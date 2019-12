Dailyletter n. 3789 del 5 dicembre 2019

Telecoms 5G Italy, l’intervento integrale di Luigi Gubitosi (Video) di Luigi Garofalo L’intervento integrale di Luigi Gubitosi, ad Tim, tenuto al “5G Italy”, promosso dal CNIT ed organizzato da Supercom, al CNR di Roma. …

Telecoms 5G Italy. Luigi Gubitosi (Tim) attacca ‘Digital divide aumentato con Open Fiber. Modello wholesale only poco efficace’ di Paolo Anastasio “Tirare il regolatore per la giacchetta sul modello della società unica della rete è inappropriato, il nostro obiettivo è eliminare il digital divide entro il 2024, anche nelle aree bianche dove Open Fiber è attiva da due anni ma dove il ritardo è aumentato”. E ancora, “il modello Wholesale only promosso…

Internet 5G Italy, Busia (Autorità Garante Privacy): “I dati vanno protetti perché da questi che nasceranno i nuovi servizi 5G” di Flavio Fabbri Si parla di 5G e questa “G” è la prima lettera di Gdpr, acronimo inglese di General data protection regulation, il Regolamento generale sulla protezione dei dati. La protezione dei dati personali d’altronde è parte fondamentale del processo di trasformazione digitale in corso.“I dati vanno protetti…

Telecoms 5G Italy, Liuzzi (Mise): “Dal 5G grandi benefici per cittadini e imprese” di Flavio Fabbri Il 5G aiuterà le città a risolvere vecchi problemi con nuovi servizi. A livello economico, le piccole e medie imprese (Pmi) più innovative di questo Paese avranno modo di sfruttare i vantaggi offerti dalle nuove reti e dalle tecnologie digitali, ha spiegato Mirella Liuzzi, sottosegretaria del ministero…

Internet Boccia: “La rete unica, ma condivisa con tutti gli operatori. La digital tax? Da gennaio” di Luigi Garofalo “La rete 5G va condivisa con i territori e può essere anche unica, ma devono partecipare tutti gli operatori e lo Stato ha il compito di garantirla anche nelle zone rurali. La digital tax? La minaccia di dazi di Donald Trump non ci preoccupa, sarà in vigore da gennaio: la non applicazione della tassazione…

Telecoms 5G Italy. Sovranità digitale e cybercrime ‘Minaccia cyber cresce con il 5G’ di Paolo Anastasio La sovranità digitale è un obbligo per l’Europa, una necessità ribadita dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il nostro paese, in linea con questi dettami, ha messo la difesa del cyberspazio in cima alla sua agenda politica. Se ne è parlato oggi alla Tavola rotonda Sovranità digitale…

Media Agli stati generali del 5G manca la voce dei comuni di Michele Mezza Il governo metropolitano deve essere un sollecitatore e un negoziatore delle forme e delle finalità di una velocità di connessione che cambierà i diritti di cittadinanza e non soltanto fungere da centro burocratico di autorizzazione. La prospettiva di un piano regolatore della connettività come forma…

Telecoms 5G Italy, Lago Macia (Samsung): “Oggi in Corea l’85% degli abbonati alla rete 5G” di Flavio Fabbri Il 5G è già una realtà in Corea del Sud da aprile 2019 e già dal 2018 anche negli Stati Uniti. In reti 5G stanno investendo 196 operatori in più di 100 Paesi tra sperimentazioni, progetti pilota, piani di deployment. Altri 86 operatori si dicono pronti al lancio di reti commerciali entro i prossimi…

Telecoms 5G Italy, il ruolo del cloud nel 5G di Flavio Fabbri Il modello del data center, del cloud e dei dati è centrale per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. I Grandi Comuni hanno reti efficaci per la gestione di questi nuovi servizi, ma l’80% dei Comuni italiani è di piccole dimensioni e hanno un urgente bisogno di infrastrutture avanzate,…

Telecoms 5G Italy, De Vecchis: “Fondamentale per le imprese una rete sicura ed affidabile” di Flavio Fabbri La città cinese di Shenzhen non più di 30 anni fa era un villaggio rurale, oggi è una delle città più connesse al mondo, ha dichiarato Luigi De Vecchis, Presidente di Huawei Italia nel suo intervento al 5G Italy di Roma, promosso dal CNIT e organizzato da Supercom, aggiungendo che questo non è altro…

Telecoms 5G Italy, Butti (FdI): “Serve più consapevolezza su dati e sovranità digitale” di Flavio Fabbri La politica rispetto a questo mondo in rapida trasformazione si trova già in ritardo. “Occorre studiare e dare delle risposte, dopo essersi confrontati con esperti ed imprese. Senza consapevolezza non si arriva a decisioni vantaggiose per tutti”, ha dichiarato Alessio Butti, Responsabile, Dipartimento…

Internet 5G Italy 2019, storie Italiane – industry. Intervista a Luca D’Antonio (JMA Teko) di Luigi Garofalo La videointervista a Luca D’Antonio, Strategy and Innovation Director di JMA Teko, azienda tra le storie italiane: industry di “5GItaly –The Global Meeting in Rome”, promosso dal CNIT all’Auditorium del CNR di Roma. JMA Teko ha sede a Castel San Pietro in provincia di Bologna: l’azienda è “la testa…

Telecoms 5G Italy. Città in 5G, i primi use case di Paolo Anastasio Quando una città può realmente definirsi in 5G, tenuto conto del fatto che di smart cities si sente parlare ormai da una decina di anni e che per molti servizi sono sufficienti altri standard di comunicazione mobile come il 4G. Se ne è parlato oggi alla Tavola rotonda Città in 5G all’evento 5G Italy,…

Media 5G Italy. Media ed intrattenimento, sarà il video la killer application del 5G di Flavio Fabbri Il video sarà la killer application del 5G. Ne è sicuro Francesco De Natale, CNIT e Università di Trento, intervenuto nel panel “Media ed Entertainment nell’era del 5G” in occasione del 5G Italy 2019 di Roma, promosso dal CNIT e organizzato da Supercom. Video che consumerà la maggior parte della banda…

