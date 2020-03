Dailyletter n. 3842 del 3 marzo 2020

Telecoms Banda ultralarga, voucher anche al FWA 5G? di Paolo Anastasio Il COBUL (Comitato per l’attuazione del piano banda ultralarga) ha ripreso a pieno ritmo i suoi incontri a cadenza mensile, organizzati dal ministro dell’Innovazione Paola Pisano. Sul tavolo alcuni temi da chiudere entro l’estate. In primo luogo, la questione voucher, vale a dire i fondi pubblici per…

Telecoms Antonio Martusciello: “I nuovi commissari Agcom? Spero competenti, indipendenti e non semplicemente in cerca di autore” di Luigi Garofalo Antonio Martusciello, si è dimesso venerdì 28 febbraio dall’incarico di Commissario Agcom. È stato eletto per la prima volta consigliere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel 2010 e, caso unico nella storia dell’Authority, rieletto per un secondo mandato dalla Camera dei Deputati nel…

Internet eVoting nella zona rossa? Antonio Palmieri (Fi): “Non mi fido di una piattaforma gestita da Conte-Casalino-Casaleggio” di Luigi Garofalo Ieri abbiamo abbiamo messo in luce la proposta di Davide Casaleggio di “testare l’eVoting per i Comuni dove non sarà possibile recarsi ai seggi per il referendum di fine marzo” a causa del Coronavirus. Oggi apriamo il dibattito sul tema con l’intervista ad Antonio Palmieri, deputato e responsabile campagne…

Internet Auto elettriche, il mercato italiano vola: vendite si impennano, +900% a febbraio di Flavio Fabbri Il mercato dell’automobile in Italia va male e forse in tutta Europa non se la passa benissimo, con un calo delle vendite piuttosto marcato. Da noi, secondo i nuovi dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel mese di febbraio 2020, il settore ha registrato una pesante riduzione del…

Internet Cashless. Lotteria degli scontrini, privacy salva. Per partecipare serve il codice a barre e non il codice fiscale di Luigi Garofalo La lotteria degli scontrini, dedicata a chi paga con metodi tracciabili (si può vincere fino a 5 milioni, pagando un solo caffé con la moneta elettronica), può debuttare da luglio prossimo. Oggi è arrivato il via libera del Garante per la privacy, che ha risolto le criticità legate alla riservatezza…

Telecoms Vodafone e Rakuten investono per la prima rete mobile a banda larga trasmessa dallo spazio di Luigi Garofalo Vodafone e Rakuten hanno siglato una partnership per investire nella prima rete mobile a banda larga trasmessa dallo spazio con l’obiettivo di estendere la copertura mobile a più persone e dispositivi in ??tutto il pianeta. I due gruppi sono infatti diventati i principali investitori della joint venture …

Internet Coronavirus, si accorciano le supply chain globali. Patuanelli: “L’Italia rilancia industria 4.0 e mobilità pulita” di Flavio Fabbri In molti si stanno chiedendo quale sarà nel complesso l’impatto economico e finanziario del coronavirus su scala planetaria e locale. Di sicuro, un effetto ci sarà e sarà negativo, ma sulla sua reale entità non ci sono ancora dati precisi su cui ragionare. Il nostro Paese, ad esempio, cerca di reagire…

Internet Perché il fondo Elliot vuole mandare via il Ceo di Twitter di Piero Boccellato Il fondo di investimento Elliot Management di Paul Singer, maxi donatore repubblicano ora alleato di Donald Trump, intende spingere per un cambio al vertice di Twitter, rimpiazzando il ceo e co-fondatore Jack Dorsey con un nuovo manager. Con l’acquisizione di circa il 5% delle azioni di Twitter e…

Internet Fake news, le 4 mosse dell’Agcom di Luigi Garofalo Contro le fake news ecco le 4 azioni individuate dall’Agcom: Implementare un sistema di monitoraggio continuativo della qualità dell’informazione online ed analisi dell’impatto dell’intermediazione algoritmica. vigilare costantemente sul contesto in cui operano le piattaforme online, nell’ambito…

Smart City Smart city e infrastrutture sostenibili, la deriva delle città del Sud Italia di Flavio Fabbri Un tempo il livello di industrializzazione dava la misura del progresso e dello sviluppo di una regione. Oggi la stessa valutazione è data considerando i livelli di sostenibilità di un territorio e delle città che vi si trovano. Nell’anticipazione dello Smart City Index 2020 di EY, che sarà diffuso…

Telecoms 5G, Huawei sceglie la Francia per il primo impianto produttivo europeo di Paolo Anastasio Huawei aprirà il suo primo impianto di produzione europeo di apparecchiature 5G in Francia. Lo ha annunciato il presidente del gruppo cinese Liang Hua, in conferenza stampa a Parigi giovedì scorso. Si tratta del primo impianto di produzione del gruppo che aprirà fuori dalla Cina. E’ chiaro…

Media Nicola Borrelli torna a guidare la Direzione Cinema ed Audiovisivo di Angelo Zaccone Teodosi La notizia non è ancora formalizzata con i bolli notarili (il documento non risulta pubblicato nella sezione “Atti a firma del Ministro” del sito web del Ministero), ma venerdì scorso 28 febbraio, il titolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini…

Media Sky Italia, ricavi e clienti in aumento. Banda larga e telefonia in arrivo di Paolo Anastasio Sky Italia ha chiuso l’esercizio 2019 al 30 giugno con ricavi per 3,29 miliardi di euro, in aumento del 10% (300 milioni in più rispetto all’anno precedente), ma con un risultato operativo negativo per 74 milioni, a fronte di un risultato operativo positivo per 138 milioni nel 2018, una perdita di 41…

Telecoms iPhone vecchi “rallentati”, vincono i consumatori USA: Apple pagherà 500 milioni dollari di Flavio Fabbri Si conclude con un accordo tra le parti e il pagamento di 500 milioni di dollari da parte di Apple, la class action intentata dai consumatori americani per il caso dei vecchi iPhone “rallentati”. L’intesa preliminare è stata raggiunta di fronte ad un tribunale di San Jose, in California, ma sarà…

Cybersecurity Come funziona Kr00k, la vulnerabilità che fa tremare i dispositivi IoT di Pierguido Iezzi Non passa giorno senza che il mondo dell’IoT venga scosso da nuove vulnerabilità portate alla luce da gruppi di ricercatori. L’ultima di una lunga serie, questa criticità appena scoperta rischia di avere conseguenze potenzialmente catastrofiche. Perché? Cos’è Kr00k Perché questa riguarda i…

Cybersecurity Mobile, la cybersecurity trascurata dal 43% delle aziende. Il report di Verizon di Redazione Key4biz Molte organizzazioni stanno continuando a mettere a rischio la sicurezza mobile attraverso le proprie attività. Lo rivela la terza edizione del Mobile Security Index di Verizon, dove il 43% ha riferito che nell’ultimo anno le proprie aziende hanno trascurato la sicurezza mobile. Quelle che lo hanno…

Internet Emilia Romagna, al via le attività di Promozione Culturale 2020 di Sercam Advisory Regione Emilia Romagna: il bando La Regione Emilia-Romagna si pone i seguenti obiettivi: favorire il recupero e la valorizzazione sia della cultura popolare, della storia e delle tradizioni locali emiliano-romagnole sia di altre culture, fortemente presenti nella nostra regione;sostenere…

Internet Percentuale di popolazione favorevole alla nascita di un esercito dell’Unione Europea di Redazione Key4biz Percentuale di popolazione favorevole alla nascita di un esercito dell’Unione Europea: Olanda 74% Belgio 74% Francia 65% Ungheria 63% Polonia 61% Italia 56% Germania 55% Danimarca 52% Spagna 49% Grecia 48%Irlanda 46% Austria 45% Portogallo 45% Finlandia 42% Svezia 40% Gran Bretagna 39% …

Internet Tempo piovoso, ma da domani temporaneo miglioramento (video) di Centro Meteo Italiano Situazione Nord Domani miglioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite, ancora piogge sparse sulle regioni orientali al mattino, tendenza ad esaurimento dei fenomeni ovunque entro sera. Neve oltre 800 metri di quota. Centro Giornata caratterizzata dal tempo instabile…