Dailyletter n. 3809 del 16 gennaio 2020

Internet Paradosso pagamenti digitali. No sconto fiscale senza copia cartacea del Pos di Luigi Garofalo Mi viene in mente la frase che un giorno mi ha detto il salumiere, mentre pagavo con il bancomat e discutevano delle novità in arrivo sui pagamenti digitali: “In Italia si semplifica per rendere tutto più complicato”. In effetti è così per chi vorrà beneficiare dello sconto fiscale del 19% sulle spese…

Telecoms Inwit, il mercato premia la fusione con Vodafone Towers di Paolo Anastasio Pioggia di acquisti in Borsa oggi su Inwit, che in mattinata guadagna il 2,73% a 9,27 euro sulle voci sempre più insistenti, rilanciate da Repubblica, del prossimo via libera da parte della Commissione Ue al merger delle torri cellulari di Tim con Vodafone Towers. Il mercato premia il business delle…

Telecoms Banda ultralarga, Calcagno (Fastweb) ‘Rete unica superata dalla realtà di mercato’ di Paolo Anastasio Per l’amministratore delegato di Fastweb Alberto Calcagno, la realtà del mercato ha già “scavalcato il concetto di rete unica” ed è sbagliato pensare che “un’entità mal definita con il nome di Rete Unica sia la soluzione” al falso mito dell’Italia Cenerentola d’Europa per infrastrutture di rete….

Internet Gualtieri: “Sogei centrale nella digitalizzazione del Paese” di Luigi Garofalo “Il futuro deve diventare presente e Sogei è centrale nella digitalizzazione del Paese”. Con queste parole Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle Finanze, ha salutato la nuova brand identity della in-house del Mef. Oggi, infatti, Sogei ha presentato il nuovo logo e ha rinnovato anche il sito…

Internet Fieg contro Telegram: “Con giornali piratati perdita fino a 180 milioni l’anno”. Cosa fare? di Luigi Garofalo La Federazione degli editori dei giornali (Fieg) punta l’indice contro Telegram, perché su circa 8 canali dell’app di messaggistica gratuita sono condivisi quotidiani piratati, che creano un danno economico “fino a 180 milioni l’anno”. Come è stato calcolato il dato? È una stima prudenziale elaborata…

Internet Cultura e digitale, cosa non va in Italia? di Francesco Pagano, Consigliere Aidr e Responsabile servizi informatici di Ales spa e Scuderie del Quirinale Per chi opera nel campo culturale, il termine “cultura digitale” spesso, ahimè, assume un connotato negativo, infatti ancora nel 2020 troppe sono le criticità presenti. Cultura e digitale: a che punto siamo Nel pieno della “era digitale” tale settore registra, infatti, un ritardo sia…

Cybersecurity Finanza, Banca d’Italia e Consob uniti contro il cybercrime di Redazione Key4biz La Consob e la Banca d’Italia hanno concordato una strategia comune per rafforzare la sicurezza cibernetica del settore finanziario italiano attraverso specifiche misure rivolte alle infrastrutture finanziarie: sistemi di pagamento, controparti centrali, depositari centrali e sedi di negoziazione dei…

Smart City Auto elettriche antidoto allo smog in città, per il 2020 stanziati 70 milioni di euro di Ecobonus di Flavio Fabbri Il mercato italiano delle auto elettriche è forse uno dei più piccoli tra i Paesi dell’Unione europea (Ue) e più in generale dei Paesi ad economia avanzata. Il 2019 è stato uno dei migliori, in termini di vendite, ma al momento le auto elettriche a batteria non superano lo 0,6% del parco auto circolante…

Internet Riconoscimento facciale, l’allarme di Ocasio-Cortez: ‘Le aziende possono vendere i dati raccolti dalle app’ di Piero Boccellato Alexandria Ocasio-Cortez sta sollevando preoccupazioni negli Usa per quanto riguarda la diffusione del riconoscimento facciale, sostenendo che, senza un adeguata regolamentazione, la tecnologia diventerà rapidamente distopica. “Gli utenti non si rendono conto che quei dati vengono raccolti da società…

Internet Germania, il 46% dell’elettricità dalle rinnovabili. Risarcimenti miliardari per l’addio al carbone di Flavio Fabbri Il ministro dell’Economia tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato oggi l’abbandono totale del carbone da parte della Germania a partire dal 2020. Unitamente a questa mossa, Berlino ha anche stabilito un piano di risarcimento per industrie e aziende collegate, amministrazioni locali (Lander) e cittadini…

Internet SEO, un 2020 di novità e cambiamenti. Conosci Bert? di Flavio Fabbri L’anno nuovo è appena iniziato e già è giunto il momento di valutare i possibili e più significativi cambiamenti nel mondo di internet, in particolar modo del Seo (Search engine optimization), cioè tutte quelle attività ormai strategiche e necessarie ad ottimizzare l’indicizzazione di un contenuto in…

Internet Internazionalizzazione PMI, nuovi finanziamenti dalla Regione Veneto di Sercam Advisory La Regione Veneto intende sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di processi e di percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri. Attraverso il presente bando la Regione sostiene il ricorso a servizi di supporto…

Internet Fisco, Poste Italiane ammessa all’Adempimento Collaborativo di Piero Boccellato Poste Italiane e la controllata Poste Vita sono state ammesse al regime di Adempimento Collaborativo con l’Amministrazione finanziaria, imprimendo così una ulteriore accelerazione nelle politiche di trasparenza in materia fiscale. La misura, spiega una nota del gruppo, punta ad aumentare il livello…

Mappamondo Banda ultralarga, Tim connette 136 Comuni in Sardegna di Redazione Key4biz Nelle “aree bianche” della Sardegna sono 136 i comuni in cui è stata realizzata ed è già operativa l’infrastruttura a banda ultralarga realizzata da TIM in collaborazione con Infratel – società in house del MISE – e con la regia della Regione Sardegna. Cittadini e imprese stanno così beneficiando…

Mappamondo Accenture apre a Napoli il Cyber Fusion Center di Redazione Key4biz Accenture ha inaugurato oggi a Napoli il Cyber Fusion Center, un centro all’avanguardia per l’innovazione nel settore della cybersecurity. Entro la fine del 2020 l’azienda prevede di raddoppiare il personale per raggiungere un totale di circa 100 professionisti. Il centro nasce come evoluzione del…