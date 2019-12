Dailyletter n. 3800 del 20 dicembre 2019

“Il nostro obiettivo è portare la fibra a tutti i cittadini. L’infrastruttura della Banda Ultralarga, per come è stata immaginata, è sicuramente d’avanguardia e aumenterebbe la competitività del nostro Paese, quindi l’obiettivo del Comitato è quello di semplificare, velocizzare e rendere più trasparente…

Google è accusata di aver abusato della propria posizione dominante sul mercato oscurando le inserzioni di siti francesi in modo casuale e ingiustificato, provocando ingenti perdite alle aziende interessate. Per questo motivo l’antitrust francese ha inflitto a Big G una multa da 150 milioni di euro…

Chissà se i pionieri di Internet pensavano che, alla fine, tutto – o quasi tutto – si sarebbe ridotto all’invio di messaggi. L’ansia di comunicazione: è questo il grimaldello che, ben più della ricerca di informazioni (o traguardi in Italia ancora lontanissimi, come il telelavoro) ha permesso a…