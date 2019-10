Dailyletter n. 3762 del 28 ottobre 2019

Internet Conte: “Colmare gap tecnologico nei piccoli Comuni”. Boccia: “Obbligo dello Stato creare servizi digitali nei borghi” di Luigi Garofalo Poste italiane ha mantenuto la promessa di non chiudere i 12.800 uffici postali nei Comuni con meno di 5mila abitanti. Non solo, il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha iniziato ad innovare gli uffici postali e continua ad aumentare l’offerta di servizi digitali ai cittadini. L’azienda ha organizzato…

Internet Del Fante (Poste italiane): “Offriamo 2 Pos gratuiti ai piccoli Comuni” di Luigi Garofalo Poste italiane è sempre più digitale e continua a contribuire alla digitalizzazione del Paese, includendo i piccoli Comuni. Tra gli obiettivi la riduzione del digital divide con i 10 impegni presi l’anno scorso e mantenuti (tra cui la non chiusura degli uffici postali nei borghi) e con l’attuazione…

Cybersecurity Unicredit, nel 2015 accesso non autorizzato ai dati di 3 milioni di utenti di Flavio Fabbri Stamattina il Gruppo Unicredit ha diffuso una nota stampa relativa ad “un accesso non autorizzato a dati relativo a un file generato nel 2015. Questo file conteneva circa 3 milioni di records”. Una notizia riferita al “perimetro italiano” e che ha subito messo in allarme i tanti correntisti della banca,…

Internet Paola Pisano, ministro Innovazione: ‘Poste italiane intermediario tecnologico dei servizi della PA’ di Luigi Garofalo Videointervista a Paola Pisano, ministra dell’Innovazione, in occasione dell’evento ‘Sindaci d’Italia’, organizzato da Poste italiane con oltre 4.000 sindaci di Comuni con meno di 5mila abitanti. Poste italiane ha mantenuto la promessa di non chiudere gli uffici postali nei piccoli Comuni e ha iniziato…

Internet Il ministro Fabiana Dadone in visita al CSI Piemonte di Redazione Key4biz Il data center del CSI Piemonte, con oltre 2.000 servizi della pubblica amministrazione regionali ospitati, è stato visitato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, in compagnia dei deputati Luca Carabetta e Jessica Costanzo e dal Vicesindaco della Città Metropolitana, Marco…

Telecoms Open Fiber, Ripa (Ad): ‘Cablate in Ftth il 50% delle unità immobiliari. Finora fatti 2,7 miliardi di investimenti’ di Piero Boccellato “Nelle aree a competizione di mercato a fine settembre come Open Fiber eravamo oltre il 50% e a fine anno avremo circa il 60% di unità immobiliari connesse, cioè con la fibra che arriva sulla porta delle abitazioni, verticali compresi. A fine anno avremo raggiunto in totale circa 7,9 milioni di case,…

Telecoms Fastweb premiata “Miglior operatore” per il servizio di connessione in fibra ottica Ftth di Redazione Key4biz Fastweb risulta essere al primo posto tra le aziende di telecomunicazioni in Italia per qualità del servizio per le connessioni in fibra ottica Ftth e tra i migliori per il servizio Adsl. È quanto stabilito dall’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2019-2020”, realizzata dall’Istituto…

Internet Garante privacy, nei primi 6 mesi del 2019 multe per 11 milioni di euro di Piero Boccellato Le attività ispettive del Garante Privacy programmate per il secondo semestre 2019, vanno avanti. Gli accertamenti in corso (circa un centinaio fa sapere il Garante in una nota), svolti in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, interessano…

Media Perché la Rai pubblica in sordina il primo studio sulla ‘coesione sociale’? di Angelo Zaccone Teodosi Il giornalista appassionato, il ricercatore specializzato, ma forse anche il semplice cittadino (che paga il canone ormai in modo… ineludibile) che crede ancora nella “funzione pubblica” della Rai vorrebbero ricevere da Viale Mazzini segnalazioni delle ricerche che la radiotelevisione pubblica italiana…

Smart City Clima che cambia, i primi effetti in 530 città del mondo di Flavio Fabbri Ogni anno, 70 milioni di persone si muovono verso le grandi città di tutto il mondo. Entro il 2050, i due terzi della popolazione mondiale vivrà stabilmente in centri urbani di diversa grandezza. Soprattutto, i consumi di risorse energetiche e naturali cresceranno del 70% entro trent’anni. Uno scenario…

Smart City “Ecosistema urbano 2019”: la classifica delle città italiane più verdi, vivibili ed efficienti di Flavio Fabbri L’emergenza climatica impone un nuovo modello di città e di sviluppo urbano. L’aumento dei rifiuti da gestire e trattare, il peggioramento della qualità dell’aria e il suo impatto sulla salute dell’uomo, l’inquinamento dei territori, il consumo di suolo, il traffico sempre più congestionato, gli eccessi…

Internet Il fenomeno Hikikomori e il ritiro nelle stanze virtuali di Barbara Volpi “Lì in quello spazio funziona tutto. Se premo un tasto so dove arrivare, è tutto ordinato, lineare. Non ho sorprese. Qui invece, nel mondo reale è tutto confuso, c’è disordine, non capisco le persone e sono spaventato”. Anche se le parole di M. sono rimaste scolpite nella mia mente, è stato il suo sguardo…

Internet Tim lancia il progetto ‘Operazione Risorgimento Digitale’. Si parte da Marsala l’11 novembre di Redazione Key4biz Dare impulso al processo di digitalizzazione del Paese, favorendo l’adozione delle nuove tecnologie da parte di un sempre più ampio bacino di cittadini. Con questo ambizioso obiettivo TIM dà il via a “Operazione Risorgimento Digitale”, un grande progetto di educazione digitale per l’Italia che raggiungerà…

Internet IA e agricoltura, al via la Challenge di Vetrya, Microsoft e Urbani Tartufi di Piero Boccellato Un’iniziativa rivolta a tutti i professionisti di Intelligenza Artificiale finalizzata alla realizzazione di un algoritmo predittivo, che sfrutti tecniche di machine learning, da applicare in campo agricolo per migliorare la qualità del raccolto e incrementare la sostenibilità. E’ questa la nuova…

Internet Urne e televisione ci raccontano dell’Italia in streaming di Michele Mezza Il voto umbro e le classifiche di Total Audience conducono che ormai i comportamenti sociali vivono, con emotività episodiche, auto programmate da ogni singolo utente. …

Internet L’analisi descrittiva, predittiva e prescrittiva nel mondo digital di Andrea Boscaro – The Vortex Durante la seconda guerra mondiale, la battaglia d’Inghilterra vide confrontarsi nei cieli di Londra gli aerei dalla RAF e della Luftwaffe e, in un momento di sviluppo delle tecnologie legate all’aviazione militare e di scarsità di piloti capaci e di esperienza, era quanto mai importante comprendere…

Mappamondo After futuri digitali, presentata a Bologna l’app iCare Assistant di Flavio Fabbri Come possono trasformarsi i servizi socio-assistenziali per i cittadini grazie all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale? É il tema del workshop che si è tenuto sabato alla Casa della Salute Navile nella terza giornata di “After futuri digitali”, manifestazione organizzata a Bologna…

Mappamondo Cristiano Radaelli nominato amministratore delegato di Planet Idea di Redazione Key4biz Cristiano Radaelli è stato nominato amministratore delegato di Planet Idea, il competence center torinese di Planet Smart City, società operante nello smart social housing. Planet Smart City attribuisce ai sistemi tecnologicamente avanzati un ruolo centrale nella costruzione delle case a prezzi…