Dailyletter n. 3781 del 25 novembre 2019

Internet Soro: “La pagina 6.000 Sardine bloccata da Facebook? L’effetto negativo di delegare il potere agli algoritmi” di Luigi Garofalo “L’algoritmo non è in grado di riconoscere le segnalazioni contro le Sardine, segnalazioni, molto probabilmente inviate attraverso chatbot, e così ha chiuso automaticamente la pagina. Ma in questi casi deve intervenire l’uomo. Tutto ciò è l’effetto negativo di delegare il potere alla tecnologia, ma…

Telecoms “Come cambieranno gli stadi con il 5G”. Intervista a Luca D’Antonio (Jma Teko) di Luigi Garofalo All’Olimpico di Roma, a San Siro, al Dacia Arena di Udine, al Tottenham Hotspur Stadium e in alcuni stadi della National Football League negli USA la connessione alla rete 4G è stata realizzata da JMA Teko, con sede a Castel San Pietro in provincia di Bologna: l’azienda è “la testa e il cuore” del gruppo…

Telecoms 5G, Sassano (FUB) ‘Che cos’è e perché è una rivoluzione rispetto al 4G’. Video intervista (prima parte) di Paolo Anastasio Che cos’è il 5G e perché è una rivoluzione rispetto alle generazioni precedenti. Prima parte di dieci parti della video intervista ad Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni. …

Telecoms Studio Vodafone-Kpgm, 399 mila donne lavoratrici vittime in Italia di violenza e abusi nell’ultimo anno di Flavio Fabbri Il 25 novembre di ogni anno ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Una data simbolo, istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per non dimenticare mai il tragico tributo di vite e dolore pagato dalle donne alla violenza di genere in Italia, in Europa…

Internet Clima e inquinamento, Giuseppe Conte: “Ulteriore fondo da 4 miliardi di euro in 4 anni” di Flavio Fabbri L’Italia per la prima volta nella sua storia ha un decreto Clima completamente dedicato alla tutela dell’ambiente e alla ricerca e promozione delle soluzioni, anche tecnologiche, in grado di affrontare le anomalie climatiche in corso e gli effetti devastanti sia del global warming, sia del…

Telecoms 5G, Della Bitta (Anci) ‘Comuni favorevoli. Ma serve più comunicazione’ di Paolo Anastasio “Noi siamo favorevoli al 5G, perché il 5G sarà in grado di abilitare servizi molto importanti per tutti i territori, siano essi quelli delle grandi città o dei piccoli centri. E’ necessario però far capire il potenziale della nuova tecnologia e il fatto che la sua introduzione non porterà a un aumento…

Media Vivendi-Mediaset, udienza su Media For Europe rinviata a venerdì di Paolo Anastasio Il Tribunale di Milano ha concesso una settimana in più di tempo a Mediaset e Vivendi per raggiungere un accordo sul progetto del Biscione di realizzare un grande gruppo televisivo paneuropeo in Media For Europe (MFE) a partire dalla fusione con le attività spagnole. Un progetto al quale Vivendi si…

Internet Intelligenza artificiale e blockchain, l’Ue punta a 400 milioni di euro di investimenti nel 2020 di Flavio Fabbri La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti hanno annunciato la costituzione di un fondo per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel settore delle tecnologie emergenti e considerate “fondamentali” nella competizione sui mercati globali con gli Stati Uniti, la Cina e il resto…

Telecoms ITU, gli atti finali della WRC19 per promuovere la connettività 5G globale di Flavio Fabbri Si è conclusa in Egitto la Conferenza radio mondiale WRC19 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l’agenzia Onu del settore delle telecomunicazioni, che si riunisce ogni 4 anni con il compito di rivedere il regolamento radio e il trattato internazionale che disciplina l’utilizzo dello…

Media Le “sliding doors” della Rai: alcune riflessioni su incompatibilità e conflitti di interessi di Viale Mazzini di Angelo Zaccone Teodosi Mentre sta per scatenarsi una “battaglia” politica intorno al canone Rai, provocata senza dubbio dalla proposta di legge che la parlamentare del Movimento 5 Stelle Maria Laura Paxia ha finalmente reso di pubblico dominio, dopo quattro mesi di “gestazione”, una decina di giorni fa (“Key4biz” ha segnalato…

Telecoms 5G in Francia, base d’asta fissata a 2,2 miliardi di euro di Paolo Anastasio E’ stato fissato a 2,2 miliardi di euro il prezzo minimo di vendita per le frequenze 3.4-3.8 Ghz che saranno messe all’asta in Francia. Lo ha detto in un’intervista a Les Echos il segretario di Stato francese per il settore telecom Agnes Pannier-Runacher. I quattro operatori mobili del paese transalpino…

Internet La protezione dei dati personali nei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia di Valentino Vescio di Martirano Con provvedimento n. 2019/C 380/01 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha diramato alcune “raccomandazioni” nei riguardi dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale. Degno di interesse è l’invito rivolto dalla Corte in merito alla “protezione dei…

Internet Perché usare (i template di) Google Data Studio di Andrea Boscaro – The Vortex Alzi la mano chi non si è mai trovato a dover confrontare l’andamento di due siti che gestisce? O a confrontare i costi e l’andamento delle campagne pubblicitarie su Facebook con i loro rendimenti in termini di qualità degli accessi al sito e conversioni? Senza parlare delle difficoltà che spesso…

Games L’82% dei download mobile è riconducibile all’1% degli sviluppatori di Redazione Eurogamer.it L’1% di punta dei 108.000 publisher mobile domina le classifiche di download di Google Play e App Store, con l’82% dei download totali. I dati, pubblicati da Sensor Tower, sono calcolati in base agli 11,1 miliardi di download mobile effettuati nel terzo trimestre 2019. Di questi, ben 9,1 miliardi…

Video del giorno 5G Italy – The Global Meeting in Rome, il teaser della 2° edizione. 3-4-5 dicembre 2019 di Redazione Key4biz Il teaser della seconda edizione del “5G Italy – The Global Meeting in Rome”, l’evento che si terrà a Roma il 3-4-5 dicembre 2019 presso l’Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Scopri chi sono i relatori e gli…

Bibliotech Democrazia e potere dei dati di Redazione Key4biz Il rapporto tra tecnica e democrazia, pur certamente non nuovo, è divenuto centrale nell’era digitale. L’impatto delle nuove tecnologie sulla vita individuale e collettiva è tale da dover essere affrontato con il massimo grado di consapevolezza ricordando, con Chabod, che nella Storia c’è posto solo…

Mappamondo TIM accende il 5G a Genova, disponibili i servizi per aziende e famiglie di Redazione Key4biz TIM investe su Genova e accende il 5G rendendo disponibili i primi servizi per famiglie e aziende. L’annuncio del lancio della nuova tecnologia è stato dato oggi da Elisabetta Romano, Chief Innovation & Partnership Officer di TIM, nel corso della conferenza di apertura della “Genova Smart Week”. Nel…