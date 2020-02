Dailyletter n. 3826 del 10 febbraio 2020

Internet Big Data, ecco l’indagine congiunta Garante privacy, Agcom e Antitrust di Luigi Garofalo Al termine di una intensa e proficua collaborazione, avviata nel 2017, è stato pubblicato oggi il rapporto finale (clicca qui per leggerlo) dell’indagine conoscitiva sui Big Data condotta congiuntamente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), dall’Autorità Garante della Concorrenza…

Telecoms Cloud italiano, un giorno nel Data Center di Fastweb. Videointervista ad Augusto Di Genova di Paolo Anastasio Videointervista ad Augusto Di Genova, Enterprise Officer di Fastweb, sul Cloud italiano sviluppato in azienda all’interno del Data Center Tier 4 di Fastweb a Milano. …

Telecoms Coronavirus, anche Sony e Amazon si ritirano dal Mobile World Congress di Paolo Anastasio Amazon.com e Sony si ritirano dal Mobile World Congress di Barcellona che si terrà dal 24 al 27 febbraio nel capoluogo catalano per timore del coronavirus. La kermesse del mobile perde piano piano i pezzi, e dopo il dietrofront di Ericsson di venerdì scorso oggi deve fare i conti con il ritiro di altri…

Internet Coronavirus, “Posso usare un termoscanner nel mio ristorante?”. Risponde l’esperto di Luigi Garofalo Il coronavirus ha superato per numero di morti (910 vittime: tutte in Cina e una nelle Filippine), quella della Sars, la sindrome respiratoria acuta del 2002-2003 che fece registrare 774 decessi. I contagiati dal nuovo virus nel mondo sono oltre 37mila, 3 in Italia dove la psicosi cresce giorno dopo…

Internet INPGI, com’è andato il nostro voto online per votare i giornalisti di Luigi Garofalo Alle ore 11 di questa mattina decido di votare online i candidati alle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali dell’Inpgi, così vado sulla piattaforma Eligo, quella scelta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Balza subito all’occhio la frase: “La nostra piattaforma…

Telecoms Banda larga, Anci lancia censimento dei Comuni per mappare il digital divide di Paolo Anastasio Mentre il Piano Banda Ultralarga tenta con difficoltà e fatica di andare avanti, non sono poche le aree bianche del paese dove il digital divide di base è ancora una piaga di migliaia di piccoli comuni e borghi isolati del nostro paese. Lettera dell’Anci ai Comuni L’Anci si mobilita contro il…

Media Bonus cultura in ritardo, mancano i fondi: l’ironia sui social, “Arriverà con la pensione” di Flavio Fabbri L’anno scorso il Bonus cultura dei 500 euro ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni è arrivato in ritardo, ma non più di tanto. Come anche nel 2018, l’attivazione del bonus si aveva attorno ad ottobre, ma per il 2020 la situazione si è fatta più critica. Oltre al taglio della cifra, che non è più di…

Internet Industria delle tecnologie, produzione italiana in calo. Busetto (Anie): “C’è preoccupazione per il 2020” di Flavio Fabbri Il 2019 si è chiuso male per l’industria italiana delle tecnologie. Nel confronto su base annua (gennaio – dicembre), l’industria elettrotecnica ed elettronica ha evidenziato un calo cumulato della produzione industriale di -0,8% (-1,7% la corrispondente variazione nella media del manifatturiero…

Internet Corrispettivi telematici, Vodafone Business e AP.esse lanciano la nuova soluzione IoT di Redazione Key4biz Offrire una soluzione di connettività, sicura e dedicata, a punti vendita ed esercizi commerciali per trasmettere i dati delle vendite all’Agenzia delle Entrate. E’ questo l’accordo siglato da Vodafone Business, divisione di Vodafone Italia dedicata alla trasformazione digitale delle imprese e della…

Internet Ruffini (Agenzia delle Entrate): ‘Possibile la dichiarazione precompilata anche per le partite IVA’ di Luigi Garofalo Il suo pallino è la digitalizzazione del fisco e quando per un anno dal 2017 al 2018 ha già diretto l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la dichiarazione precompilata e la fatturazione elettronica (e-Fattura). Ora Ernesto Maria Ruffini, scelto di nuovo dal Governo per guidare le Entrate, parte dai…

Smart City Videosorveglianza in città, un mercato da 20 miliardi di dollari nel 2023 di Flavio Fabbri Più le aree urbane crescono di dimensioni e di numero di abitanti, più i cittadini si sentono insicuri e minacciati da pericoli di varia natura. NE consegue, che la spesa in soluzioni di videosorveglianza per la sicurezza pubblica sta aumentando nelle nostre città. La realtà è sempre diversa da…

Internet Videosorveglianza, nuove linee guida e sanzioni di Matteo Colombo, AD Labor Project & Jacopo Fugazza, Data Protection Consultant Labor Project Il 29 gennaio 2020, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato le nuove linee guida n. 3/2019 in materia di trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza. Il Comitato ha sottolineato l’urgenza di tali linee guida in quanto l’utilizzo intensivo di sistemi…

Media Mediaset prende tempo per proteggere il progetto MFE di Paolo Anastasio Mediaset sta preparando alcune modifiche statutarie ai suoi piani di fusione delle attività italiane e spagnole per la costituzione di Media For Europe (MFE) per guadagnare un rinvio in Olanda. Mediaset sta preparando alcune modifiche statutarie ai suoi piani di fusione delle attività italiane e…

Telecoms Antenne 5G, negli Usa scontro fra telco e Utilities per l’uso dei lampioni di Paolo Anastasio Conflitti in crescita fra operatori Tlc e utilities negli Usa. Pomo della discordia l’utilizzo crescente dei lampioni e dell’elettricità per ospitare le nuove antenne 5G. Antenne 5G che dovranno gioco forza essere disseminate in maniera molto più “densa” che in passato, vista la caratteristica ristrettezza…

Cybersecurity L’Italia della cybersecurity a ITASEC20. Come è andata di Piero Boccellato Si è conclusa con un bilancio più che positivo l’edizione 2020 di ITASEC, la conferenza nazionale sulla sicurezza informatica che si è svolta dal 4 al 7 febbraio nella città di Ancona. La quarta edizione, organizzata dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI, in collaborazione con…

Internet eHealth, l’Ue rinnova il Gruppo di esperti. Thierry Breton: “Investire in 5G e intelligenza artificiale” di Flavio Fabbri Elaborare nuove politiche sanitarie, sia a livello locale, sia dell’Unione europea, è il compito che è stato assegnato dalla Commissione europea all’eHealth stakeholder group. Un gruppo di esperti in sanità elettronica e digitale, che sono stati selezionati da Bruxelles, con funzioni consultive nel…

Internet Inps, come accedere con la CIE 3.0 ai servizi online “con il massimo livello di sicurezza” di Luigi Garofalo Accedere ai servizi per i lavoratori, utilizzare il Portale dei Pagamenti, verificare la propria posizione contributiva o previdenziale, consultare il cedolino della pensione: questi sono solo alcuni dei servizi online dell’INPS accessibili da oggi, grazie alla collaborazione tra l’Istituto nazionale…

Contributors Social e videogames, gli strumenti digitali possono creare dipendenza? di Barbara Volpi Gli strumenti digitali possono creare dipendenza e la creano se utilizzati nel modo sbagliato come un rifugio della mente per evadere da altro e “non pensare”. Prima di arrivare a parlare di patologia dobbiamo però comprendere che ci troviamo di fronte ad un nuovo modo di giocare che sfrutta le…

Contributors Brexit, rischio o opportunità per il Proptech? di Angelica Donati Ormai è ufficiale. Dopo tre anni e mezzo dal referendum con cui la popolazione britannica ha deciso di dare l’addio all’Unione Europea, il 31 gennaio il Regno Unito è formalmente uscito dall’UE. Nonostante un periodo di transizione che durerà fino a dicembre, la situazione di incertezza – oggi come…

Internet Qual è la differenza fra tecnologia ed innovazione? di Andrea Boscaro – The Vortex Non tutti conoscono Valery Brumel, ma i più di noi sanno che il salto in alto, all’inizio delle Olimpiadi moderne, richiedeva muscoli delle gambe possenti perchè la tecnica che prevaleva era “ventrale” e questo atleta russo degli anni ’50 ai suoi tempi eccelse come ancora oggi è possibile vedere nelle…

Mappamondo Blockchain, accordo Aidr-Lirax contro le truffe nel turismo di Redazione Key4biz Una delegazione di Aidr (Associazione italian digital revolution), composta dal presidente Mauro Nicastri, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da Edoardo Colombo, esperto di innovazione e turismo e responsabile osservatorio turismo digitale Aidr, Francesco Gaglianone, esperto di tecnologie e strategie…

Mappamondo Anitec-Assinform, tempo fino al 16 marzo per partecipare al Premio Innovazione Digitale di Redazione Key4biz Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Confindustria, da anni impegnata sul tema delle competenze digitali e delle skill innovative, ha lanciato lo scorso 30 gennaio il «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale», un’iniziativa in…

Games Ubisoft ha in programma 5 titoli AAA per l’anno fiscale di Redazione Eurogamer.it Ubisoft ha risentito del rinvio di titoli di rilievo come Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods and Monsters. L’amministratore delegato Yves Guillemot ha dichiarato, al momento dell’annuncio dei rinvii, che i risultati fiscali dell’anno avrebbero subito l’impatto, ma che l’azienda voleva…