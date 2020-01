Telecoms Capitanio (Lega): “Che fine hanno fatto i fondi per la banda ultra larga?” di Luigi Garofalo Una “Brexit italiana nel digitale”. Così Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Trasporti, Poste e Tlc, definisce la situazione attuale in Italia per quanto riguarda la diffusione della banda ultra larga. E sollecita la ministra dell’Innovazione Paola Pisano a stabilire i criteri per…

Telecoms Rete unica, Gasparri (FI): ‘Serve confronto in Parlamento’ di Paolo Anastasio Un dibattito aperto, in Parlamento, sulle prospettive della rete unica. A chiederlo, senza troppi fronzoli, è Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, dopo l’incontro riservato avvenuto ieri fra i vertici di CDP (ad Fabrizio Palermo), Enel (ad Francesco Starace) e Telecom Italia (ad Luigi Gubitosi)…

Internet ‘New deal per i consumatori’, nuove regole per mercati online più trasparenti nell’Ue di Flavio Fabbri La Commissione europea saluta il nuovo anno con l’entrata in vigore delle nuove norme contenute nel “New deal per i consumatori”. Un pacchetto di regole a tutela dei cittadini che comprano sui grandi mercati online, caratterizzato da strumenti di controllo e sanzioni più efficaci, ma che allo stesso…

Telecoms Per le telco ricavi dei servizi voce quasi dimezzati nel 2024 di Paolo Anastasio Nel 2019 i ricavi da voce delle Tlc a livello globale sono stati pari a 381 miliardi di dollari, ma secondo le previsioni dell’ultimo report di Juniper Research potrebbero calare a 208 miliardi nei prossimi 5 anni. La flessione dei servizi voce non è certo una novità ed è partita ormai da qualche…

Internet Breton: “Aziende europee proprietarie dei propri dati, da gestire nell’Ue. Lavoro alle nuove regole” di Luigi Garofalo La sovranità digitale è uno dei punti chiave dell’agenda di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea ed è in questo contesto che Thierry Breton, il commissario francese al Mercato Interno, alla Difesa, alla nuova direzione Industria e Spazio e alla promozione del Mercato Unico…

Telecoms 5G, nuovi smartphone in arrivo ma per l’impatto sul business ci vorranno anni di Paolo Anastasio Un’ondata di nuovi smartphone 5G è prevista sul mercato a partire da quest’anno, ma perché il nuovo standard wireless crei un impatto significativo sul business ci vorranno ancora degli anni. Questo l’esito di un sondaggio condotto su 30 CIO da parte del Wall Street Journal, sulle previsioni relative…

Media Pirateria audiovisiva, “The pirate bay” ancora al lavoro: in “semina” 2,5 petabyte di dati di Flavio Fabbri La piattaforma di file sharing “The pirate bay” (Tpb) è stata probabilmente la più famosa e frequentata piattaforma di file sharing al mondo basata su protocollo di condivisione bittorrent. Ad oggi, nonostante le numerose e ripetute azioni di soppressione del sito da parte delle autorità giudiziarie…

Telecoms 5G, Tim stabilisce il nuovo record di 2 Gigabit al secondo di Redazione Key4biz TIM realizza la prima connessione in Europa in grado di superare stabilmente la velocità di 2 Gigabit al secondo su rete live commerciale 5G con frequenze millimetriche a 26 GigaHertz (GHz) acquisite nella gara MiSE 5G. Rete 5G di Tim, record in Europa Il primato della telco è stato conseguito…

Smart City Mobilità elettrica, in Europa servono 3 milioni di stazioni di ricarica entro dieci anni di Flavio Fabbri Sappiamo tutti che le auto elettriche ci daranno una gran mano nel ripulire l’aria delle nostre città, ma sappiamo altrettanto bene che per accelerare questa migrazione dai combustibili fossili all’elettrificazione dei trasporti serve una rete di stazioni di ricarica facile da accedere e diffusa in…

Cybersecurity Guida autonoma e cybersecurity, quali prospettive per il 2020? di Pierguido Iezzi Fino a qualche decennio fa sembrava solo un topos della fantascienza, ma oggi le auto a guida autonoma stanno diventando sempre di più una realtà. Guida autonoma: i leader del mercato Da Uber a Google e – ovviamente – Tesla capitanata da Elon Musk stanno investendo e sperimentando intensamente…

Cybersecurity Perimetro nazionale e Golden Power i temi della 4^ edizione di ITASEC20 di Piero Boccellato Al via da Ancora ITASEC20, la quarta conferenza nazionale sulla sicurezza informatica in programma dal 4 al 7 febbraio 2020. Organizzata dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli studi di Camerino, la conferenza…

Internet La Casa Bianca vuole mettere bocca sulle regole per l’IA di Paolo Anastasio La Casa Bianca vuole dire al sua sulla regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. Parola chiave: flessibilità. L’amministrazione Trump invita le agenzie federali ad usare posizioni morbide per non interferire sull’innovazione da parte delle aziende private. Secondo quanto rivelato dalla Reuters,…

Media Sky e ViacomCBS, accordo su pubblicità e visione dei canali di Redazione Key4biz Sky e ViacomCBS Networks hanno deciso di siglare un nuovo accordo in Italia per i canali ViacomCBS su Sky e la relativa raccolta pubblicitaria affidata a Sky Media. In base al deal sottoscritto dalle due media company a Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – è stata affidata la raccolta…

Internet Imprese Lazio, bando da 3 milioni di euro per i lavoratori delle imprese in crisi di Sercam Advisory La Regione Lazio intende sostenere un’offerta formativa e di servizi di accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante la costruzione di un’offerta di servizi di politica attiva per i lavoratori delle imprese in crisi che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale. Il…