisione non è morta, non sta male e continua a crescere, come audience, come mercato e come tecnologie innovative impiegate. Lo conferma il nuovo studio Mediobanca dal titolo “Report settore Tv”, secondo cui Il settore “televisione e radio” in Italia ha registrato un giro d’affari di 9 miliardi…

Internet Agcom e Garante Privacy, voto alla Camera il 18 marzo? di Paolo Anastasio L’Aula della Camera voterà il prossimo 18 marzo per eleggere i componenti di propria competenza di Agcom e del Garante della Privacy (due componenti ciascuna). Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’ultima puntata della “telenovela” per le nomine delle Authority è del 27…

Telecoms 5G e ultrabroadband, Londra apre indagine su obiettivo 2025. E in Italia? di Paolo Anastasio Il Governo di Londra ha aperto un’inchiesta ufficiale per verificare se l’obiettivo di copertura di tutta la popolazione in 5G nel 2025 sia davvero realizzabile o se non si tratti invece di un pio desiderio. La deadline del 2025 è stata fissata dallo stesso governo di Boris Johnson, che vuole portare…

Media Bonus cultura: arrivano oggi i 500 euro per i nati nel 2001, ma problemi all’attivazione su 18 App di Flavio Fabbri È oggi il giorno tanto atteso da migliaia di giovani che sono nati nel 2001 e finalmente possono accedere al bonus cultura da 500 euro da spendere per comprare libri, biglietti di concerti, musei e per il teatro e altre attività culturali e formative. Da stamattina molti ragazzi lamentano problemi…

Cybersecurity Il SOC di Fastweb fotografa l’Italia: crescono i malware, in calo gli attacchi DDoS di Redazione Key4biz Anche quest’anno Fastweb contribuisce a fotografare la situazione del cyber crime in Italia fornendo un’analisi dei fenomeni più rilevanti elaborata del proprio Security Operations Center (SOC). L’analisi inserita all’interno del Rapporto Clusit 2020 presentato oggi alla stampa, il rapporto…

Internet Case delle tecnologie emergenti, nuovo bando Mise da 25 milioni di euro di Flavio Fabbri Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha annunciato il lancio del nuovo bando per la selezione di ulteriori progetti di ricerca e sperimentazione riguardanti il Programma di supporto alle tecnologie emergenti. Il bando prevede un finanziamento di 25 milioni di euro destinati alla realizzazione…

Internet Libra, Facebook cambia i piani del progetto per convincere le Authority. E prevede il lancio ad Ottobre di Piero Boccellato Facebook sta modificando i suoi piani per il suo progetto Libra dopo mesi di forti pressioni normative da parte delle autorità di tutto il mondo. Secondo il rapporto pubblicato dal sito The Information, Facebook non intende più rendere il token Libra – l’attuale criptovaluta basata su blockchain…

Media Appello per la qualità della comunicazione del servizio pubblico di Manifesto nuova Rai Pubblichiamo di seguito “L’appello per la qualità della comunicazione del servizio pubblico” del Manifesto Nuova Rai. L’iniziativa è promossa da esperti di ADPRAI, Associazione dei Dirigenti Pensionati, e i primi firmatari sono: Stefano Balassone, Fabrizio Giuliani, Sonia Marzetti, Marco Mele, Andrea…

Cybersecurity Cyber Intelligence, raccomandazioni del Dipartimento di Giustizia Usa per chi indaga nel Dark Web di Paolo Anastasio Il Dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato le linee guida destinate alle aziende che si occupano di intelligence di minacce cyber che arrivano dal dark web. Si tratta di indicazioni di buona condotta rivolte a chi effettua indagini online nel dark web, allo scopo di condurre nel modo più corretto…

Internet La Germania riconosce il bitcoin come strumento finanziario legale di Paolo Anastasio La Germania ha fatto chiarezza sullo status del Bitcoin e delle criptovalute in genere, pubblicando le linee guida con cinque punti salienti da rispettare per ottenere la classificazione di criptovaluta. Tra l’altro, le criptovalute non vanno confuse con la moneta elettronica. A che punto siamo…

Internet Perché Joe Biden ha vinto su tutti al Super Tuesday. L’analisi social di Supernova Data Il Super Tuesday del 3 marzo 2020 ha segnato una svolta nell’identificare in Joe Biden lo sfidante democratico più probabile contro il repubblicano Donald J. Trump per l’elezione del presidente degli Stati Uniti d’America il prossimo novembre. Super Tuesday: dove di votava Si votava…

Internet MailUp Marketing Conference 2020, Branduardi (MailUp): “Focus su intelligenza emotiva, destinata a crescere con automazione e machine learning” di Flavio Fabbri Il 20 maggio a Milano si terrà la terza edizione della MailUp Marketing Conference 2020, manifestazione organizzata da MailUp e dedicata alle nuove soluzioni di digital marketing. La conference esplorerà il tema dell’emotional intelligence, per evidenziarne caratteristiche ed effetti sulle strategie…

Internet Musei Campania, via al bando per le attività di valorizzazione di Sercam Advisory La Regione Campania intende potenziare la tutela, la fruizione, l’accessibilità pubblica nonché gli standard di qualità dei servizi museali regionali. Come funziona il bando per i musei Il bando disciplina le modalità di accesso ai contributi a sostegno degli interventi finalizzati…

Internet I Paesi con il più alto tasso di fumatori di Redazione Key4biz I Paesi con il più alto tasso di fumatori: Indonesia 76.2% Giordania 70.2% Kiribati 63.9% Sierra Leone 60% Russia 59% Georgia 57.7% Laos 56.6% Lesotho 55.1% Cuba 52.7% Grecia 52.6% (World Health Organization) …

Energia Domani variabile, ma treno di perturbazioni sull’Italia (Video) di Centro Meteo Italiano Nord Tempo in deciso miglioramento al nord Italia con ampie schiarite eccetto sul Friuli Venezia Giulia dove non si esclude la possibilità di piogge o acquazzoni al mattino. Qualche nota d’instabilità in più al pomeriggio e in serata su Veneto ed Emilia Romagna. Neve oltre i 500-800 metri di quota….

Infografiche Fastweb, alcuni trend di cyberattacchi nel 2019 di Redazione Key4biz …

Focus Mail eHealth: violazione dei dati. Il report di IBM di Redazione Key4biz In Italia, nel 2019, ogni violazione dei dati ha avuto un costo medio di circa 3 milioni di euro. È quanto risulta dallo studio “Cost of a Data Breach Report – 2019”, condotto in modo indipendente da Ponemon Institute per IBM Security e basato su interviste a 507 aziende ed istituti in tutto il mondo….

Mappamondo Poste Italiane riapre gli uffici postali nei comuni della zona rossa di Redazione Key4biz Poste Italiane ha annunciato la riapertura delle attività degli uffici postali di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, San Fiorano, Maleo, Somaglia, Castelgerundo e Vo’ Euganeo. Da oggi apriranno gli uffici postali di Bertonico e Fombio. La riapertura è stata resa possibile grazie allo…