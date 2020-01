Dailyletter n. 3816 del 27 gennaio 2020

Internet Il Cloud e le Regioni. In corso il processo per consegnare i dati personali dei cittadini italiani a pochi Big Tech? di Raffaele Barberio La scorsa settimana la mia attenzione è stata catturata dal comunicato stampa di Assinter Italia dal mobilitante titolo “Fare sistema per una Repubblica digitale”. Una uscita certamente accattivante che si riferiva all’incontro mattutino tra la Conferenza Stato-Regioni e Assinter Italia e all’incontro…

Telecoms Google è già operatore mobile in Usa. Telco europee destinate a chiudere? di Paolo Anastasio Google potrebbe e breve diventare un operatore virtuale (Mvno) anche in Italia, venendo a fare nel nostro paese quello che da tempo già sta facendo negli Stati Uniti nell’arena del mobile con il progetto FI. Avviato nel 2015, il progetto FI vede Google proporre ai suoi clienti un servizio di trasmissione…

Cybersecurity Codice delle comunicazioni elettroniche e sicurezza informatica, le novità dell’Enisa di Flavio Fabbri Nell’Unione europea (Ue) le aziende fornitrici di servizi di comunicazione elettronica dovranno rispettare la normativa generale sulla sicurezza informatica e sottoporsi al controllo delle Autorità nazionali degli Stati membri. È quanto ribadito nel nuovo Rapporto dell’Enisa, l’Agenzia europea per la…

Telecoms 6G: il Giappone si affida a Università e industria, fondo iniziale di 2 miliardi di dollari di Flavio Fabbri Dovrebbe riunirsi oggi in Giappone il primo Gruppo di lavoro sul 6G. Tokyo vuole dare il via alla sua strategia digitale accelerando lo sviluppo sperimentale delle future reti mobili 6G. “Oltre il 5G, verso il 6G” è la parola d’ordine dell’esecutivo guidato da Shinzo Abe. Per iniziare bene il cammino…

Internet Mercato pubblicitario in calo, crescono soltanto Radio e Web di Paolo Anastasio Il mercato pubblicitario in Italia è in calo ormai da tempo, stampa e tv sono in crisi endemica il che si riflette inevitabilmente sul versante dell’advertising. A tenere a galla il settore nel 2019 sono soprattutto il segmento Digital e quello radiofonico. E’ quanto emerge dalle ultime rilevazioni…

Cybersecurity 5G e Cyberwar, quali scenari? Il punto al Convengo organizzato dal Garante Privacy di Redazione Key4biz In occasione della Giornata europea della protezione dei dati personali, l’Autorità Garante ha organizzato un convegno intitolato “Spazio cibernetico bene comune: protezione dei dati, sicurezza nazionale” che si svolgerà il 30 gennaio a Roma presso la sede del Garante, in Piazza Venezia 11, dalle ore…

Internet Dalle smart city al welfare digitale, le proposte delle Comunità tematiche per l’innovazione di Flavio Fabbri Nate nel 2017 in seno all’Agenda digitale dell’Emilia Romagna (AdER), le diverse Comunità tematiche attive sul territorio regionale operano tutte alla riforma della Pubblica Amministrazione (PA) locale e dei suoi servizi alla luce della velocità con cui la trasformazione digitale si sta af…

Internet Coronavirus, l’ospedale di Wuhan avrà la rete 5G di ZTE e China Mobile di Redazione Key4biz L’ospedale dei record che la Cina sta costruendo per affrontare l’emergenza dell’epidemia da coronavirus avrà la rete 5G. L’incarico è stato affidato a ZTE e China Mobile con la costruzione della rete nel Lei Shen Shan Hospital di Wuhan. Coronavirus: l’emergenza Dopo aver ricevuto le notifiche…

Internet L’innovazione digitale di una PMI nel 2020, quali prospettive? di Neosperience Team Il mercato si sta evolvendo rapidamente, e gestire la crescita aziendale è diventato molto complicato. Una cosa però è certa: oggi l’innovazione digitale fa la differenza a livello competitivo, anche fra le stesse PMI. Le PMI in Italia Il tessuto economico italiano è strettamente legato alle…

Internet Da Instagram a Tik Tok, l’euforia adolescenziale ai tempi del web di Barbara Volpi Che la rivoluzione digitale abbia stravolto aree canoniche del vivere quotidiano lo sapevamo già (Volpi, 2014). Lo vediamo tutti i giorni, nelle strade, nei mezzi pubblici, nei ristoranti, nelle scuole, nelle nostre abitazioni. Adolescenti e adulti, vecchie e nuove generazioni assorti negli algoritmi…

Media La Formula E su Italia 1 e su Canale 20, il calendario delle dirette di Flavio Fabbri Dopo la prima gara del 2020, corsa sulla pista di Santiago del Cile, il Campionato mondale di Formula E riprende il suo percorso e torna in televisione il 15 febbraio 2020, con l’Eprix Messico di Mexico city, che sarà trasmesso in esclusiva in chiaro su Italia Uno e Canale 20, rispettivamente sui canali…

Internet Corte di Berlino contro Facebook, termini di utilizzo violano privacy utenti di Paolo Anastasio La Corte d’Appello di Berlino ha stabilito che i termini di utilizzo e le impostazioni sulla privacy di Facebook violano le norme di tutela della data protection dei consumatori. Nel mirino sono finiti i termini e le condizioni di utilizzo di Facebook nelle impostazioni privacy predefinite, che prevedono…

Internet 6 Data Privacy trend per il 2020. Cosa possiamo aspettarci? di Paolo Anastasio L’aumento della regolazione Quando il GDPR è entrato in vigore è stato l’inizio di una nuova era per la privacy dei dati. Il GDPR è stato una pietra miliare nell’evoluzione della data protection, fissando un modello ineludibile per ogni nuovo regolamento a venire per tutti i governi. Col GDPR,…

Internet 5 previsioni sullo sviluppo del mercato IoT di Paolo Anastasio Cresce in maniera esponenziale l’uso dell’IoT nelle aziende e per questo Forrester da le sue previsioni sullo sviluppo del mercato delineando i 5 principali trend per il 2020. L’IoT è di fatto l’universo di oggetti sempre più connessi che ci circonda, connettendo e condividendo una miriade di dati raccolti…

Internet Gli hashtag sono vecchi? di Andrea Boscaro – The Vortex Il tempo passa e i comportamenti cambiano, si sa, ed anche le piattaforme che appaiono innovative vivono trasformazioni frutto delle forme con le quali gli utenti li vivono e della trasformazione dei propri algoritmi. Gli hashtag, centrali nell’esperienza di molti social media – Linkedin li ha lanciati…

Internet Incentivi per l’innovazione delle imprese del comparto legno, mobile e moda di Sercam Advisory Il bando prevede un sostegno al consolidamento all’export marchigiano e allo sviluppo di processi di internazionalizzazione nei settori del Made in Italy con riferimento al “sistema abitare” e al “sistema moda”. Soggetti beneficiari PMI in forma singola o aggregata (contratti di rete, ATI, consorzi)….