Dailyletter n. 3829 del 13 febbraio 2020

Telecoms Mobile World Congress cancellato dal coronavirus, in fumo 500 milioni di Paolo Anastasio Alla fine il Mobile World Congress di Barcellona, il più grande evento globale del mobile in programma dal 24 al 27 febbraio, è stato cancellato per paura del coronavirus. Gli organizzatori della Gsma hanno gettato la sugna ieri, dopo una serie di incontri e in seguito allo stillicidio di disdette,…

Internet 5G a Roma, “30 miliardi di euro di benefici nei prossimi 5 anni” di Luigi Garofalo È pari a 30 miliardi di euro nei prossimi 5 anni l’impatto positivo che il 5G potrebbe avere su Roma: è questo il principale dato della ricerca “Roma 5G: veloce, sicura, pulita” svolta da Luiss Business School e Unindustria, presentata oggi. D’altro canto, lo studio evidenzia anche diverse criticità,…

Telecoms 5G, la Francia non esclude Huawei (Video) di Piero Boccellato La Francia non escluderà Huawei dalla fornitura di apparati per la rete 5G, anche se ci potranno essere restrizioni nei suoi confronti. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire durante un’intervista ai microfoni di RMC-BFMTV. La Francia non esclude Huawei “Huawei…

Telecoms Milleproroghe, rinviato il DAB obbligatorio sui telefonini. E poi? di Paolo Anastasio I cellulari capaci di ricevere il Dab+, ovvero la radio digitale, saranno in vendita alla fine dell’anno a meno che l’Italia non recepisca la direttiva europea, che di fatto esenta gli smartphone dall’obbligo di avere la radio digitale a bordo. Lo hanno deciso le commissioni Affari costituzionali e…

Internet Coronavirus, gli algoritmi di Facebook e Twitter possono essere usati per l’interesse pubblico di Luigi Garofalo Se su Facebook e Twitter digitate “coronavirus” ecco cosa si visualizza come primo risultato: Su Facebook Su Twitter Come mai? È il frutto dell’accordo tra i social, l’Organizzazione mondiale della Sanita (OMS) e i ministeri della Salute di molti Paesi, tra cui il nostro. Infatti, in Italia…

Internet 18 App, confusione sulla cifra tra i nati nel 2001 e nel 2002. Petizione nazionale oltre le 22 mila firme di Flavio Fabbri Tutti i giovani in Italia che hanno compiuto 18 anni possono richiedere il contributo del Governo da spendere in cultura sul sito 18 App. È il bonus cultura del valore di 500 euro che dal 2016 è erogato ai neo diciottenni per essere utilizzato nell’acquisto di libri, musica registrata, biglietti del…

Telecoms 5G, Angela Merkel vuole preservare Nokia e Huawei dalle sirene di Trump di Paolo Anastasio Angela Merkel incontra oggi i vertici di Ericsson e Nokia per rafforzare la posizione indipendente dei fornitori europei di apparati 5G, non soltanto in chiave anti Huawei ma anche anti Trump. Lo scrive Handesblatt, riferendo dell’incontro che si terrà oggi alla cancelleria di Berlino dove la Merkel…

Internet Google dichiara guerra all’Europa in nome dell’innovazione di Piero Boccellato E’ appena iniziata una gigantesca battaglia legale tra Google e l’Unione Europea. Il colosso tecnologico statunitense ha presentato ricorso contro (la prima) delle tre sentenze emesse dall’autorità antitrust europea, affermando ieri davanti al Tribunale dell’Ue in Lussemburgo che non vi è alcun…

Internet Riconoscimento facciale presso l’aeroporto di Linate. Come vengono gestisti i dati? di Valentino Vescio di Martirano È in fase sperimentale il sistema di riconoscimento facciale presso l’aeroporto di Linate. Abbiamo verificato, nella pagina web dedicata, l’informativa (rectius infomazioni) fornita dalla società che gestisce lo scalo. Ebbene, le informazioni importanti da tenere a mente sono: viene creato…

Internet La miopia politica dentro le innovazioni del secolo digitale di Domenico Talia Il ciclone tecnologico sta travolgendo il vecchio mondo e ha già spazzato via vecchi modi di vivere e di lavorare. Mentre il mondo industriale ha compreso l’importanza delle tecnologie digitali, talvolta anche a sue spese, gli apparati pubblici stentano a imboccare le nuove strade dell’innovazione….

Internet Smartphone e pc: italiana nuova tecnologia per il recupero di oro, argento e rame di Flavio Fabbri I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) o semplicemente rifiuti elettronici (tra cui smartphone e pc), non devono essere considerati immondizia di cui bisogna disfarsi in qualche modo, al contrario, sono a tutti gli effetti miniere da cui estrarre nuove risorse per l’industria…

Internet ICT, mercato globale a 5.200 miliardi a fine 2020. Spesa in tecnologie smart city a +19% di Flavio Fabbri La spesa mondiale in information technologies (IT) dovrebbe aumentare del 5% quest’anno, secondo stime IDC. Rimarranno stabili gli investimenti in software e servizi, mentre le vendite degli smartphone si riprendono sulla scia dell’implementazione delle reti 5G nella seconda metà dell’anno. Spesa…

Internet Sentiment Analysis, a quanti italiani piace il SuperEnalotto? di Supernova Data “Il SuperEnalotto è un gioco d’azzardo, numerico a totalizzatore, a premi gestito dalla SISAL”. Ha sostituito l’Enalotto dal 1º dicembre 1997. Suo ideatore fu Rodolfo Molo, ex presidente di SISAL e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Dal 1º luglio 2009, con l’entrata in…

Internet Contributo per l’assunzione di soggetti che hanno svolto la borsa di ricerca e lavoro di Sercam Advisory L’Avviso intende attivare, a completamento delle assegnazioni di Borse di Ricerca e Lavoro, la concessione di un contributo a favore dei datori di lavoro che hanno sede operativa all’interno del territorio regionale almeno al momento del pagamento dell’aiuto che assumono i soggetti che hanno svolto…

Mappamondo Fondo nazionale efficienza energetica, finanziati 10 progetti con 7 milioni di euro di Redazione Key4biz La Cabina di regia del Fondo nazionale per l’efficienza energetica (FNEE), istituita dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato il finanziamento dei primi dieci progetti presentati da Comuni e imprese per interventi…

Recensiti Coronavirusmap di Flavio Fabbri Dove ha colpito di più il coronavirus? In quali Paesi e città? quante persone sono decedute? Quante quelle contagiate? Da qualche giorno è stata pubblicata online la mappa aggiornata in tempo reale dell’epidemia in atto, con le risposte alle domande più frequenti e una rappresentazione grafica molto…