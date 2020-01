Dailyletter n. 3812 del 21 gennaio 2020

Internet Apple cede all’FBI. Stop al backup crittografato per gli utenti di iPhone su iCloud di Luigi Garofalo Nella guerra della crittografia, portata avanti dall’amministrazione Trump, oggi si registra una sconfitta per la protezione dei dati degli utenti di iPhone. Secondo Reuters, “Apple ha abbandonato i piani per consentire agli utenti di iPhone di crittografare completamente i backup dei propri dispositivi…

Smart City Città e disuguaglianze: in Europa si afferma il classismo immobiliare, nel resto del mondo le baraccopoli di Flavio Fabbri Lo sappiamo tutti, entro il 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in città, in grande metropoli. Sono dati delle Nazioni Unite confermati da altre istituzioni sovranazionali e da ulteriori ricerche universitarie a livello globale. Se nel 1990 c’erano non più di 10 città con oltre 10…

Telecoms 5G, la Commissione Ue apre a Huawei di Paolo Anastasio La Commissione Ue apre a Huawei per il 5G, ma a certe condizioni. Questo il senso del messaggio del commissario agli Affari interni Thierry Breton, che ieri ha detto che tutti i fornitori sono benvenuti in Europa a patto che “rispettino tutte le regole” che l’Unione Europea dettaglierà fra un paio di…

Internet Cdp, Francesca Bria presidente del Fondo Nazionale Innovazione (1 miliardo per startup, scaleup e PMI) di Redazione Key4biz La Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha dato vita a CDP Venture Capital SGR, la cabina di regia che ha l’obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell’innovazione. Nella nota si legge che, l’assemblea di Invitalia Ventures SGR (70% CDP Equity e 30%…

Internet Privacy utenti TikTok, in Italia indagano i servizi segreti di Luigi Garofalo L’Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna (Aise) e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) indagheranno, attraverso un’istruttoria, su TikTok. Lo rivela Il Messaggero, spiegando che l’indagine è scattata dopo il via libera dato dal presidente del Copasir, il leghista…

Cybersecurity Sicurezza nazionale al centro della giornata europea della privacy. A Roma il 30 gennaio di Redazione Key4biz “Spazio cibernetico bene comune: protezione dei dati, sicurezza nazionale”. Questo il titolo del convegno con cui l’Autorità Garante celebra la 14esima giornata europea della protezione dei dati personali, proclamata nel 2007 e festeggiata ogni anno. Ecco il programma …

Internet Fondi Ue, un piano nazionale per rispondere ai neet di Laura Di Raimondo Direttore Generale Asstel – Assotelecomunicazioni L’Italia è in difficoltà sul fronte lavoro. Sono allarmanti i numeri del rapporto sulla mobilità sociale del World Economic Forum di Davos 2020: il numero dei ragazzi inattivi, che non studiano e non lavorano, è arrivato a oltre due milioni, mentre quello degli incapienti (coloro che hanno un reddito…

Cybersecurity Wef: “Nel 2020 +76% di attacchi informatici. Ma cambiamenti climatici primo rischio globale” di Luigi Garofalo Le gravi minacce al nostro clima, all’ambiente, alla sanità pubblica e ai sistemi tecnologici rappresentano i principali rischi globali. Questi sono i risultati del Global Risks Report 2020 del World Economic Forum, che si tiene oggi fino al 24 gennaio a Davos, in Svizzera. Agli intervistati è stato…

Internet Wef, cresce la sfiducia globale sulla crescita. Ceo italiani in controtendenza di Redazione Key4biz In calo a livello globale la fiducia sul contesto economico, fanno eccezione i CEO italiani che al contrario vedono con crescente favore la rirpesa del contesto economico nei prossimi tre anni. Questi alcuni dei dati principali che emergono dalla 23a ricerca condotta da PwC condotta su 1.600 CEO in…

Internet Ecco i nuovi modelli di leadership per accelerare il business delle aziende. Lo studio Accenture di Redazione Key4biz Una ricerca realizzata dal World Economic Forum in collaborazione con Accenture ha individuato un nuovo modello di leadership responsabile per competere nell’era dello stakeholder capitalism, finalizzato a migliorare l’impatto sociale e ambientale del proprio business e focalizzato su solide performance…

Telecoms Retelit pronta a rilevare Brennercom per 52 milioni di Paolo Anastasio Retelit, operatore di servizi digitali e proprietario di una rete in fibra ottica che collega 15 data center in Italia, ha annunciato l’acquisizione dell’operatore Brennercom per un controvalore di 52 milioni di euro. L’annuncio arriva ad una settimana di un’altra acquisizione perfezionata da Retelit,…

Internet Lepida presenta “Non da sola”, l’app per le donne in gravidanza di Flavio Fabbri Decidere in merito ai percorsi per il travaglio, il parto e il post parto (per es. “parto naturale/parto in acqua”, “epidurale/ipnosi”, donazione del cordone ombelicale ecc.), e trovare rapidamente il Punto Nascita che risponde meglio alle esigenze delle donne in gravidanza, sono queste alcune delle…

Telecoms Smartphone, il 43% del mercato globale sarà 5G entro il 2022 di Flavio Fabbri Il mercato globale degli smartphone è in sofferenza negli ultimi anni, ma gli esperti sono ottimisti: l’arrivo dei nuovi device abilitati al 5G e la diffusione delle nuove infrastrutture di rete favoriranno una ripresa sostenuta delle vendite. Anche Gartner la vede così e nel suo primo update dell’anno…

Internet I 10 Tech Trend di Paolo Anastasio Automazione 2020: iperautomazione La cosiddetta iperautomazione porta le applicazioni di semplice automazione al prossimo step. Consentendo l’applicazione di tecnologie avanzate, come l’Intelligenza Artificiale e il machine learning, a processi sempre più automatizzati e richieste sempre più…

Internet 7 trend per la Digital Transformation di Paolo Anastasio Connettere la consumer experience Le imprese devono rispondere in maniera sempre più pressante all’esigenza di banda larga per la fornitura di esperienze sempre più personalizzate per i consumatori, siano essi i loro stessi clienti, i fornitori, i dipendenti, gli sviluppatori o i partner. Secondo…

Internet Tecnologie digitali a favore di teatri, librerie e cinema indipendenti. Il nuovo bando della Regione Lazio di Sercam Advisory La Regione Lazio intende Rafforzare la competitività dei teatri, delle librerie indipendenti e dei cinema del Lazio, favorendo un’attività più rispettosa dell’ambiente e l’adozione di tecnologie digitali anche in grado di ampliare la customer experience degli spettatori e fruitori. Beneficiari I…

Internet Innovazione, al MedFest di Malta vincono le startup del Sud Italia di Neosperience Team La startup messinese EdyPack, lo scorso 14 dicembre, ha vinto la prima edizione del MedFest, evento internazionale dedicato all’imprenditoria e all’innovazione svoltosi a Malta. L’idea, presentata dall’ingegnere Rossella Vadalà, è riuscita a conquistare l’approvazione di giudici e pubblico del…

Games Forti sgravi fiscali per Rockstar Games: lo studio sta sviluppando GTA 6? di Redazione Eurogamer.it Il gruppo di controllo TaxWatch UK, che ha monitorato i resoconti fiscali di Rockstar Games, ha evinto che lo sviluppatore ha ottenuto gli sgravi fiscali maggiori di sempre nel 2018/2019, corrispondenti al 37% del totale dell’industria videoludica britannica. Nel suo rapporto, TaxWatch UK dichiara…

Mappamondo Sky Italia, partnership televisiva e digital con iLMeteo.it di Redazione Key4biz iLMeteo.it ha siglato una partnership con Sky Italia che prevede, a partire da gennaio 2020, la fornitura dei suoi dati meteorologici alla media company. Grazie a questo accordo il primo sito italiano per le previsioni meteorologiche mette a disposizione le mappe isobare e i suoi modelli previsionali…

Mappamondo Parità di genere, Poste italiane ammessa nel Bloomberg gender-equality index di Redazione Key4biz Poste Italiane entra nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2020, il principale indice di misurazione delle performance aziendali sulle tematiche dell’uguaglianza di genere e della rendicontazione trasparente dei dati e delle informazioni attinenti ad essa. Istituito nel 2018, il GEI costituisce…

Mappamondo Governo presenta il testo definitivo del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) di Redazione Key4biz Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo definitivo del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute…