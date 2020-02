Dailyletter n. 3820 del 31 gennaio 2020

Google ha chiuso, temporaneamente, tutti i suoi uffici in Cina, compresi gli uffici ad Hong Kong e in Taiwan . Apple ha bloccato le trasferte in Cina e ha chiuso un suo store nel Paese asiatico. Anche Facebook, Razer ed LG hanno preso dei provvedimenti simili. Bytedance, gruppo proprietario di Tik Tok,…

Appello dell’amministratore delegato di Fastweb Alberto Calcagno alla Commissione Europea per utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per supportare il rapido sviluppo del 5G e del Fixed wireless access (FWA). “Il Fiber-to-the-antenna è il nuovo paradigma per lo sviluppo rapido e ubiquo delle…

Cambio ai vertici di Ibm che ha annunciato le dimissioni di Virginia Ginni Rometty dalle cariche di presidente e amministratore delegato del gruppo. Al suo posto come Ceo è stato nominato Arvind Krishna che sarà operativo dal prossimo 6 aprile. Rometty, 62 anni, approdata sulla poltrona più alta…

Circolano in questi giorni degli articoli allarmanti su alcuni modelli di smartphone venduti anche in Italia e che, stando a quanto scritto, sono addirittura più pericolosi di altri per quanto riguarda le onde elettromagnetiche. Si parla, quindi, di dispositivi dotati di un alto valore SAR, il tasso…

Il nuovo piano industriale 2020-2022 di Tim sarà presentato l’11 marzo e l’azienda guidata da Luigi Gubitosi ha fatto il punto dei dossier aperti due giorni fa, in occasione del primo Cda del 2020. Il quadro al momento vede alcuni dossier in primo piano, altri che al contrario si stanno spostando sullo…

La replica di Aria Spa Gentile direttore Barberio, in merito al suo articolo pubblicato, il 27 gennaio, su Key4biz “Il Cloud e le Regioni. In corso il processo per consegnare i dati personali dei cittadini italiani a pochi Big Tech?”, inviamo un doveroso chiarimento relativo alla frase di seguito…

Esattamente due mesi fa Lee Sedol – uno dei più grandi fuoriclasse della storia del Go, l’antichissimo gioco cinese di strategia – si è ritirato dal mondo del gaming ad appena trentasei anni. Il motivo è una di quelle cose che fanno rizzare le antenne ai complottisti convinti che in un futuro prossimo…

La transizione energetica dai combustibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili è lunga e non priva di ostacoli. I principali dei quali sono legati principalmente all’impatto socio economico di tale passaggio: posti di lavoro persi, sussidi, disoccupazione, migrazioni interne. Per far fronte a…

Secondo quanto riferito dalla Reuters, l’FBI sta indagando su una nota azienda israeliana collegata all’hacking di Jeff Bezos. L’azienda in questione è NSO Group, collegata sin da subito responsabile della creazione dello spyware che ha infettato l’iPhone X dell’uomo più ricco del mondo. Il rapporto…

L’applicazione mobile Lepida ID è disponibile per tutti gli utenti di rete, sia nel Play store di Google, sia nell’App store della Apple. Un’app semplice, ma fondamentale per il cittadino, perché consente di generare i codici temporanei per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione…

Nel digitale efficienza è sempre la conseguenza della trasparenza e della condivisione. Algoritmi non negoziabili sono insicuri e ingovernabili. Si apre una fase civile dell’automatizzazione. …