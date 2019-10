Dailyletter n. 3750 del 10 ottobre 2019

Internet Ue. Bocciata la commissaria Goulard. Brutta tegola per il digitale di Luigi Garofalo La francese Sylvie Goulard non sarà la commissaria al mercato unico digitale e quindi la responsabile diretta dell’implementazione dell’Agenda Digitale Europea della nuova Commissione Ue. La sua candidatura è stata bocciata dal Parlamento europeo e rischia di far slittare il voto in plenaria a Strasburgo…

Internet Web Tax, Gualtieri: “In vigore in Italia da gennaio prossimo”. Annotiamolo di Luigi Garofalo La promessa del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “L’Italia ha già la digital tax, che entrerà in vigore dal primo gennaio”, ha annunciato il ministro durante una conferenza stampa a Lussemburgo, dopo l’Ecofin. Gualtieri ha spiegato che nel nostro Paese la misura è stata già approvata dal…

Internet Conte: ‘In arrivo il green new deal con l’idrogeno primo pilastro. Le aziende sostenibili aumentano il business’ di Luigi Garofalo Il Governo punta sull’idrogeno per la transizione energetica del Paese e per accelerare la decarbonizzazione al 2050. L’ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla ‘Hydrogen challenge-global Esg conference’ organizzata a Roma da Snam, annunciando anche che “la sfida dell’idrogeno”…

Telecoms Rete unica, Governo spinge. Ma troppi ritardi e rischio digital divide di Paolo Anastasio Una rete unica è la soluzione che garantisce “i maggiori benefici nella situazione attuale” per lo sviluppo della banda ultralarga nel nostro paese. Questa la linea strategica del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che ha descritto per filo e per segno le strategie del governo…

Internet Audiovisivo. Netflix e Amazon investono spiccioli rispetto a Sky, Rai e Mediaset di Luigi Garofalo L’accordo tra Netflix e Mediaset per la coproduzione di 7 film nel nostro Paese e l’annuncio di Amazon Prime Video per la realizzazione della prima serie non-fiction italiana possono far sembrare che gli Ott puntino sempre di più sul mercato audiovisivo italiano. Lo fanno, ma con spiccioli. A differenza…

Internet Libra, Mark Zuckerberg al Congresso Usa il 23 ottobre di Piero Boccellato Il 23 ottobre Mark Zuckerberg, fondatore e capo di Facebook, testimonierà davanti alla commissione servizi finanziari della Camera statunitense. A darne l’annuncio è stata la deputata democratica Maxine Waters, presidente della commissione, che interrogherà il CEO in merito al progetto di Libra,…

Internet Decreto Clima in CdM, atteso via libera per bonus rottamazione e lotta alla plastica di Flavio Fabbri C’è ancora da armonizzare gli incentivi alla Legge di Bilancio, ma come ha spiegato ieri il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il passaggio di oggi al Consiglio dei Ministri potrebbe vedere l’approvazione finale della bozza del Decreto Clima. Ultimi ritocchi, insomma, ha spiegato in una nota il…

Media Fake news, Parlamento Ue preoccupato dalla Russia di Flavio Fabbri “Le ingerenze elettorali straniere sono una minaccia per le democrazie europee e gli unici a beneficiarne sono i movimenti anti-UE e le forze estremiste e populiste”. Questo il messaggio partito dal Parlamento europeo chiamato ad esprimersi sul duplice problema delle fake news e delle ingerenze straniere…

Cybersecurity Europol, il cybercrime si evolve in fretta. Il ransomware rimane la principale minaccia informatica di Piero Boccellato Il crimine informatico continua a maturare spostando la sua attenzione su obiettivi più ampi e più redditizi, per raggiungere un unico obiettivo: i dati personali. Sono questi i risultati che emergono dalla sesta edizione dell’Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) di Europol, l’agenzia…

Internet Intelligenza Artificiale, 5 motivi perché è importante per te di Paolo Anastasio L’Intelligenza Artificiale avrà diverse aree di applicazione in tutti i più disparati ambiti. Dalla sanità alla produzione in fabbrica, al traffico stradale. Di seguito 5 motivi per cui l’AI è importante. L’intelligenza artificiale creerà nuovi posti di lavoro Non è certo una novità che in futuro…

Internet Salute, un italiano su quattro si affida alle app. Cresce l’uso dell’IA in medicina di Flavio Fabbri Gli italiani ci tengono al benessere e si prendono cura della propria salute. Soprattutto la prevenzione sembra sia stata accettata ben volentieri nel tempo, tanto che oggi il 50% circa dei nostri connazionali è molto sensibile al tema, effettuando nel 54% dei casi controlli regolari, anche quando non…

Internet Droni per il soccorso dei barconi nel Mediterraneo. Le nuove frontiere del tech di Redazione Key4biz Saranno presentati al “Sea Drone Tech Summit 2019” i nuovi progetti di droni per il monitoraggio in mare dei barconi carichi di clandestini e per attivare i soccorsi in caso di naufragio. Il congresso – giunto alla seconda edizione – dedicato ai droni e ai sistemi robotici per impiego marino e…

Internet MailUp, online l’ebook “La personalizzazione delle email” di Flavio Fabbri Accompagnare le imprese nell’implementazione di una strategia di personalizzazione nel proprio piano di email marketing è una delle priorità dell’ebook pubblicato da MailUp con il titolo “La personalizzazione delle email”. Un testo, scaricabile gratuitamente dal sito di MailUp, dedicato alle attività…

Internet Bando Sisma, contributo a fondo perduto fino al 100% per sostenere la ripresa del territorio di Sercam Advisory L’azione è messa in atto al fine di sostenere la ripresa del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese che abbiano subìto un danno già operanti al 24 febbraio 2016 nel territorio della Provincia…

Mappamondo Economia sostenibile, Poste italiane entra a far parte del Global Compact di Redazione Key4biz Poste Italiane si unisce alle aziende provenienti da 160 paesinel mondo che hanno aderito al United Nations Global Compact (UNGC), il patto mondiale delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a promuovere attivamente i principi di condotta etica e di business responsabili. L’adesione…

Mappamondo Scuola, attivati solo il 5% dei libri digitali in Italia di Redazione Key4biz Solo il 5,3% dei libri digitali viene attivato dagli studenti italiani. E anche quando questo accade, di media l’accesso è inferiore alle 6 volte in un anno scolastico. È quanto emerge dall’indagine dell’osservatorio AIE-MIUR presentata oggi durante il convegno “Libri di testo e risorse digitali per…

Mappamondo Vodafone, partita la terza edizione del bando “Action for 5G” di Redazione Key4biz Vodafone Italia lancia il terzo bando “Action for 5G” dedicato alle startup, piccole e medie imprese e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Anche quest’anno Vodafone mette a disposizione 2,5 milioni di euro al fine di supportare le imprese…