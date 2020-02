Dailyletter n. 3819 del 30 gennaio 2020

Internet Soro: “Chiediamo alla Cina un ‘Privacy Shield’ in tempi brevi” di Luigi Garofalo Niente privacy senza cybersecurity. Non esiste la protezione dei dati senza la sicurezza dei dati digitali, che ci identificano online. Per questo motivo l’Autorità Garante ha posto la cyberwar al centro del convegno “Spazio cibernetico bene comune: protezione dei dati, sicurezza nazionale”, organizzato…

Internet L’Ue punta ad impedire a Facebook e Google condizioni unilaterali per l’accesso ai dati di Luigi Garofalo Dalla sovranità digitale annunciata dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ora si passa ai fatti. L’agenzia Reuters ha visionato il documento, che sarà presentato il 19 febbraio, con cui la Commissione vuole bloccare l’egemonia dei dati di aziende Usa e cinesi e creare un singolo…

Internet Privacy, Facebook pagherà 550 milioni di dollari a causa del riconoscimento facciale di Piero Boccellato Facebook ha accettato di pagare 550 milioni di dollari (circa 500 milioni di euro) per risolvere una Class Action sull’uso improprio del riconoscimento facciale nello Stato americano dell’Illinois. La notizia, diffusa ieri dal New York Times, riguarda la violazione di una legge statale che obbliga…

Internet Coronavirus, come ha fatto ‘BlueDot’’ la piattaforma di IA a scoprire il virus prima di tutti di Luigi Garofalo I big data si possono analizzare non solo per scopi commerciali, ma anche per prevedere l’andamento delle influenze stagionali o per lanciare il prima possibile l’allarme di pandemie, come il coronavirus. Così ha fatto, ma è stata inascoltata, la piattaforma di intelligenza artificiale “BlueDot”,…

Internet Sky punta su banda larga e Sky Q per crescere in Italia di Paolo Anastasio Quest’anno Sky punta sulla banda larga e sulla crescente diffusione di Sky Q per accelerare la crescita in Italia, dopo un quarto trimestre 2019 impegnativo che in Europa ha visto la base clienti crescere di 77mila unità a 24 milioni di abbonati totali a fronte di un incremento dei ricavi dell’1,4%….

Media 18 App, riduzione Bonus avrà impatto pesante sul mercato dei libri di Flavio Fabbri Il taglio del Bonus cultura ha messo in allarme non solo i diretti destinatari, cioè tutti i ragazzi che sono nati nel 2001 e nel 2002, ma anche l’industria dell’editoria e il mercato del libro nello specifico. Passato da 500 a 300 euro, il Bonus ha comunque rappresentato una grande occasione…

Cybersecurity L’intervento integrale di Antonello Soro alla giornata europea della privacy di Antonello Soro, presidente Autorità Garante per la protezione dei dati personali Pubblichiamo di seguito l’intervento di Antonello Soro, Garante per la Protezione dai Personali, in occasione del convegno “Spazio cibernetico bene comune: protezione dei dati, sicurezza nazionale” organizzato oggi a Roma e dedicato a Stefano Rodotà, per celebrare la giornata europea della protezione…

Internet Cosa vuole fare Ursula von der Leyen con l’open science cloud europeo? di Luigi Garofalo “Ogni 18 mesi raddoppia la quantità di dati che produciamo, sono dati industriali e commerciali, e l’85% dei quali non viene mai utilizzato”. Ha messo sul piatto questo problema dell’Europa Ursula von der Leyen quando a Davos, una settimana fa al World Economic Forum, ha detto che l’Unione europea sta…

Telecoms Apple multata per 838 milioni di dollari negli Usa, violava i brevetti CalTech sul WiFi di Flavio Fabbri Un tribunale di Los Angeles ha stabilito che la Apple dovrà risarcire il California Institute of Technology (CalTech) per una cifra pari a 837,8 milioni di dollari. La causa, iniziata nel 2016, verteva sulla violazione di quattro brevetti relativi alla tecnologia WiFi. Il CalTech sosteneva, infatti,…

Telecoms Il coronavirus rischia di rallentare le vendite di smartphone 5G di Paolo Anastasio Strategy Analytics ha lanciato l’allarme: il Coronavirus potrebbe avere un impatto negativo sulle vendite di smartphone 5G nel primo semestre del 2020. E purtroppo il virus potrebbe rallentare la ripresa nel mercato degli smartphone, che secondo gli analisti dovrebbe essere spinta dalle vendite di nuovi…

Telecoms Smartphone 5G, spedizioni globali a 225 milioni entro la fine del 2020 di Flavio Fabbri La realizzazione delle reti commerciali 5G sarà veloce a tal punto che entro la fine dell’anno in corso arriveranno sul mercato più di 200 milioni di smartphone abilitati al nuovo standard di rete mobile. E’ quanto valutato da uno studio diffuso da Qualcomm, che stima il numero di telefoni 5G tra 175…

Smart City Smart mobility, pronti 50 milioni per i primi bandi nazionali di Flavio Fabbri Una mobilità di nuova generazione, attenta all’ambiente e alla sicurezza, alla qualità dell’esperienza di guida e all’innovazione tecnologica, questa è la smart mobility. Il nostro Paese ha enormi problemi di traffico cittadino, soprattutto creati dalla mobilità privata, questo nuovo modello di mobilità…

Internet Neosperience e Banca Valsabbina insieme per la trasformazione digitale nelle PMI di Neosperience Team Il mondo è travolto dalle novità. In Italia, però, sembra che queste arrivino sempre un po’ in ritardo. Così è stato e continua a essere per l’innovazione digitale nel nostro Paese, che ancora oggi non ha trovato applicazione in alcune delle nostre industrie più rilevanti, con il rischio così di…

Mappamondo Open Fiber è Top Employer Italia 2020 di Redazione Key4biz Open Fiber è stata ufficialmente certificata Top Employer 2020. Il Top Employers Institute, ente che si occupa a livello globale dell’eccellenza delle pratiche HR, ha già certificato oltre 1.600 aziende in 119 Paesi nei 5 continenti. Le aziende che ottengono la certificazione si distinguono per l’impegno…