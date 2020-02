Dailyletter n. 3833 del 19 febbraio 2020

“Lo Spid sia di Stato con il Viminale identity provider unico e con l’erogazione dell’identità digitale dal 2021 non più affidata ai gestori privati, ma solo ad aziende pubbliche, come Poste italiane partecipata al 64% dal Mef”, è la proposta contenuta nell’ordine del giorno presentato oggi alla Camera…

Il data center di Liguria Digitale a Genova, con 3.000 calcolatori, 100 km di cavi in fibra e rame e 3.000 terabyte di storage, può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni e dalla Sanità di tutta Italia in ottica di “sussidiarietà tecnologica”, perché è stato certificato, finalmente, da AgID…

La Commissione Ue ha presentato oggi le sue linee guida programmatiche in materia di dati ed Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è sfidare lo strapotere di Usa e Cina in questi ambiti con una “via europea” all’uso corretto, etico, delle tecnologie, che abbracci l’accesso ai dati, la regolazione…

Tim e Vodafone hanno offerto alla concorrenza un certo grado di accesso alla loro infrastruttura per mitigare le preoccupazioni dell’Antitrust Ue in relazione alla proposta di fusione delle torri in Inwit. Lo rende noto la Reuters, che ha visionato il documento inviato a Bruxelles nel quale si legge…

In un mondo di persone, cose e servizi sempre più connesso ed interdipendente, la sicurezza è un aspetto fondamentale, sui cui investire e fare ricerca. L’ecosistema digitale e la giga society, solo per fare un esempio, con le infrastrutture strategiche, le fabbriche 4.0, i trasporti automatizzati e…

La soluzione ha un portafoglio di più di 200 servizi web per il cittadino “immediatamente utilizzabili, che soddisfano richieste, istanze, pagamenti, prenotazioni, ecc”. Questa è la demo ‘Fuori in 60 minuti’ realizzata da Paolo Di Pietro. Key4biz. La demo “Fuori in 60 minuti” da lei realizzata,…

Una connessione su dieci sarà 5G entro il 2023, per l’esattezza il 10,6% del totale. La velocità media supererà i 575 megabits al secondo, praticamente 13 volte più veloce di quella attuale. In queste condizioni, il nuovo standard di rete favorirà la realizzazione di infrastrutture per l’Internet of…

Nel 2025, i dispositivi dell’internet of Things (IoT) o internet delle cose, connessi in rete e tra loro, saranno più di 75 miliardi in tutto il mondo, secondo stime Statista. Entro pochi anni, il mercato si attende un aumento del +170% rispetto al numero di apparecchi connessi che abbiamo avuto nel…

Mentre la Ue presenta oggi il suo piano per un’intelligenza artificiale etica e si interroga sull’utilizzo ‘giusto’ del riconoscimento facciale, Pechino adotta delle misure d’urgenza per difendere questa tecnologia in un contesto economico di grave crisi a causa del coronavirus. Lo scrive Les Echos…

Com’è la situazione italiana in termini di digitalizzazione e innovazione? Il processo di rinnovamento sta trovando effettiva concretizzazione, o siamo ancora fermi a carta e penna? La digitalizzazione in Italia Il nostro punto di riferimento è l’Agenda Digitale Europea: un vero e proprio…