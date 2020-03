Dailyletter n. 3843 del 4 marzo 2020

Slittano ancora le nomine di Agcom e Garante Privacy. Ennesimo rinvio senza data alle votazioni in Parlamento per eleggere i membri delle authority. I vertici delle due authority sono scaduti a giugno e luglio dello scorso anno e vengono rinviate di settimana in settimana. L’accordo non c’è soprattutto…

In attesa di sapere dal Governo se l’attività scolastica in tutta Italia sarà sospesa o meno, il ministero dell’Istruzione ha già reso disponibile una pagina web (è in progress) per supportare la didattica a distanza. Le scuole potranno servirsi di questi strumenti gratuitamente ed in modo facoltativo…

Un’etichetta che segnali i chat bot e le segnalazioni delle fake news, da parte di “soggetti indipendenti, come un’Authority, l’Ordine dei giornalisti”, ai social, che devono “rimuovere la notizia e comunicare la rettifica agli utenti che abbiano interagito (mediante condivisione, like o commento) con…

Imprese e scuole stanno passando in rete e lì dove possibile attivando piani per il telelavoro e la didattica online. È l’effetto coronavirus nel nostro Paese, con i decreti del Governo che disciplinano il lavoro agile e lo smart working in tutti gli uffici, anche quelli pubblici. Oggi sul sito del…

Migliaia di prodotti e dispositivi in vendita su siti web nazionali e a prezzi folli, è questa la nuova truffa online legata all’epidemia di coronavirus che sta colpendo anche il nostro Paese. Una truffa che viaggia in rete, con l’aggravante della promessa di una completa protezione da ogni contagio….

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso i consigli per un uso consapevole degli assistenti digitali (smart assistant), i programmi che interpretano il linguaggio naturale tramite algoritmi di intelligenza artificiale. Questi programmi sono in grado di dialogare con gli esseri…

Sky ha deciso di supportare le aziende e l’economia italiana in questo momento di difficoltà che il virus covid-19 sta determinando, e ha deciso di mettere in campo, per i mesi di marzo e aprile, una operazione straordinaria attraverso la concessionaria Sky Media. “Credo che in questo particolare…

Continua a crescere anche l’utilizzo di Internet da mobile. Nel quarto trimestre 2019 il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di circa 130 milioni, per un totale di 6,3 miliardi, con un aumento del 9% anno su anno. Oggi più del 70% dei telefonini in circolazione è uno smartphone….

Tra i tanti problemi scaturiti dalla diffusione del Coronavirus, alcuni riguardano la posizione dei consumatori che avevano prenotato viaggi, vacanze o avevano semplicemente programmato di partecipare ad un evento teatrale, uno spettacolo, un concerto o una partita di calcio. Ad oggi per loro non è…

Con il bando “Cambio rotta”, l’impresa sociale “Con i Bambini” invita tutti gli enti di terzo settore a presentare progetti ‘esemplari’ per contrastare fenomeni di violenza e devianza che coinvolgono minori tra i 10 e i 17 anni segnalati dall’Autorità Giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici…