Dailyletter n. 3796 del 16 dicembre 2019

Internet Manovra, non saltano le 100 assunzioni al Dipartimento per la trasformazione digitale di Luigi Garofalo “Le assunzioni vanno avanti regolarmente, era una norma tecnica ma superabile”, lo conferma a Key4biz una fonte al ministero dell’Innovazione, spegnendo così le voci diffuse da alcuni organi di stampa, secondo cui tra le 15 misure stralciate oggi dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ci…

Internet OTT, Vestager: ‘Dividere i GAFA? No, meglio imporre nuove regole e obblighi’ di Piero Boccellato “Dividere le grandi aziende tecnologiche? Con la legislazione europea si può, ma non saprei nemmeno esattamente come fare, e poi cosa otterrei se li dividessi? Probabilmente dovremmo passare molto tempo in tribunale. Mi sembra che sia più interessante definire gli obblighi che devono essere rispettati…

Telecoms Tim, mercoledì il Cda prenatalizio sulla rete unica di Paolo Anastasio Previsto per mercoledì 18 dicembre il consiglio prenatalizio di Tim, dove sul tavolo ci dovrebbe essere anche un aggiornamento sul progetto di rete unica, con il punto della situazione sui fondi disponibili a investire nella rete in fibra ottica insieme con Open Fiber. Entro gennaio dovrebbe essere pronta…

Media Mediaset-Vivendi, operazione Media For Europe nel limbo di Paolo Anastasio L’operazione MediaForEurope (Mfe) dovrà attendere in una sorta di limbo per alcune settimane. Lo ha deciso la giudice Elena Riva Crugnola, sospendendo l’operazione per la creazione di un broadcaster europeo di Mediaset fino al 21 gennaio prossimo, dopo l’assemblea degli azionisti di Mediaset fissata…

Telecoms ‘5G, più aumentano gli utenti più la rete deve essere diffusa’. Intervista a Luca D’Antonio (JMA Teko) di Paolo Anastasio Gli effetti sulla salute derivanti dalle emissioni elettromagnetiche e l’annosa vicenda dei timori infondati, ma denunciati da parte di alcuni comuni, che bloccano l’installazione delle antenne 5G. Ne abbiamo parlato con Luca D’Antonio, Strategy and Innovation Director di JMA Teko, l’azienda specializzata…

Internet Quali sono state le 10 espressioni digital più usate nel 2019? di Andrea Boscaro – The Vortex Si avvicinano le vacanze di Natale e la fine del 2019 e, come in altri ambiti, è interessante condividere le nuove espressioni digital che più si sono imposte in questo anno di cambiamento. Ecco una lista sicuramente non esaustiva: forse più un pretesto per farci gli auguri dopo tanti mesi di “Vortici…

Internet Quantum supremacy: 2020 l’anno del qubit, in corsa Usa, Ue e Cina di Flavio Fabbri Se vogliamo sapere quale tecnologia tra le tante nel 2020 sarà considerata disruptive, in molti risponderanno il “quantum computing”, o calcolo quantistico. Tra questi c’è Haim Israel della Bank of America. In occasione dell’incontro annuale dell’Istituto a New York, Israel ha dichiarato al quotidiano…

Telecoms 5G, saranno 67 le reti commerciali attive a fine 2019. Il 4G raggiunge le 5 miliardi di connessioni di Flavio Fabbri Gli utenti del 5G cresceranno progressivamente e molto rapidamente, ma tutto dipenderà dai tempi relativi all’attivazione delle prime reti commerciali. Un passo già avvenuto in diverse città del mondo, come in Corea del Sud, che viaggia verso il traguardo dei 5 milioni di utenti del nuovo standard delle…

Internet OpenCUP: in tre anni sulla piattaforma i dati su 3,3 milioni di interventi pubblici e 2,2 milioni di incentivi di Luigi Garofalo La seconda fase del progetto “OpenCUP: dati che creano valore” termina con successo. Opencup.gov.it, il portale di “open data” sugli investimenti pubblici, realizzato da Sogei ed Invitalia, che hanno affiancato il DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica),…

Internet Bruxelles vuole mettere un freno alle aziende di Stato extra Ue di Paolo Anastasio Margrethe Vestager, commissario Ue alla Concorrenza, sta valutando nuovi strumenti per bloccare la concorrenza sleale portata da aziende di stato di paesi stranieri, in particolare cinesi. L’analisi di Vestager arriva dopo le numerose proteste e preoccupazioni di diversi stati membri della Ue, che chiedono…

Smart City Qualità della vita: in Top 20 solo città del Nord, ma sono le più inquinate d’Italia di Flavio Fabbri Vivere in città non è semplice e per riuscire a capire in che modo è possibile condurre una vita decente in un contesto cittadino si cercano indici e valori che in qualche modo ci restituiscono una misura della quality of life urbana. Lo ha fatto il Sole 24 Ore con la classifica delle città con la migliore…

Cybersecurity Cybercrime, Microsoft Outlook ancora esposto a rischi? di Pierguido Iezzi, Swascan Cybersecurity Strategy Director Le email sono da tempo uno degli anelli deboli nel perimetro di un Cyber Security Framework. Come non ricordare i casi che hanno coinvolto Hilary Clinton e il Democratic National Committee (DNC) e lo scandalo che ne seguì…tutto nato da una campagna di phishing ad opera di un gruppo di Criminal Hacker…

Contributors Rivoluzione digitale, perché abbiamo bisogno di un solido patto educativo scuola-famiglia di Barbara Volpi La rivoluzione digitale che ha investito la nostra società a partire dagli anni 90 ha profondamente cambiato assetti educativi e valoriali della società odierna, che nel rapido processo di trasformazione stenta ancora a ristrutturarsi su nuovi assi portanti che possano sostenere le nuove generazioni…

Internet Innovazione, il Polo ICT di Torino compie 10 anni. Chiara Ferroni: ‘Investiti 58 milioni’ di Redazione Key4biz Oltre 650 aziende coinvolte, 172 progetti ad alto contenuto tecnologico per cui ha ottenuto un finanziamento, portando “sul territorio oltre 58 milioni di euro di investimenti”. E’ il bilancio dei primi 10 anni del Polo Ict di Torino, nelle parole di Chiara Ferroni, cluster manager di Torino Wireless…

Internet Blockchain, siglato accordo tra Fondazione Bordoni e Algorand Foundation di Paolo Anastasio A latere dell’incontro del European Blockchain Partnership Policy Group che il Ministero dello Sviluppo Economico ha ospitato nell’ambito dello Startupitalia Open Summit presso l’Università Bocconi di Milano, è stato firmato un accordo di collaborazione tra la Fondazione Ugo Bordoni – Ente in house…

Smart City Smart city, il Governo punta sugli appalti di innovazione: “Già disponibili 50 milioni” di Flavio Fabbri Trovare sul mercato le soluzioni più innovative ed efficaci per risolvere problematiche comuni ed esigenze collettive, così le amministrazioni pubbliche potranno allo stesso tempo proporre nuovi progetti per migliorare la vita dei cittadini e allo stesso tempo promuovere la trasformazione digitale sul…

Internet Il ruolo delle donne nell’era della trasformazione digitale di Massimo di Virgilio, presidente CDTI Forum Il “ruolo delle donne nell’era della trasformazione digitale”, è il titolo dell’evento con cui il CDTI ha inteso concentrare l’attenzione di socie, soci, simpatizzanti e ospiti per riflettere insieme su questo tema molto importante e per capire cosa si debba fare per riuscire ad abbattere una volta…

Mappamondo Nomina di Cavaliere della Repubblica per Mauro Nicastri (Aidr) di Redazione Key4biz Lunedì 16 dicembre presso il Teatro A. Rendano di Cosenza S.E. il Prefetto Dott.ssa Paola Galeone ha consegnato le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a concittadini distintisi in modo significativo per il loro impegno…

Mappamondo European Blockchain Partnership a Milano, Liuzzi: “Strategia nazionale nei primi mesi del 2020” di Redazione Key4biz Si è svolto oggi a Milano il meeting informale della European Blockchain Partnership, organizzato presso l’Università Bocconi nell’ambito dell’Open Summit 2019 di StartupItalia. La riunione, a cui ha partecipato la Sottosegretaria Mirella Liuzzi, rientra tra le iniziative che il Ministero dello sviluppo…

Mappamondo PayER, supporto di Lepida agli enti locali nella migrazione a PagoPA di Redazione Key4biz C’è tanto fermento attorno al tema dei pagamenti elettronici e agli obblighi normativi che vedono ad oggi la data del 31 dicembre 2019 come scadenza per la conclusione del processo di migrazione su PagoPA di tutti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (PA) e della relativa gestione. Infatti,…

Mappamondo Voucher per l’Innovation manager, presentate 3.615 domande da PMI e reti d’impresa di Redazione Key4biz Sono 3.615 le domande presentate per richiedere il Voucher per l’Innovation manager. La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Piccole e medie imprese (Pmi) e delle reti d’impresa presenti su tutto il territorio nazionale L’ammontare…