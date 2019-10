Dailyletter n. 3745 del 2 ottobre 2019

Internet Di Maio: ‘Un software contro l’evasione dei contributi Inps per recuperare 4-5 miliardi’. E sul 5G tranquillizza gli Usa di Luigi Garofalo Il Governo annuncia un’altra soluzione digitale per cercare di contrastare l’evasione fiscale e recuperare 7,2 miliardi indicati nella manovra da 30 miliardi. “Con l’Inps e il suo presidente Pasquale Tridico abbiamo ideato un software contro l’evasione di tutti quei contributi che si pagano all’INPS….

Telecoms 5G, Pompeo in pressing su Conte che su Huawei e ZTE rassicura gli Usa di Paolo Anastasio 5G, sicurezza delle reti, fornitori cinesi (Huawei e ZTE) fra i principali temi dell’incontro fra Mike Pompeo, Segretario di Sato Usa in vista a Roma, e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Come ampiamente prevedibile, il capo della diplomazia americana ha reiterato di persona le preoccupazioni…

Telecoms Il 5G è una gran cosa, ma potrebbe aumentare il digital divide di Paolo Anastasio E’ ancora difficile immaginare il reale impatto del 5G, ma quel che è certo è che sarà importante fare attenzione affinché il nuovo standard non aumenti il digital divide che già esiste a livello globale. Alcuni analisti prevedono che il 5G offra una velocità fino a 600 volte superiore a quella del…

Internet Def, Gualtieri: “Svolta verde sarà asse della manovra”. Lo strumento dei green bond di Flavio Fabbri Nella manovra presentata dal Governo Conte, il capitolo della crescita sostenibile e a basso impatto ambientale sembra poter ambire ad un ruolo chiave da qui a prossimi anni. A ribadirlo più volte sia il Premier Giuseppe Conte, sia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, insistendo sul Green New…

Internet Libra, dietrofront di Mastercard e Visa. In bilico il progetto di Facebook di Piero Boccellato Prosegue il difficile percorso di Libra che incassa il dietrofront di Mastercard e Visa, due dei 28 componenti dell’associazione che hanno aderito al progetto di Facebook. I due colossi hanno espresso dubbi sul loro coinvolgimento nel progetto, probabilmente alimentati anche dalle recenti critiche…

Internet Bilancio Ue, gli eurodeputati chiedono 2 miliardi di euro in più per clima e ambiente di Flavio Fabbri Un budget più corposo per la spesa dell’Unione europea in crescita, sviluppo, innovazione e soprattutto sostenibilità. La Commissione bilanci del Parlamento europeo ha illustrato la propria richiesta di aumento dei fondi, di cui dovrebbe dotarsi Bruxelles per il 2020, da destinarsi ad alcuni settori…

Internet Robot industriali, investiti 16,5 miliardi di dollari nel 2018 di Flavio Fabbri Mercato della robotica industriale in crescita costante e i dati sul 2018 forniti dall’IFR (International Federation of Robotics) attestano investimenti pari a 16,5 miliardi di dollari in tutto il mondo, per 422 mila spedizioni, il 6% in più sull’anno precedente. “Abbiamo registrato prestazioni…

Internet Liuzzi: “La Blockchain contro frodi e contraffazioni”. E candida Bari per il prossimo summit del MED7 di Redazione Key4biz Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Mirella Liuzzi, in rappresentanza del Governo italiano, ha partecipato oggi a Malta al vertice europeo sulle nuove tecnologie organizzato nell’ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia…

Internet L’etica ai tempi dell’IoT. Design, realizzazione e implementazione di Andrea Tomassi Sebbene la sicurezza delle informazioni delle singole persone sia chiaramente qualcosa che dovrebbe essere promossa negli sviluppi dell’IoT, è necessario adottare pratiche etiche durante tutto il processo di creazione di dispositivi e sistemi IoT. Design Al fine di realizzare dispositivi e sistemi…

Smart City MaaS, mercato globale a 106 miliardi di dollari nel 2030. Imprese europee il pole position di Flavio Fabbri I trasporti subiranno una trasformazione profonda nel prossimo decennio. Le città saranno sempre più affollate, crescerà la popolazione che quotidianamente si sposterà sul territorio urbano, le automobili private potrebbero rappresentare un grande problema in termini di inquinamento, ma anche di…

Internet Il 5G farà nascere un nuovo mondo? di CDTI Forum Articolo di Francesco Marinuzzi, Consigliere e Direttore Ed. Ordine Ingegneri Roma Era il 1492 quando Cristoforo Colombo scoprì il “nuovo mondo” dando inizio all’era moderna. Prima erano stati fatti molti viaggi e tentativi ma lui fu il primo a riuscire a superare tutto l’Atlantico e ad approdare…

Internet Intelligenza Artificiale e Psicostoria. Il sogno di Asimov può diventare realtà?? di Neosperience Team Nel 1951 Isaac Asimov pubblicava Fondazione, il primo dei sei libri che compongono il suo capolavoro, il Ciclo delle Fondazioni. L’influenza della sua opera magna sul genere fantascientifico si può facilmente comparare a quella che ebbe Tolkien sul fantasy. La storia è molto semplice. L’impero…

Internet Teniamoci cara la Terra finché siamo in tempo. Ma come? di Vincenzo Lombardo, redattore d’inchiesta Appare ormai chiaro che gli effetti del cambiamento climatico interessino tutte le regioni del mondo, manifestandosi in catastrofi naturali e crisi umanitarie. Fenomeni meteorologici estremi, come abbondanti precipitazioni in alcune aree, siccità e ondate di calore senza precedenti in altre, sono sempre…

Media Pirateria audiovisiva, FAPAV e Alice nella Città per l’educazione alla legalità di Redazione Key4biz “Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con ALICE NELLA CITTA’, partner importante della FAPAV nelle attività di sensibilizzazione e promozione della cultura cinematografica e dell’uso consapevole delle nuove tecnologie”, ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV. La…

Internet Il Cristianesimo (e il crocefisso) secondo l’articolo 9 della Costituzione di Valentino Vescio di Martirano L’identità culturale di uno stato, di una nazione, passa doverosamente dalla storia che lo ha partorito. La necessità di preservare la memoria dell’Italia passa attraverso l’impronta che il mondo cristiano ha lasciato nel corso dei secoli. Invero, la millenaria vicenda cristiana costituisce un…

Internet Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali. Il bando della Regione Basilicata di Sercam Advisory Sul BUR del 23 settembre 2019 è stato pubblicato il bando inerente gli aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali. L’obiettivo è di contrastare lo spopolamento dei piccoli centri e garantire occupazione e presidio del territorio le finalità. Soggetti…

Bibliotech Guerra digitale di Redazione Key4biz Stati Uniti e Cina stanno combattendo una lotta senza esclusione di colpi per il controllo del 5G, la rete di telecomunicazioni ultraveloce e ultrapotente; e si affrontano, con altrettanta determinazione, per conquistare il primato nell’intelligenza artificiale e nella robotica. Stiamo precipitando…

Mappamondo Io, Leonardo oggi al cinema di Redazione Key4biz Debutta al cinema oggi, mercoledì 2 ottobre, in oltre 300 sale in tutta Italia IO, LEONARDO, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Progetto Immagine e distribuito da Lucky Red. Realizzato a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, descrive il genio toscano con un punto di vista inedito e non…

Mappamondo Educazione finanziaria, 42 seminari gratuiti per tutti negli uffici postali di 6 città di Redazione Key4biz Poste Italiane contribuisce a formare le conoscenze finanziarie dei cittadini e partecipa alla seconda edizione del mese dell’educazione finanziaria (#OttobreEdufin2019) che parte con un programma di circa 500 eventi su scala nazionale, promosso dal Comitato per il coordinamento e la programmazione…