Dailyletter n. 3765 del 31 ottobre 2019

Telecoms Fastweb: “+4% i clienti della banda larga. 5G FWA presto in nuove città” di Luigi Garofalo Sono tutti con il segno positivo i risultati di Fastweb relativi al terzo trimestre 2019. Oltre 2,6 milioni i clienti alla connessione a banda larga, in crescita del 4%, rispetto al 30 settembre dell’anno scorso. I ricavi hanno raggiunto 1.584 milioni di euro, in aumento del 4.5% rispetto ai primi nove…

Telecoms 5G, Antonio Sassano (FUB): ‘L’effetto del 5G sulla creazione di nuovo valore’ di Paolo Anastasio Il ruolo del 5G nel futuro della nostra società e i suoi effetti sullo sviluppo economico e sociale legato a questa tecnologia rivoluzionaria. Ecco cosa ha detto Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni (FUB), in audizione in IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni nell’ambito…

Cybersecurity Cybercrime, come prepararsi a un Data Breach? di Pierguido Iezzi, Swascan Cybersecurity Strategy Director Sfortunatamente l’incidenza e la frequenza dei Data Breach sono in sensibile aumento, logica conseguenza della smaterializzazione “fisica” dei record presenti in tutte le organizzazioni. Ma nonostante l’aumentare del fenomeno non è ancora chiaro per tutti come adeguatamente prepararsi ad affrontare…

Internet Garante Privacy, chi sono i nuovi 72 candidati di Luigi Garofalo Sono online sui siti della Camera dei deputati, del Senato e del Garante della privacy le nuove candidature per l’elezione dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali. I nuovi candidati sono anche i favoriti? Ecco chi sono: Gli elenchi aggiornati al Senato della Repubblica e alla…

Media Rapporto Federculture, l’Italia resta indietro in Europa di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina è stata presentata, nel Salone “Spadolini” della sede del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact) al Collegio Romano, la 15ª edizione del “Rapporto annuale” di Federculture, associazione di imprese ed enti pubblici attivi nel settore culturale (presieduta…

Internet Carta d’identità elettronica, Lepida rende accessibili 323 servizi online in Emilia Romagna di Flavio Fabbri Al momento, in Emilia Romagna, i cittadini possono accedere a 323 servizi online offerti dagli enti pubblici regionali grazie all’utilizzo della Carta di identità elettronica (Cie). Oggi, più di un milione di residenti sono già in possesso del documento, frutto della collaborazione tra Lepida, società…

Internet Guida autonoma, negli ultimi cinque anni investiti nel mondo più di 100 miliardi di dollari di Flavio Fabbri La spesa complessiva in self driving cars, autonomous vehicle o auto a guida autonoma è stata calcolata attorno in 100 miliardi di euro dal 2014 al 2018. Una tecnologia su cui si concentra fortemente l’industria automotive globale, con l’obiettivo di ogni singolo brand di arrivare per primo…

Internet Fca e Psa verso la fusione: obiettivi strategici emobility, auto connesse e a guida autonoma di Flavio Fabbri Il mercato mondiale dell’automobile e dei trasporti si fa sempre più competitivo. L’innovazione tecnologica alza l’asticella delle sfide, che sono legate alla mobilità sostenibile, quindi la mobilità elettrica (eMobility), alternativa e condivisa, ma anche alle auto a guida autonoma e connesse in rete,…

Cybersecurity Nel dark web 16 milioni di password rubate alle aziende di Fortune 500 di Flavio Fabbri Durante quest’anno si è registrato un incremento rilevante negli attacchi informatici con finalità di sottrazione illecita dei dati (data breach) e di conseguente esposizione nella dark web. Secondo stime Risk Based Security, si tratta di un 50% in più sul 2018, con 4.000 violazioni e 4 miliardi di…

Internet Guerra alla plastica, e se riciclare costasse di più? di Vincenzo Lombardo Il costo di produzione dei prodotti di plastica riciclata è stato per anni più basso rispetto a quello dei prodotti che impiegavano plastiche vergini. Per le aziende, pertanto, l’opzione più sostenibile per l’ambiente risultava essere anche la più conveniente sotto il profilo economico. Negli ultimi…

Telecoms Il mercato globale degli smartphone torna a crescere dopo due anni di Paolo Anastasio Il mercato globale degli smartphone è tornato a crescere nel terzo trimestre, con un incremento del 2% a 366 milioni di unità vendute, secondo le ultime stime di Strategy Analytics. Si tratta del primo dato positivo nel giro di due anni. Samsung resta il primo produttore globale con una quota del 21%,…

Internet Radici e Ali, la Regione Puglia lancia il bando per il sostegno della cultura di Sercam Advisory Attraverso l’Avviso pubblico Sostegni alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, la Regione Puglia promuove interventi di supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio…

Focus Mail I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale. Milano, 25 novembre 2019 di Redazione Key4biz Qual è il valore dei dati? Perché la loro protezione e integrità sono collegate al principio di sovranità digitale? Quali sono gli interessi nazionali del nostro Paese e dell’Europa? Perché la partita dei dati personali si gioca su scala globale? Le esperienze tra PA e imprese per aprire un confronto…

Mappamondo Ambiente: vecchi PC e cellulari diventano ‘miniere’ di metalli preziosi e terre rare di Redazione Key4biz Vecchi computer, schermi e telefonini diventano “miniere” di metalli preziosi e terre rare, mentre dagli scarti dell’industria casearia nascono bottiglie e vaschette di plastica green, 100% biodegradabile: sono alcune soluzioni tecnologiche per l’economia circolare che Enea presenta nel suo stand a…

Mappamondo Neosperience acquisisce il controllo del Gruppo Hok di Redazione Key4biz Neosperience, player nel settore della digital customer experience, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019, ha oggi formalizzato l’acquisto del controllo (51%) del Gruppo Hok (Mikamai, LinkMe e Jack Magma), realtà che vanta competenze uniche nell’ambito delle tecnologie digitali e riveste il ruolo…