Dailyletter n. 3785 del 29 novembre 2019

Internet Torna il “5G Italy”. Smart city, servizi innovativi e crescita economica dal 5G di Luigi Garofalo “5G Italy –The Global Meeting in Rome” 3-4-5 dicembre 2019 Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Piazzale Aldo Moro, 7 – Roma (Ingresso da via dei Marrucini)www.5gitaly.eu Modelli di business del 5G, cloud, cybersecurity, eccellenze italiane, e-Health, elettromagnetismo, energia,…

Telecoms Manovra, dal bonus facciate pro-fibra allo Spid gratis. Gli emendamenti ‘digitali’ sul tavolo del Governo di Paolo Anastasio Gli emendamenti che riguardano ‘digitale’ e media sul tavolo del Governo e che potrebbero entrare nella Legge di Bilancio. Non sono pochi, e vanno dall’aumento delle risorse dei voucher per l’acquisto di decoder e smart tv (ad oggi sono 150 milioni i fondi stanziati e il contributo parte a dicembre)…

Internet Conferenza mondiale Garanti Privacy, protezione dei dati diritto umano fondamentale. Nasce la Global Privacy Assembly di Flavio Fabbri Si è tenuta a Tirana la XXXXI Conferenza internazionale delle Autorità per la protezione dei dati (ICDPPC), dal titolo “Convergence and connectivity raising global data protection standards in the digital age”, e tra le linee strategiche definite troviamo al primo posto il riconoscimento della privacy…

Internet Accountability e valutazione d’impatto, come la Bicocca si è adeguata al GDPR di Maria Elena Bramanti, DPO Università Milano-Bicocca Pubblichiamo il testo dell’intervento di Maria Elena Bramanti, DPO dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, scritto per il convegno “I Dati tra Sovranità Digitale e Interesse Nazionale. Le Persone, le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese”, svoltosi nell’Ateneo milanese il 25 novembre…

Media Rai impantanata, tra nomine bloccate e rischio riduzione canone di Angelo Zaccone Teodosi La situazione della Rai peggiora, di settimana in settimana, e si aggrava con l’avvicinarsi dell’approvazione della “legge di stabilità”, perché nella finanziaria si scorgono varie “mine vaganti”, ovvero emendamenti che vanno ad incidere sulla ripartizione del canone radiotelevisivo ormai obbligatorio…

Internet Sciopero globale per il clima e “Block Friday”, nella notte azione contro Amazon in Veneto di Flavio Fabbri Le Climate defense units contro lo stabilimento Amazon in Veneto. Questa notte, una delle prime azioni in occasione del Fridays For Future, il quarto sciopero globale per clima, ha visto come target degli attivisti il magazzino della multinazionale a Vigonza, vicino Padova, che è stato imbrattato di…

Internet Von der Leyen, 100 giorni per una strategia sul clima: Green Deal europeo atteso l’11 dicembre di Flavio Fabbri La Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen ha ottenuto il via libera del Parlamento europeo con 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astensioni. La nuova Commissione durerà cinque anni ed entrerà in carica il prossimo 1° dicembre 2019. We are ready.But most importantly, Europe is…

Telecoms ‘Come cambierà la gestione dello spettro radio con il 5G’. Video intervista ad Antonio Sassano (FUB) (quinta parte) di Paolo Anastasio Come cambierà la gestione dello spettro radio con il 5G. Quinta parte di dieci parti della video intervista al presidente della Fondazione Ugo Bordoni Antonio Sassano. 5G, Sassano (FUB) ‘Che cos’è e perché è una rivoluzione rispetto…

Media DVB-T2, Bonus smart Tv e decoder: online il motore di ricerca del MISE e la guida della FUB di Paolo Anastasio Online il sito del Mise che consente di verificare i televisori e i decoder che potranno godere del voucher di 50 euro destinato alle fasce più deboli della popolazione, in vista del passaggio al nuovo standard del digitale terrestre Dvb-T2. Il decreto attuativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,…

Telecoms eSIM, che cosa c’è da sapere sulle nuove SIM virtuali di Edoardo Stigliani SosTariffe.it In principio erano grandi più o meno come un francobollo; poi, dopo le SIM tradizionali per la telefonia mobile, sono arrivate le mini-SIM e le micro-SIM, tanto minuscole da perdersi in cassetti e borsellini a ogni cambio di smartphone. Ora – che non cambiamo più i telefonini come un tempo – sono…

Telecoms Smartphone, i consumatori preferiscono la fascia media di Paolo Anastasio Vendite di smartphone in leggero calo nel terzo trimestre del 2019 a 387 milioni di pezzi venduti, con una flessione delle vendite dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. E’ quanto emerge dai dati di Gartner, secondo cui in sintesi a registrare le performance migliori sono stati i produttori…

Internet Elettricità: i Paesi europei tra i più energivori al mondo. L’impatto del clima sui consumi di Flavio Fabbri Il consumo mondiale di energia elettrica sta aumentando di anno in anno. Nel 2017 ha raggiunto i 25.721 TWh, con un incremento medio del 2,6% sull’anno precedente. La Cina è la nazione che consuma di più, il 26% circa del totale, subito dopo vengono gli Stati Uniti, con il 17,5%. E l’Europa? Anche il…

Energia Luce e gas, mercato libero verso il rinvio: rischio aumenti in bolletta di Davide Raia SosTariffe.it Stando all’attuale quadro normativo, il mercato tutelato di luce e gas dovrebbe terminare nel corso del mese di giugno del prossimo anno. A partire dal luglio 2020, infatti, le famiglie italiane potranno contare, esclusivamente, sulle offerte luce e gas del mercato libero che, già oggi, garantiscono…

Telecoms Black Friday sui prodotti Amazon: Echo, Kindle, Fire e Fire Stick scontati di Silvio Spina SosTariffe.it In questo nuovo appuntamento settimanale con la rubrica Cosa Compro non potevamo non parlare del Black Friday: in particolare vogliamo concentrarci sui prodotti Amazon, tra i più scontati di questa settimana. Vediamo quali sono e quanto è possibile risparmiare sull’acquisto. Assistenti vocali Echo…

Media “I Medici” su Tivùsat in ultra HD, arriva la terza stagione su Rai 4K di Redazione Key4biz Dopo il successo delle prime due stagioni torna la serie evento “I Medici”, con protagonista Daniel Sharman. Le nuove puntate – in tutto quattro – andranno in onda a partire da lunedì 2 dicembre, per quattro serate il 2, il 3, il 9 e 10 dicembre. “I Medici. Nel nome della famiglia” sarà disponibile…

Focus Mail Mancano 4 giorni alla Conferenza ‘5G Italy The Global Meeting in Rome’. 3-4-5 dicembre 2019 di Redazione Key4biz Si chiuderanno lunedì 2 dicembre le iscrizioni per partecipare alla Seconda edizione di “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, che si terrà a Roma il 3-4-5 dicembre 2019 presso l’Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 3 giorni di dibattito, 15 panel, oltre 100 speaker dall’Italia…

Focus Mail Aperte le iscrizioni al Think Summit di IBM. Roma, 3 dicembre 2019 di Redazione Key4biz IBM Think Summit, a Roma il 3 dicembre 2019 al the Church Palace di via Aurelia 481. Il 3 dicembre a Roma al Think Summit di IBM l’IT incontra le istituzioni, il business dialoga con il mondo accademico e i media, le idee si confrontano e l’evoluzione cresce. Conferenze,…

Bibliotech Comunicazione integrata e reputation management di Redazione Key4biz Prefazione di Paolo Boccardelli Cambia la società, cambiano i consumatori, si evolvono le tecnologie per la comunicazione. E di conseguenza si devono aggiornare strategie, strumenti e tecniche della comunicazione integrata per le imprese, le organizzazioni e le istituzioni. La ricerca del consenso…

Mappamondo Sky Cinema Christmas, dal 1° al 25 dicembre torna la programmazione dedicata ai film di Natale di Redazione Key4biz Da domenica 1 fino a mercoledì 25 dicembre, in occasione delle festività natalizie, si accende il canale Sky Cinema Christmas (alla posizione 303), con una programmazione interamente dedicata ai film a tema natalizio, le commedie per tutta la famiglia e grandi titoli in linea con lo spirito delle feste….

Mappamondo Sostenibilità, salgono a 100 le adesioni alla nuova piattaforma nazionale per l’economia circolare di Redazione Key4biz In due anni di vita la Piattaforma italiana degli stakeholder dell’economia circolare ICESP, coordinata da ENEA, ha raggiunto circa 100 adesioni tra istituzioni, imprese, associazioni, organizzazioni sindacali, università, enti di ricerca, regioni e comuni. È quanto emerso in occasione della Seconda…