Dailyletter n. 3807 del 14 gennaio 2020

Internet La Corte di Appello di Torino: “Uso prolungato del cellulare può causare tumori alla testa”. Ma la scienza non conferma di Luigi Garofalo L’uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. Lo sostiene la Corte d’Appello di Torino che, oggi, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato dal dipendente di Telecom Italia, Roberto Romeo, affetto da neurinoma del nervo…

Internet Robot viventi, negli USA si sperimentano “nuovi organismi” fusi alle macchine di Flavio Fabbri La vita può essere programmata come un qualsiasi software? O un robot? A quanto pare sì. Il matrimonio tra robotica e biologia è avvenuto e ha dato vita ad una nuova forma di organismi, che possiamo considerare come sconosciuti sul nostro pianeta: il living robot. Dall’Allen Discovery Center della…

Telecoms Johnson: i critici di Huawei “devono dirci qual è l’alternativa” di Luigi Garofalo Boris Johnson sembra non avere intenzione di mettere al bando Huawei nella realizzazione delle reti mobili 5G in Gran Bretagna, come invece chiesto dagli alleati Usa. “I cittadini britannici meritano di avere accesso alla migliore tecnologia possibile. Vogliamo garantire la banda ultralarga…

Internet Elettronica ed elettrotecnica, mercato nazionale fermo: “Trasformazione digitale resta fattore chiave” di Flavio Fabbri L’industria italiana dell’elettronica e dell’elettrotecnica non gode di buona salute, confermando il momento non positivo dell’economia nazionale, che sta rallentando. Gli ultimi dati diffusi dalla Federazione Anie Confindustria indicano un calo cumulato (gennaio-novembre 2019) della produzione industriale…

Internet LinkedIn down in Europa fino al primo pomeriggio. Un bug la causa? di Luigi Garofalo LinkedIn è stato down per tutta la mattinata. Ci sono stati problemi per accedere, aggiornare il profilo, condividere post e inviare messaggi.Infatti il social professionale ha dato problemi di accesso e di navigazione agli utenti di tutta Europa, ma si registrano problemi anche in Malesia e in…

Media Vivendi, nuova causa in Olanda contro il progetto MFE di Mediaset di Paolo Anastasio Vivendi ha depositato al tribunale di Amsterdam un nuovo ricorso d’urgenza contro il progetto di fusione delle sue attività italiane e spagnole da parte di Mediaset in una nuova holding denominata Media For Europe (MFE), con sede in Olanda. Lo ha confermato Mediaset in una nota: “Vivendi ha avviato…

Internet “Vietare gli smartphone agli under 21, pericolosi come le pistole”. La provocazione dagli Usa di Luigi Garofalo Non voterebbe neanche lui la sua proposta di legge che prevede di vietare i cellulari ai residenti del Vermont con meno di 21 anni, con un massimo di un anno di carcere, una multa di mille dollari o entrambi. Allora perché il senatore democratico John Rodgers ha presentato la proposta di legge al Senato…

Internet Green Deal, ecco la “transizione giusta” della Von der Leyen di Flavio Fabbri Green, verde, pulito, sostenibile e “giusto”, così la Commissione europea ha presentato il nuovo piano di investimenti dedicato ad ambiente e clima. Una misura che si porrà come base e sostegno per il Green Deal europeo, ed in grado di mobilitare complessivamente 1.000 miliardi di euro circa. “Al…

Internet NRF 2020, programmi fedeltà al tramonto nell’era del cliente iperconnesso di Dario Melpignano, CEO di Neosperience Gli interventi che si sono articolati a New York nella prima giornata del NRF, convegno mondiale nella sua edizione 2020 sono stati tutti improntati alla necessità, ormai giudicata imprescindibile, di porre il cliente autenticamente al centro dei processi commerciali e di marketing. Da sempre gli…

Media Inpgi in crisi, l’ultima partita si gioca a metà febbraio di Michele Mezza e Marco Mele A metà febbraio si gioca l’ultima partita per la previdenza dell’informazione. Siamo nel pieno della fase terminale di una lunga crisi che i giornalisti (e gli editori), colpevolmente hanno prima esorcizzato e poi banalizzato. L’INPGI non è solo in una crisi contabile e finanziaria, ma subisce un…

Internet Green Deal, David Sassoli (Europarlamento): “L’Ue dice addio al carbone, per l’Italia 4 miliardi all’ex Ilva” di Flavio Fabbri Oggi la Commissione europea presenterà la strategia verde per i prossimi anni, il programma Green Deal che è stato fin da subito il cavallo di battaglia della Presidente Ursula von der Leyen. Un piano di investimenti pubblico-privati sostanzioso, di circa 1.000 miliardi di euro, che servirà a…

Internet Gli Stati Generali dell’Innovazione per la trasformazione digitale di Fulvio Ananasso, Presidente di Stati Generali dell’Innovazione e Consigliere CDTI Allo scadere degli otto anni di esistenza ed impegno per la Trasformazione Digitale della nostra Società, Stati Generali dell’Innovazione (SGI) è sempre più attiva sul versante ICT dei nuovi paradigmi di sviluppo sostenibile, come sostanziato nel bilancio delle attività e nuove iniziative SGI effettuato…

Telecoms Antitrust, sanzione di 4,8 milioni a Tim per servizi non richiesti e pratiche scorrette di Paolo Anastasio L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione di Iliad e Altroconsumo, ha concluso un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., accertando due violazioni del Codice del Consumo, e irrogando sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro. L’Autorità ha rilevato…

Cybersecurity CyberChallenge.IT, al via la Call per 16mila istituti scolastici di Piero Boccellato Al via le iscrizioni per partecipare a CyberChallenge.IT, il programma di formazione nazionale italiano destinato ai giovani talenti della cybersecurity, ormai giunto alla quarta edizione. Il progetto CyberChallenge.IT L’iniziativa – promossa dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity del Cini,…