Dailyletter n. 3818 del 29 gennaio 2020

Telecoms 5G, il ‘toolbox’ della Commissione Ue per rendere sicure le reti: “I fornitori ad alto rischio possono subire restrizioni” di Luigi Garofalo La Commissione ha approvato il ‘toolbox’, il pacchetto di strumenti comune comprendente misure di attenuazione, concordato dagli Stati membri dell’UE, e volto ad affrontare i rischi di sicurezza connessi al lancio del 5G. Perché? Le reti 5G offrono ai responsabili degli attacchi informatici un numero…

Internet Il Garante privacy tedesco critica l’omologo irlandese: “Insopportabile” il lassismo nei confronti di Facebook di Luigi Garofalo “È insopportabile”. Con queste parole Ulrich Kelber, il commissario federale tedesco per la protezione dei dati personali, ha attaccato l’omologo irlandese accusandolo di lassismo nei confronti di Facebook&Co. “È passato più di un anno e mezzo dall’entrata in vigore il GDPR e l’Autorità non…

Internet I Robot fanno paura a chi ha un lavoro o a chi ne è in cerca? di Team di Supernova Data Quando pensiamo ai Robot, o alla Robotica, le prime immagini che vengono in mente sono quelle relative ai robot antropomorfi, buoni o cattivi, che abbiamo visto e rivisto in tanti film di fantascienza, già da qualche decennio ormai. Altre immagini sono quelle dei robot industriali in grado di eseguire…

Internet Quantum internet, connessa la Sicilia a Malta. Un mercato tecnologico da 5,5 miliardi nel 2025 di Flavio Fabbri L’informatica quantistica sarà applicata in maniera massiccia nei prossimi anni, in diversi settori economici, tra cui certamente le reti di comunicazione. Tra la Sicilia e Malta è stata attivata la prima connessione internet di natura quantistica nel nostro Paese, con lo scopo di testare nuove soluzioni…

Internet Criptovalute. Le previsioni del 2020 per bitcoin, Libra e yuan digitale di Luigi Garofalo Il bitcoin di nuovo in aumento, Libra di Facebook potrebbe non essere lanciata nell’anno delle elezioni presidenziali e in Cina potrebbe debuttare lo yuan digitale, un metodo di pagamento su scala nazionale. Ecco le previsioni per il 2020 sulle monete digitali secondo Quartz. Il Bitcoin salirà…

Media “Le star di Hollywood del domani? Gli avatar”. Intervista a Nicola Macchitella (Verizon Media) di Luigi Garofalo Key4biz. Prima di tutto, parliamo un po’ di te e di quello che faiNicola Macchitella. Sono nato e cresciuto a Roma ed ora vivo negli Stati Uniti, tra New York e San Francisco. Sono un Product Media Producer e in questo momento sto lavorando con Verizon Media: in sostanza lavoro a cavallo tra il mondo…

Internet Tecnologie per la salute: arrivano IA e robot, per un mercato europeo che già vale 4 miliardi di euro di Flavio Fabbri Gli effetti dell’invecchiamento demografico non tarderanno a farsi sentire sulla salute della popolazione italiana ed europea nel suo insieme. A seguito dei tassi di natalità sempre più bassi e della crescente aspettativa di vita, la classica piramide delle età sta cambiando forma. In Europa il 20%…

Internet Disney Plus in arrivo in Italia il 24 marzo di Piero Boccellato Il 24 marzo 2020 arriverà in Italia Disney Plus, il nuovo servizio streaming della media company più famosa al mondo. Il lancio era previsto per il 31 marzo, ma la multinazionale californiana ha anticipato di una settimana il lancio in molti Paesi europei, incluso il nostro. Il servizio, che…

Internet Il futuro dell’economia tra IoT, Criptovalute e Intelligenza Artificiale di Vincenzo Lombardo IoT Il mercato globale dell’IoT (Internet of Things), dopo aver superato per la prima volta 100 miliardi di dollari di entrate nel 2017 e 130 miliardi di dollari nel 2018, raggiungerà, secondo GlobalData, 318 miliardi di dollari entro il 2023, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del…

Internet MailUp, Davide Castioni è il nuovo Sales Director di Redazione Key4biz MailUp ha annunciato l’ingresso in società di Davide Castioni in qualità di Sales Director, al quale è affidata la guida del team commerciale, riportando direttamente al General Manager Luca Azzali. All’interno di MailUp, nel ruolo di Sales Director, Castioni sarà responsabile della strategia e dello…

Cybersecurity Musica e malware, gli hacker dietro gli artisti top del momento di Piero Boccellato I cybercriminali stanno approfittando dei nomi degli artisti e delle canzoni candidate ai premi Grammy 2020 per diffondere malware. E’ quanto emerge dall’analisi svolta da una nota azienda di cybersecurity, che ha rilevato 30.982 file dannosi che sfruttavano i nomi degli artisti candidati ai Grammy…

Cybersecurity Auto connesse e hackerate: nuove minacce informatiche nel 2020 di Flavio Fabbri Se il futuro dell’automotive per molti di noi è nell’auto connessa in rete e a guida autonoma, secondo molti esperti di cybersecurity questo futuro passerà anche per una maggiore quantità di minacce informatiche dedicate specificatamente a questi nuovi veicoli. Sappiamo benissimo, già oggi, che determinati…

Internet Big data, otto mega-trend per il 2020 di Flavio Fabbri Durante tutto il 2019, le imprese a livello internazionale hanno fatto progressivamente più affidamento sulle soluzioni di real time analytics, grazie anche al ruolo crescente dei grandi flussi di dati nell’economia, nei processi decisionali e nelle operazioni aziendali quotidiane. Anche nel 2020…

Internet Privacy, l’esperto risponde. Come inviare le domande di Redazione Key4biz E’ online la nuova rubrica L’esperto risponde sulla piattaforma Privacy Italia, il sito italiano dedicato interamente al mondo della protezione dei dati. La rubrica è dedicata ai quesiti posti dai lettori e ai quali daremo le risposte dei nostri esperti in privacy e protezione dati. Vuoi proporre…

Internet Mostre e cultura, in cosa consiste il bando Exhibit Program di Sercam Advisory La DGCR lancia il bando Exhibit Program, un programma di contributi finanziari volti a incentivare le buone pratiche circa la qualità delle mostre d’arte contemporanea in Italia in musei pubblici e spazi non profit. Attraverso il bando si intende destinare un contributo economico a progetti…

Games Atari pianifica la costruzione di una catena di hotel basata sui videogiochi di Redazione Eurogamer.it Atari ha stretto una collaborazione con GSD Group per costruire otto hotel basati sui videogiochi in Nord America. Il primo hotel della catena ad aprire i battenti sarà quello di Phoenix, in Arizona, nel corso del 2020. Atari descrive gli hotel come strutture diverse tra loro e uniche, comprensive…

Mappamondo ICT e Gender Gap, colmare le distanze per accelerare la digital transformation di Redazione Key4biz Contribuire a sensibilizzare le istituzioni, le scuole, le imprese sulla necessità di avere un numero maggiore di donne esperte nell’informatica e di promuovere misure concrete per attrarre le ragazze a intraprendere studi e una carriera professionale in questo campo. E’ questo il senso dell’iniziativa…