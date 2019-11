Dailyletter n. 3778 del 20 novembre 2019

Internet Pagamenti digitali, fino a 2mila euro per il cashback e il PD propone di azzerare le commissioni entro 15 euro di Luigi Garofalo Vale di più il pagamento con carte e bancomat dal meccanico o all’idraulico. Questo il senso del “sistema a punti” allo studio del Governo per rimborsare chi fa acquisti tracciabili, che premierà di più chi paga con la moneta elettronica nei settori ad alto rischio evasione: idraulico, elettricista,…

Telecoms 5G, merger Tim-Vodafone in Inwit all’Antitrust Ue. Tempi più lunghi (ma è la prassi) di Paolo Anastasio I tempi per la fusione fra le torri di Tim e Vodafone in Inwit potrebbero allungarsi, ma è la prassi per un’operazione concentrativa notificata alla Commissione Europea. E’ stata la stessa Inwit a comunicare che il via libera alla fusione con Vodafone Towers arriverà a esito delle consultazioni svolte…

Telecoms 5G, che cosa non si potrà fare nei comuni che bloccano le antenne di Paolo Anastasio Sono una ventina al momento i comuni italiani (per lo più di piccole dimensioni) dove i sindaci hanno deciso di dire no al 5G, sospendendo o bloccando del tutto l’installazione delle nuove antenne. Per ora si tratta di piccoli comuni, il più grande dei quali ad oggi è San Lazzaro in provincia di Bologna,…

Telecoms Cos’è e come funziona il 5G FWA di Fastweb (demo live) di Paolo Anastasio La strategia infrastrutturale di Fastweb e il piano per l’espansione della rete in tecnologia Fixed Wirless Access 5G in termini di investimenti e obiettivi di copertura. Siamo andati nella sede di Fastweb di via Caracciolo, a Milano, per vedere come funziona il FWA 5G e quali sono le caratteristiche…

Internet Darroch (Sky Group) all’Ue: “Per i social servono le stesse regole dei broadcaster” di Luigi Garofalo Jeremy Darrock, il ceo di Sky Group, con un editoriale pubblicato su Politico.eu, si rivolge alla nuova Commissione europea per evidenziare “i danni della Rete” causati dall’assenza di regole per il web e la richiesta di un ‘level play field’ con il mercato dei media tradizionali. Di fatto c’è un…

Internet Teheran spegne Internet. Il racconto di una cittadina iraniana di Luigi Garofalo L’Iran è offline. Il Governo ha spento Internet “per impedire sia ai manifestanti di organizzare le proteste in corso con i social sia per evitare la diffusione online di video e foto delle violenze”. A raccontarcelo è una cittadina iraniana, che chiede l’anonimato: vive a Roma e non ha notizie dei…

Media Amazon Prime Video debutta in Italia con la Ferragni. Ma quali strategie editoriali e investimenti? di Angelo Zaccone Teodosi Ieri sera a Roma, in una via della Conciliazione presidiata dalle forze dell’ordine, a poche centinaia di metri dal Vaticano, è stato presentato “in anteprima” (ma non esattamente) il documentario “Chiara Ferragni unposted”, diretto da Elisa Amoruso, prima produzione realizzata in Italia da un “nuovo…

Internet Mirella Liuzzi (Mise): “Oltre 2.600 registrazioni per il progetto Piazza Wi-Fi Italia” di Redazione Key4biz Si è tenuto oggi ad Arezzo, nell’ambito dell’Assemblea dell’Associazione nazionale Comuni italiani, l’evento “Territori connessi. Banda ultra larga e 5G per lo sviluppo delle comunità”, organizzato dalla stessa Anci insieme a Fondazione Ugo Bordoni e Infratel. Presente all’appuntamento il…

Internet Digital & green, imprese a caccia di skill: cambiamenti per il 30% dei lavoratori italiani entro il 2023 di Flavio Fabbri Come è stato sottolineato anche dall’OCSE, se le attività economiche saranno sempre più “knowledge intensive”, occorre capire se l’istruzione attuale sia in grado o meno di formare giovani che abbiano le competenze adeguate, non solo digitali, per essere occupabili anche in un mercato dove si sta…

Internet of Things Internet delle cose, il nuovo Report Enisa punta al “security by design” di Flavio Fabbri Intervenendo ad un evento dedicato al mese della cyber sicurezza in Europa, Roberto Viola, Direttore Generale DG Connect della Commissione europea, ha affermato: “La cultura della sicurezza informatica deve far parte della vita quotidiana delle nostre famiglie e delle nostre aziende. La sicurezza…

Internet L’intelligenza artificiale ci guiderà verso l’energia pulita per tutti, luce solare santo Graal della sostenibilità di Flavio Fabbri Una tecnologia che promette di cambiare definitivamente il mercato dell’energia, offrendo a imprese e consumatori una fonte a zero emissioni di diossido di carbonio e altri gas climalteranti. È questo l’obiettivo di Heliogen, società con sede in California, che sta sviluppando un mix tecnologico green…

Internet Influencer marketing: la Camera della Moda e la difesa di un settore che vorrebbe restare al di fuori delle regole di Massimiliano Dona La settimana che è appena trascorsa ha segnato il ravvivarsi delle polemiche sull’influencer marketing, la ben nota tecnica di comunicazione pubblicitaria che consiste nell’affidare a personaggi famosi la promozione di questo o quel prodotto nella consapevolezza dell’efficacia che questo “endorsement”…

Internet Crisi climatica, Laburisti: “Via le aziende poco responsabili dalla Borsa di Londra” di Flavio Fabbri Riscrivere le regole del mercato, del commercio e del fare business nel Regno Unito nel nome della sostenibilità ambientale e di un’economia che metta al centro le persone e gli interessi pubblici, questo il messaggio del cancelliere ombra del Partito Labour britannico, John McDonnel. Sono tante…

Internet IBM, tecnologia open per accelerare la risposta ai cyber attacchi nel cloud di Redazione Key4biz Annunciata oggi da IBM la soluzione Cloud Pak for Security, dotata delle prime innovazioni nel settore in grado di collegarsi con qualsiasi strumento di sicurezza, cloud o sistema on-premise, senza dover spostare i dati dalla fonte originale. Disponibile oggi, la piattaforma include la tecnologia…

Internet La psicografia e i suoi utilizzi pratici per la crescita del business di Neosperience Team Oggi, conoscere i propri clienti è un obiettivo che numerose aziende riconoscono come imprescindibile. Ciò che però cambia da realtà a realtà è il modo attraverso cui le informazioni personali del proprio pubblico vengono recuperate e utilizzate. Esistono infatti numerosi strumenti, o più in generale…

Games Valve ha annunciato ufficialmente Half-Life: Alyx di Redazione Eurogamer.it Dopo 12 anni di attesa e speranze ridotte al lumicino, Valve ha annunciato Half-Life: Alyx, nuovo capitolo della sua famosa serie. A conferma delle voci di corridoio degli ultimi giorni, Alyx sarà però un capitolo in realtà virtuale, descritto dalla società come “il suo gioco VR di punta”. Anche…

Mappamondo Intelligenza artificiale e diritti umani: al via i lavori del CAHAI del Consiglio d’Europa di Redazione Key4biz Dal 18 al 20 novembre è in corso a Strasburgo la prima riunione del Comitato ad hoc sull’intelligenza artificiale (CAHAI), organo intergovernativo istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e incaricato di esaminare la fattibilità di un quadro giuridico per lo sviluppo,…

