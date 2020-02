Dailyletter n. 3828 del 12 febbraio 2020

Internet Riconoscimento facciale, passo indietro della Ue: “Decidono gli Stati se vietarlo in spazi pubblici” di Luigi Garofalo Non più la raccomandazione esplicita di vietare l’utilizzo del riconoscimento facciale in spazi pubblici fino a 5 anni, ma lasciare agli Stati membri la decisione sulla tecnologia di sorveglianza di massa. Il passo indietro dell’Unione europea è documentato nella nuova bozza sull’intelligenza artificiale…

Telecoms ‘5G e sicurezza nazionale: una rete rivoluzionaria e più efficiente ma più esposta a rischi’. Intervista a Nicola Blefari Melazzi (CNIT) di Paolo Anastasio 5G e sicurezza nazionale, un tema caldissimo dopo il recente varo da parte del Governo del nuovo perimetro di sicurezza cibernetico, che al suo interno contiene anche (soprattutto) la possibilità di applicare il golden power sul 5G. Ne abbiamo parlato con il Professor Nicola Blefari Melazzi, direttore…

Telecoms Huawei, Sicurezza Usa: “Abbiamo prove che può accedere di nascosto alle reti tlc” di Luigi Garofalo Funzionari statunitensi hanno riferito che Huawei può accedere di nascosto alle reti di telefonia mobile in tutto il mondo attraverso una particolare porta di servizio, conosciuta come ‘backdoor’, progettata per essere utilizzata dalle forze dell’ordine. La notizia, riportata dal Wall Street Journal,…

Media Agcom, valore del SIC in aumento a 18,4 miliardi nel 2018 di Paolo Anastasio Nel 2018, il Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) vale 18,4 miliardi di euro (l’1,04% del Pil), in crescita rispetto a 17,5 miliardi di euro nel 2017. L’area radiotelevisiva conferma il proprio primato per incidenza sul totale (49%), seguita dal comparto editoriale dei quotidiani, periodici,…

Telecoms Mobile World Congress confermato (per ora). Ma danno forfait anche Vodafone, Nokia e Deutsche Telekom di Paolo Anastasio Il Mobile World Congress di Barcellona perde i pezzi per colpa del coronavirus. Oggi dopo Facebook e Sprint a dare forfait altre due big, Nokia e Deutsche Telekom, che si aggiungono al già lungo elenco di aziende che hanno già alzato bandiera bianca nei giorni scorsi per timori di contagio. A questo…

Internet Antitrust Usa indaga sulle ‘killer acquisitions’ di Apple, Facebook, Amazon, Microsoft e Google di Paolo Anastasio La Federal Trade Commissione (FTC) americana ha avviato un’indagine antitrust ad ampio raggio sulle principali tech company Usa, i cosiddetti GAFAM, vale a dire Apple, Facebook, Microsoft e Alphabet, casa madre di Google. Obiettivo dell’indagine è verificare se fra le centinaia di acquisizioni di piccole…

Internet Le applicazioni della blockchain tra robotica e intelligenza artificiale di Rosa Giovanna Barresi Lo scorso dicembre si è tenuto presso il MIT Media Lab di Boston il secondo Simposio sulle Applicazioni della Blockchain per la Robotica e l’Intelligenza Artificiale. Ormai, quando si parla di robot il pensiero corre subito ad umanoidi che cercano di scimmiottare il nostro comportamento. Spesso…

Internet Conbots, nuova classe di robot che lavora e collabora con le persone di Flavio Fabbri Gli esseri umani si affidano molto all’interazione fisica per imparare meglio gli uni dagli altri. Parte da qui il progetto europeo “ConBots”, che sta per “Connected through RoBots”, finanziato dal programma Horizon 2020 con quasi 5 milioni di euro e partito il primo gennaio 2020. Nei tre anni di…

Internet GDPR, 6^ Congresso Internazionale ASSO DPO. Milano 12 e 13 maggio 2020 di Redazione Key4biz Il 6^ Congresso Internazionale ASSO DPO si terrà nei giorni 12 e 13 maggio 2020 a Milano, presso uno degli edifici storici e più prestigiosi: Palazzo Stelline. Il congresso è l’evento più importante di ASSO DPO, perché riunisce tutti gli stakeholder: dalle Autorità Garanti Ue per la protezione dei…

Internet Datacenter Lepida di Ferrara candidato all’utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale di Flavio Fabbri C’è il via libera dell’Agenzia per l’Italia digitale alla candidatura del Datacenter Lepida di Ferrara ad essere utilizzato da Polo Strategico Nazione (PSN). L’annuncio è stato dato dall’Agenzia stessa a conclusione del censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni. Buone notizie,…

Internet Poste italiane, test drive dei veicoli a basso impatto: “Ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 2022” di Redazione Key4biz All’autodromo di Vallelunga portalettere e autisti di Poste Italiane sono stati impegnati in una giornata di test drive e formazione per valutare le performance di veicoli termici, ibridi ed elettrici a tre e quattro ruote. Sull’anello del circuito romano i portalettere, per una volta in veste di…

Media AirBn&B misura l’equilibrio psichico dei suoi clienti di Michele Mezza Milioni di utenti della rete che sono clienti dell’affittacamere planetario sono soggetti alla valutazione psichica di un algoritmo che ne valuterà l’integrità mentale. E in futuro potrà anche trovare le vie per condizionarli. https://www.youtube.com/watch?v=1CNGxq0BmGI&feature=you…

Internet CO2, nuovo record globale a febbraio: superate le 416 ppm e le emissioni aumenteranno ancora di Flavio Fabbri Il 10 febbraio 2020 le concentrazioni giornaliere di diossido di carbonio, elemento più conosciuto con la sigla CO2, hanno segnato un nuovo record mondiale, raggiungendo le 416.08 ppm (parti per milione). Un dato allarmante, che ci deve indurre a prendere coscienza che Una tendenza che era già stata…

Telecoms Connected cars, in che modo 5G e IoT cambieranno la industry dell’auto di Paolo Anastasio Le auto a guida autonoma, insieme ad altri veicoli come i tir ad esempio, sono ancora di là da venire. Ci vorranno anni prima che siano diffusi su ampia scala, ma detto questo le auto connesse invece sono già realtà. Le auto più moderne si stanno rapidamente equipaggiando di sensori di ogni tipo e di…

Cybersecurity Data leak, nel 2019 violati 8,5 miliardi di file. Il report IBM di Redazione Key4biz Nel 60% dei casi le violazioni di rete sono state realizzate o attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso precedentemente rubate o a causa di vulnerabilità note del software, consentendo ai criminali informatici di operare senza necessità di ricorrere a tecniche fraudolente. Lo dice il nuovo…

Internet Contributo a fondo perduto fino al 30% per le PMI giovanili di Sercam Advisory PMI giovanili Con il Bando la Regione del Veneto intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese PMI giovanili nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Veneto. Soggetti beneficiari Sono…

Mappamondo e-Care, l’Emilia Romagna mette le persone al centro di Redazione Key4biz Il 2019 ha visto il servizio e-Care impegnato ad ampliare la rete solidale presente sul territorio e a incrementare il numero dei soggetti fragili presi in carico dal servizio e monitorati dal numero verde. Da aprile, grazie ai 39 progetti vincitori del bando Concorso di Idee, e-Care ha offerto iniziative…