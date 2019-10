Dailyletter n. 3753 del 15 ottobre 2019

Una riforma dello SPID per rilanciare il progetto del Sistema pubblico di identità digitale mai davvero decollato dopo il suo lancio 4 anni fa da parte del Governo Renzi. Lo ha annunciato oggi in audizione in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera la ministra per l’Innovazione tecnologica…

Il governo potrebbe trarre esattamente 95 milioni di euro di coperture in manovra se decidesse di introdurre la cosiddetta tassa sui cellulari aziendali, con un balzello di 10 euro a cellulare. Un’ipotesi, la tassa sulle sim business, non ancora esclusa, contro cui però si è levata la protesta non solo…

Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati personali bacchetta “alcuni esponenti politici anche di Governo” che in questi giorni lamentano la tutela della privacy come un ostacolo alla lotta all’evasione fiscale attraverso il potenziamento dei pagamenti digitali, una lamentela…

Prosegue dietro le quinte il confronto per individuare il nuovo presidente di Tim, in vista del prossimo cda fissato per il 21 ottobre. Per quella data il comitato nomine dovrebbe presentare un nome gradito ai principali azionisti (Vivendi, Elliott e Cdp) per sostituire alla presidenza Michele Valensise,…