Dailyletter n. 3841 del 2 marzo 2020

Smart working in tutta Italia, e non più solo nelle Regioni presenti nella cosiddetta zona rossa. Per contenere e gestire il COVID-19, il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri consente “la possibilità che la modalità di ‘lavoro agile’ sia applicata, per la durata dello stato di emergenza,…

JMA Teko, la società specializzata in nuove tecnologie per reti 4G e 5G, ha ampliato il suo portafoglio di soluzioni software di prossima generazione, annunciando una nuova remota radio, completamente configurabile via software. Si tratta di una unità remota software-defined a 5 bande (SDRU – Software…

Il mercato europeo dell’auto è partito male a gennaio 2020, con un calo deciso del -7,4% rispetto ad un ano fa, (a sua volta in calo dello -0,5% sullo stesso periodo del 2018). La riduzione delle immatricolazioni è stata forte: -5,9% in Italia, -13% in Francia, -7,3% in Germania, -7% nel Regno Unito,…

L’uso privato delle reti 5G è uno dei principali trend individuati dal mercato per il 2020 per lo sviluppo del nuovo standard di comunicazione e il fatto che Vodafone non sia proprietaria dello spettro radio nel primo network privato tedesco rappresenta uno sviluppo molto interessante del quadro sul…