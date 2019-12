Dailyletter n. 3793 del 11 dicembre 2019

Internet Garante Privacy, proteste vittoriose. Bocciato l’emendamento per portare i membri da 4 a 5 di Paolo Anastasio Proteste vittoriose, emendamento bocciato. Non arriveranno con la legge di bilancio le nuove regole sulla governance del garante Privacy né lo slittamento di un mese fino al 31 gennaio 2020 del collegio del Garante e dell’Agcom. L’emendamento dei relatori Accoto (M5S) e Stefàno (Pd) che propone di portare…

Media Sky Italia entra nel mercato della telefonia fissa e internet di Paolo Anastasio Dal prossimo anno Sky Italia fornirà anche servizi di telefonia fissa e connessioni a internet. Lo ha confermato ieri l’amministratore delegato Maximo Ibarra: “Sky è l’hub delle case e delle famiglie italiane. E’ il luogo che permette a tutti di trovare i contenuti che desiderano. Noi siamo un’azienda…

Internet Green new deal, Giuseppe Conte: “59 miliardi di euro in 15 anni per clima ed energia” di Flavio Fabbri Transizione energetica, contrasto alle anomalie climatiche, promozione delle fonti energetiche pulite, decarbonizzazione dell’economia, questi i grandi temi al centro del “World Energy Outlook 2019” presentato a Roma dal Direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, Fatih Birol, che…

Internet Tommaso Melodia (Northeastern University – Boston): “Il progetto per creare 4 smart city negli USA” di Luigi Garofalo La videointervista a Tommaso Melodia, Director, Institute for the Wireless IoT of Research, PAWR Project Office Department of Electrical and Computer Engineering Northeastern University, Boston, USA, in occasione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019…

Media 8K, mercato globale a 27 miliardi di dollari entro il 2024. Fondamentale il 5G di Flavio Fabbri La domanda di tecnologia 8K cresce di pari passo con il mercato dei nuovi televisori ad altissima risoluzione, soprattutto con gli schermi UHD di nuova generazione. Secondo uno studio di Markets and Markets, dedicato ai prodotti che saranno via via integrati con l’8K, dai monitor di pc e smartphone,…

Internet Marco Luise (Univ. Pisa): ‘Vi spiego il 6G, l’apoteosi dell’IA e machine learning” di Luigi Garofalo La videointervista a Marco Luise, professore Università di Pisa e head delle sessioni scientifiche di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it)…

Smart City Automazione, Nardi (La Sapienza): “Smart city saranno tra i primi luoghi popolati da robot” di Flavio Fabbri Robot umanoidi che prendono ordinazioni al bar e portano bevande ad un tavolo, oppure effettuano un aiuto d’emergenza offrendo pronto soccorso ad un cliente che si sente improvvisamente male, o magari che si occupano delle pulizie del locale, come delle relazioni con i clienti per illustrare il menù…

Internet Anche la Spagna punta sulla Web Tax nonostante le minacce di Trump di Piero Boccellato Anche la Spagna punta ad approvare la Web Tax sui giganti digitali se il Partito Socialista (PSOE) e l’Unidas Podemos di sinistra raggiungeranno un sostegno sufficiente per formare un governo di coalizione alla fine di questo mese. Secondo quanto riporta Forbes, il governo ad interim, guidato da…

Internet Antonio Morabito (TIM): “Il futuro? Multicloud, Edge computing e 5G” di Luigi Garofalo La videointervista ad Antonio Morabito, Responsabile Marketing Business IT Infrastructure Solutions di TIM, in occasione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni,…

Telecoms 5G, al via negli Usa nuova asta per frequenze millimetriche di Paolo Anastasio La Federal Communication Commission americana ha avviato una nuova asta competitiva per l’assegnazione di 3.400 Mhz di banda millimetrica sulla porzione di spettro a 37 Ghz, 39 Ghz e 47 Ghz. Si tratta della gara più cospicua di spettro contiguo che si sia mai svolta negli Usa, che peraltro si trova…

Internet Smart city, cosa manca a Milano per diventare come Copenhagen di Neosperience Team Il tema delle Smart City si è sviluppato velocemente negli ultimi anni, raggiungendo una certa maturità solo nell’ultimo periodo e per alcune realtà. La tensione umana nel cercare di migliorare il proprio ambiente cittadino ha, però, origini molto lontane nel tempo. Da una visione utopica rinascimentale…

Media Amazon si assicura i diritti della Champions League in Germania di Paolo Anastasio Amazon si è assicurata i diritti di trasmissione della Champions League per la stagione 2021/2022 in Germania. Lo ha reso noto l’azienda annunciando che trasmetterà tutte le partite del martedì sera per la prossima stagione di Champions. “Siamo entusiasti di portare il calcio della Uefa Champions…

Internet Email marketing, MailUp pubblica il numero speciale dell’Osservatorio Statistico di Redazione Key4biz Presentata l’edizione speciale dell’Osservatorio Statistico di MailUp, uno studio che illumina e analizza le dinamiche che determinano il successo dell’oggetto di una campagna di email marketing, grazie a numeri, andamenti e statistiche. “Con il numero speciale dell’Osservatorio che presentiamo oggi…

Media Rispettiamo la Creatività, premiate le scuole di Roma e Ravenna di Redazione Key4biz Si è svolto ieri, presso gli storici Studi di registrazione “Trafalgar Recording Studios” l’evento di premiazione del concorso creativo “Rispettiamo la Creatività” per le scuole secondarie di I° grado edizione 2018-2019. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto educativo “Rispettiamo la Creatività”…

Internet Cinema, nuovo bando per il sostegno alla produzione di opere audiovisive di Sercam Advisory Attraverso l’istituzione del Fondo per l’audiovisivo, previsto dall’art. 10 della L.R. 23 luglio 2014, n.20, la Regione Emilia-Romagna intende supportare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive culturali realizzate sul proprio territorio, in grado di contribuire allo sviluppo della filiera…

Mappamondo Open Fiber, al via i servizi nelle aree bianche dell’Abruzzo di Redazione Key4biz Finalmente anche nei piccoli comuni abruzzesi sarà possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo con una rete interamente in fibra ottica (FTTH) che arriva direttamente nelle case dei cittadini, realizzata da Open Fiber nell’ambito dei bandi Infratel (società del Ministero dello Sviluppo Economico)….

Mappamondo Enel tra i leader mondiali della sostenibilità negli indici Ftse4Good di Redazione Key4biz Enel conferma ancora una volta la propria leadership nella FTSE4Good Index Series, che classifica le migliori imprese al mondo in termini di pratiche e trasparenza a livello ambientale, sociale e di governance (ESG), a seguito della revisione di FTSE4Good del secondo semestre del 2019. L’azienda è stata…