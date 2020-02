Dailyletter n. 3834 del 20 febbraio 2020

Internet Cloud Nazionale. Le dichiarazioni della ministra Pisano sono condivise dal governo? 7 dubbi sulla proposta di Raffaele Barberio Abbiamo letto con attenzione e non senza sconcerto l’intervista di questa mattina rilasciata dalla ministra all’innovazione Paola Pisano al Sole24Ore, a proposito delle scelte future di governo sul Cloud delle Pubbliche Amministrazioni. Abbiamo letto, ma ci è sorto qualche dubbio. Abbiamo letto…

Internet Nomine Agcom e privacy, slittano a marzo di Luigi Garofalo Slittano a marzo le votazioni dei componenti di Agcom e Garante Privacy. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Per quale motivo l’ennesimo rinvio? Perché, è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo della Camera dei deuptati, l’elezione dei collegi delle due Authority potrà…

Internet 35 data center delle Pa per il cloud nazionale. Pisano: “Sarà una joint venture tra Stato-privati” di Luigi Garofalo È chiara la strategia del Governo sul cloud nazionale per mettere in sicurezza i dati critici del Paese, quelli che rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale. “Sarà una joint venture tra lo Stato e i privati a gestire il cloud nazionale per i dati strategici della Pubblica amministrazione”,…

Media Bonus cultura di 500 euro, registrazioni al via dal 5 marzo per i nati nel 2001 di Flavio Fabbri Si sblocca il bonus cultura di 500 euro previsto per chi compie 18 anni nel nostro Paese. Il ministero dei Beni e le attività culturali, di concerto con il ministero dell’Economia, ha pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della…

Telecoms 5G, il coronavirus minaccia anche lo sviluppo del nuovo standard di Paolo Anastasio Il coronavirus minaccia anche lo sviluppo dello standard 5G. Al di là dei danni enormi che l’epidemia procurerà all’economia cinese e globale, il coronavirus avrà effetti negativi diretti anche sullo sviluppo delle nuove reti 5G. Lo scrive il quotidiano spagnolo Expansion, ricordando che non soltanto…

Internet Facebook, il fisco americano vuole 9 miliardi di tasse arretrate. Via al processo di Piero Boccellato Facebook è stato citato in giudizio dall’Internal Revenue Service, il quale afferma che l’azienda di Mark Zuckerberg deve al governo degli Stati Uniti più di 9 miliardi di dollari di tasse non pagate. Sotto accusa, secondo l’IRS, le controllate che hanno consentito all’azienda di godere di importanti…

Internet La strategia digitale della Ue dopo il piano Von Der Leyen di Paolo Anastasio La presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen ha presentato ieri le linee guida dell’Esecutivo europeo sulle strategie di “sovranismo digitale europeo” di lungo termine, a 5 anni, in materia di dati, Intelligenza Artificiale e regolazione delle piattaforme. Limitare la dipendenza Ue da…

Cybersecurity Resort MGM, rubati 10,6 milioni di dati di clienti. Coinvolti il Ceo di Twitter e Justin Bieber di Piero Boccellato I dati personali di oltre 10,6 milioni di ex ospiti degli hotel MGM Resorts, tra cui la popstar Justin Bieber e l’amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey, sono stati rubati e pubblicati questa settimana su un forum di hacking online. La scoperta di ZDNet I dettagli pubblicati – secondo…

Telecoms 5G, per il manifatturiero globale un’economia da 1.500 miliardi di dollari entro il 2035 di Flavio Fabbri Il 5G è destinato a cambiare il mondo, la nostra economia, le nostre città, il nostro quotidiano, con una rapidità che al momento forse è ancora sottostimata. Un nuovo Rapporto dedicato al nuovo standard di rete, pubblicato dal The Times in collaborazione con 5G IA, dal titolo “The economic impact of…

Media IPTV illegali, Rutelli (Anica) loda Forze dell’ordine e FAPAV: “Italia in prima linea contro la pirateria” di Flavio Fabbri La notizia di ieri sulla denuncia di 223 persone all’Autorità giudiziaria, per l’acquisto di abbonamenti pirata su internet (IPTV illegali), per vedere i contenuti audiovisivi delle principali piattaforme televisive a pagamento (film, serie ed eventi sportivi) violando il copyright, continua ancora…

Media 200 miliardi di euro in 10 anni dall’Europa per rendere l’Intelligenza Artificiale bene comune di Michele Mezza Una strategia alternativa a Cina e USA quella annunciata dalla Commissione Ue, che costringe il governo italiano a riformulare il piano Pisano sull’Innovazione. …

Telecoms Ofcom: conto troppo salato per le frequenze, dovrà restituire 218 milioni di sterline agli operatori di Paolo Anastasio Ofcom, il regolatore britannico delle Tlc, sarà costretto a ripagare 218 milioni di sterline agli operatori mobili per aver fatto pagare troppo care le licenze per l’uso delle frequenze 900 Mhz e 1800 Mhz per l’Lte. La somma ingente che l’Ofcom dovrà ripagare agli operatori mobili è superiore a tutte…

Internet Come partecipare al ‘Bando Cultura di Qualità’ di Fondazione Cariplo di Sercam Advisory La Fondazione Cariplo intende proseguire l’attività di rafforzamento dell’offerta culturale sul proprio territorio di riferimento, contribuendo con questo bando alla valorizzazione delle iniziative di qualità promosse dalle organizzazioni del settore. Fondazione Cariplo prenderà in esame unicamente…

Internet Lepida ScpA compie un anno. Mazzini: “Un percorso fatto di confronti, condivisione e trasparenza” di Flavio Fabbri Il primo gennaio 2019 è partita ufficialmente la fusione tra Lepida SpA e CUP 2000 ScpA, da cui sarebbe sorta Lepida ScpA. È stato un primo anno di integrazione importante, che Gianluca Mazzini, Direttore generale di Lepida, ha raccontato con un lungo articolo pubblicato dalla società in house della…

Internet Harper’s Bazaar arriva in Italia. Tra le novità Bazaar Tv sviluppata da Vetrya di Piero Boccellato Harper’s Bazaar fa il suo esordio in Italia con Bazaar Tv, la piattaforma video realizzata da Vetrya per distribuire i contenuti video dello storico fashion magazine americano. La soluzione di Vetrya, realizza per l’editore Hearst, è basata sulla piattaforma proprietaria Eclexia, appena giunta alla…

Internet Numbers: popolazione costretta a vivere in condizioni di vita di estrema povertà di Redazione Key4biz Popolazione costretta a vivere in condizioni di vita di estrema povertà in percentuale sulla popolazione mondiale Nigeria 15,7% Congo 10% India 8%Ethiopia 4,6% Tanzania 3% Bangladesh 2,3% South Africa 2,3% Indonesia 2,1% Yemen 1,6% Brasile 1,1% Cina 0,9% Pakistan 0,3% USA 0,3% Messico 0,3% (Fonte:…