Dailyletter n. 3755 del 17 ottobre 2019

Internet Tutte le novità del piano cashless. Di Maio: ‘Multe per chi non usa il Pos? Prima ridurre commissioni’ di Luigi Garofalo Il giorno dopo l’approvazione del ‘Piano Cashless’, inserito dal Governo nel documento programmatico di bilancio 2020 (l’ossatura della manovra), emergono tutti i dettagli sul pacchetto di provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri per incentivare i pagamenti digitali con l’obiettivo di far emergere…

Telecoms Banda larga, rame in calo del 40% dal 2015. Più di un milione le connessioni FTTH di Paolo Anastasio Prosegue il calo del rame, aumentano le connesisoni a banda ultralrga superiori ai 30 Mbps, grazie soprattutto alla tecnologia mista rame+fibra FTTC (Fiber to the cabinet), mentre la vera fibra FTTH (Fiber to the home) fa progressi, in attesa dei voucher, preannunciati dal ministro del Mise Stefano…

Internet Telecamere nascoste per controllare i lavoratori, Soro: ‘Non può diventare prassi’ di Piero Boccellato “I controlli devono essere proporzionati e non eccedenti e la sorveglianza occulta non può diventare prassi ordinaria”. Così il Garante Privacy, Antonello Soro, commenta così la sentenza della Corte di Strasburgo sulla presenza di telecamere nascoste nei luoghi di lavoro. “La sentenza della Grande Camera…

Internet Transizione energetica, Conte: “Più investimenti per la conversione green e semplificazione burocratica” di Flavio Fabbri “Vogliamo un’Italia più verde, più inclusiva, più equa. Quest’obiettivo è una stella polare per l’azione di Governo. Un’imperdibile occasione di crescita, sviluppo e innovazione per il Paese. Una scommessa che ci induce a fare sistema”, così inizia l’intervento del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,…

Telecoms Mercato delle torri, anche Wind-Tre pensa alla sua towerco di Paolo Anastasio Mercato delle torri Tlc sempre più in fermento nel nostro paese, dove i diversi player stanno posizionando i rispettivi rami di business in vista di potenziali valorizzazioni degli asset che vadano anche al di là degli stretti confini nazionali. Il mercato E così mentre Cellnex ha da poco annunciato…

Smart City Trasporti smart & green, bando Ue da 1,4 miliardi di euro di Flavio Fabbri Il meccanismo per collegare l’Europa (TEN-CEF o Trans European Networks – Connecting Europe Facility), lanciato dalla Commissione europea nel 2014, rappresenta un po’ il fulcro del futuro dei trasporti europei attuali e futuri. Un programma di investimenti ambizioso, che dovrebbe garantire maggiore…

Internet 5 tecnologie rivoluzionarie diventate obsolete nel 2019 di Vincenzo Lombardo, redattore d’inchiesta Il cercapersone Inventato nel 1950 a New York e utilizzato negli anni ’80 e ’90, il cercapersone, in inglese pager, era un apparecchio elettronico portatile che permetteva la trasmissione di brevi messaggi, solitamente il numero del chiamante. In Italia era venduto col nome commerciale…

Telecoms Brexit, roaming zero e content portability a rischio in caso di ‘no deal’ di Paolo Anastasio L’accordo sulla Brexit fra Regno Unito e Unione Europeo è arrivato al rush finale, manca soltanto il voto del Parlamento di Londra per avere il risultato definitivo a tre anni dal referendum. Ma cosa succederà con l’abolizione del roaming in vigore nella Ue? E in caso di no deal, saranno sempre valide…

Cybersecurity Jack Ma: ‘Alibaba subisce 300 milioni di attacchi informatici ogni giorno’ di Piero Boccellato “Alibaba subisce circa 300 milioni di tentativi di attacchi informatici al giorno”. A dirlo è Jack Ma, il fondatore ed ex Presidente del colosso cinese del commercio elettronico, ritirato da Alibaba il mese scorso 20 anni dopo la fondazione dell’azienda. Ieri, a Singapore, ha ricevuto il Malcolm…

Media Ricerca e innovazione, Italia ultima in Europa. La fotografia del Cnr di Angelo Zaccone Teodosi Martedì mattina, con grande ritualità (e puntualità ginevrina), presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) a Roma, alla presenza del Presidente del Consiglio e di ben tre Ministri della Repubblica, autorità di varia natura, e centinaia di professori e ricercatori, è stata…

Internet Dpo, online la piattaforma e-learning dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di Redazione Key4biz Un’occasione di formazione gratuita sui temi della protezione dei dati, con focus specifici su tutti gli aspetti del Regolamento UE 679/2016, dedicata ai Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) operanti presso i soggetti pubblici. L’opportunità è offerta dal Garante per la protezione dei dati…

Media Netflix cresce ancora ma sente la pressione dei competitor di Paolo Anastasio Quanto vale il business di Netflix Netflix chiude il terzo trimestre del 2019 con utili in aumento a 665 milioni di dollari a fronte di ricavi in crescita del 31% a 5,25 miliardi, sopra le attese degli analisti. L’azienda specializzata in streaming ha registrato 6,77 milioni di nuovi abbonati,…

Cybersecurity Criptovalute, Gram slitta al 2020. Penali in arrivo per Telegram? di Piero Boccellato Il blocco imposto dalla SEC Usa a GRAM, la criptovaluta di Telegram, potrebbe far slittarne il debutto dai 6 ai 12 mesi. Un ritardo che potrebbe far scattare delle penali – dato che il lancio era inizialmente previsto per il 24 ottobre – che imporrebbero il rimborso ai finanziatori. A bloccarla…

Internet Come tutelare le infrastrutture critiche e come gestire i dati degli utenti con la blockchain di Luigi Garofalo Quali misure adottare in caso di disastri naturali o causati dall’uomo; come tutelare le infrastrutture critiche nazionali e in che modo gli utenti, attraverso a una piattaforma basata sulla blockchain, possono gestire i propri dati personali, in caso di cessione a soggetti terzi. Questi sono i temi…