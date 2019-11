Dailyletter n. 3779 del 21 novembre 2019

Telecoms M5S: “Banda ultralarga a rilento, audiremo Open Fiber e Infratel” di Luigi Garofalo Open Fiber e Infratel saranno presto convocati in audizione alla commissione Tlc e Trasporti della Camera per capire le ragioni del ritardo dei lavori di posa della fibra nei Comuni previsti dal piano BUL relativo alle aree bianche e comprendere come imprimere un’accelerazione ulteriore alla fibra…

Telecoms 5G, Gubitosi (Tim): “Opportunità per connettere il Paese”. Pisano: “Usare anche i satelliti” di Luigi Garofalo Il 5G uno dei temi di discussione dell’Assemblea annuale di Anci in corso ad Arezzo, per due motivi. Perché per realizzare la tecnologia mobile di quinta generazione è necessario che la rete raggiunga una copertura del 100% del territorio per garantire connessioni ultraveloci ovunque, anche nei piccoli…

Telecoms 5G. In Germania università e PMI possono chiedere le frequenze per le proprie reti private di FRANCESCA CEDERNA Da oggi, 21 novembre, aziende ed università possono richiedere l’uso di frequenze 5G per costruire la propria rete. È quanto ha dichiarato ieri il ministro tedesco dell’economia. Questo vuol dire che aziende ed università non dipenderanno più dagli operatori di telecomunicazioni e saranno in condizione…

Internet Posteraro (Agcom): “Regolare il mercato dei dati con una norma europea per fermare la dittatura dell’algoritmo” di FRANCESCO POSTERARO, COMMISSARIO AGCOM L’evoluzione della tecnologia e il conseguente mutamento dei modelli di business hanno fatto sì che l’esigenza di tutelare la posizione dei consumatori si ponga oggi con urgenza ancora maggiore di quanto accadesse nel passato. I mercati digitali hanno infatti assunto un assetto rigidamente…

Internet Pisano: “Spid? Gratis a chi fa la carta d’identità elettronica”. Costo? 65 milioni in tre anni di Luigi Garofalo Bastava fare due più due. E l’ha fatto la ministra dell’Innovazione Paola Pisano che, nell’intervista al Corriere della Sera, annuncia l’intenzione del Governo di cambiare la modalità di erogazione dell’identità digitale (SPID). “Con l’emendamento alla legge di Bilancio sull’identità digitale cambieremo…

Cybersecurity 5G e cybersecurity, tra attacchi DDoS e Botnet cosa c’è in agguato? di Pierguido Iezzi, Swascan Cybersecurity Strategy Director La crescita e lo sviluppo delle nuove reti 5G è sicuramente un argomento caldo, ma come con l’avvento di qualsiasi nuova tecnologia si sono sollevati alcuni dubbi sulla sua introduzione – e non solo di carattere strutturale –, dubbi ribaditi anche in un recente report dell’Unione Europea. A differenza…

Smart City Non solo automazione e reti, la smart city è anche abbigliamento high tech di Flavio Fabbri Vestiti che aumentano i livelli di sicurezza di chi lavora in città, ma anche di chi si sposta a piedi o in bicicletta, e di chi fa sport. Si tratta dello smart clothing, abbigliamento high tech, connesso in rete e dotato si sistemi microelettronici, che in un futuro prossimo, soprattutto nelle smart…

Internet Innovazione tecnologica: nel 2019 spesa in crescita del 23% in Italia, Milano in Top 20 di Flavio Fabbri In Europa le risorse finanziarie orientate alla crescita del settore tecnologico sono in forte aumento, ma anche nel nostro Paese i dati sembrano migliorare rispetto all’anno passato. L’Italia potrebbe raggiungere per il 2019 investimenti record nel settore dell’innovazione tecnologica, con 450 milioni…

Media Influencer e Moda: la via autodisciplinare alla trasparenza di Redazione Key4biz La Camera Nazionale della Moda Italiana ha diffuso di recente delle “Linee guida e regole interpretative per gli influencer” allo scopo di “riassumere le best practices attualmente adottate dai brand del settore”, dopo un confronto tra le “aziende leader della moda italiana, selezionate tra quelle…

Internet Fisco online: in 20 anni archiviati 2 miliardi di documenti telematici, salvati 125 mila alberi di Flavio Fabbri Meno carta, più digitale, alla fine degli anni ’90 del secolo scorso questo era il mantra dominante. Risparmiare carta grazie al digitale avrebbe evitato il taglio di molti alberi e infatti in Italia, negli ultimi 20 anni, l’Agenzia delle Entrate ha archiviato quasi 2 miliardi di documenti inviati per via…

Internet La transizione verso una mobilità a emissioni zero di Vincenzo Lombardo La mobilità elettrica continua a crescere rapidamente: nel 2018, lo stock globale di auto elettriche ha superato i 5,1 milioni di unità, con un incremento del 63% rispetto all’anno precedente. A rendere note tali cifre è il Global EV Outlook 2019, la pubblicazione annuale che identifica e discute…

Contributors WhatsApp in crisi: nuovi problemi di sicurezza, ne approfittano i competitor di Rachele Zinzocchi WhatsApp, è ancora bufera. E Telegram non perde tempo: il suo fondatore Pavel Durov non le manda a dire alla piattaforma di casa Zuckerberg, cogliendo l’occasione di rimarcare la differenza della propria App con WhatsApp. Che cosa è successo in queste ore? Anzitutto, è di un paio di giorni fa la…

Focus Mail Aperte le iscrizioni al Think Summit di IBM. Roma, 3 dicembre 2019 di Redazione Key4biz IBM Think Summit, a Roma il 3 dicembre 2019 al the Church Palace di via Aurelia 481. Il 3 dicembre a Roma al Think Summit di IBM l’IT incontra le istituzioni, il business dialoga con il mondo accademico e i media, le idee si confrontano e l’evoluzione cresce. Conferenze,…

Mappamondo Sky annuncia la nuova serie originale “Domina”, partite le riprese a Roma di Redazione Key4biz Dare vita alle lotte per il potere nell’antica Roma da una prospettiva diversa, quella delle donne. È questa l’ambizione della nuova serie Sky Original, “DOMINA”, prodotta da Fifty Fathoms (Fortitude) e Sky Studios, con Cattleya nel ruolo di executive production service….