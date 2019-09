Dailyletter n. 3741 del 26 settembre 2019

Internet Copyright, il colpo di mano di Google che aggira la legge francese di Luigi Garofalo Il primo ottobre prossimo entrerà in vigore in Francia la nuova direttiva dell’Unione Europea sul copyright (il Paese è il primo ad adottarla nell’Ue) e Google ha fatto sapere che non pagherà le licenze per mostrare sul motore di ricerca le anteprime degli articoli dai siti di notizie francesi. L’articolo…

Internet Emergenza climatica, Sergio Costa: “Il 3 ottobre discuteremo il decreto legge” di Flavio Fabbri Nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, aveva annunciato la bozza di un decreto legge su clima e ambiente recante “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell’economia verde”.Un dispositivo che avrebbe agito in diversi settori economici, dai trasporti…

Internet Voucher per l’innovazione, domande al via il 7 novembre: 50 milioni di euro per le Pmi di Flavio Fabbri Sostenere su tutto il territorio nazionale le reti d’impresa e le piccole e medie imprese (Pmi), questo l’obiettivo della misura “Voucher per l’Innovation manager” a cui sarà possibile accedere a partire dal 7 novembre 2019. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato ieri, consentirà…

Internet ‘Servono sanzioni per chi non accetta pagamenti con carta’. Intervista a Sergio Boccadutri di Paolo Anastasio Pagamenti elettronici e diffusione di nuovi strumenti digitali per allargare la platea degli italiani che rinunciano al contante, in ottica antievasione fiscale. Questo uno degli obiettivi ‘evergreen’ della politica italiana, su cui anche il nuovo governo Conte bis dovrà cimentarsi. Ma quali sono le…

Telecoms 5G e Cloud, il caso Rakuten Mobile e gli altri player DISH e Drillisch (quarta parte) di Paolo Anastasio Questo è il quarto ed ultimo di una serie di quattro articoli sul tema del connubio fra Cloud e 5G tratti dal report globale di HSBC Global Research ‘5G and the Cloud. Will it change your life?’ Al di là del mercato giapponese, il lancio di Rakuten Mobile avrà un impatto più ampio sulla industry…

Internet WiFi4Eu: arrivate 11.000 domande, sei volte il numero dei voucher disponibili di Flavio Fabbri Grande successo per la terza call WiFI4Eu della Commissione europea per promuovere il libero accesso alla connettività WiFi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa. Alla chiusura dei termini…

Internet Sviluppo sostenibile, per il 71% dei Ceo le aziende devono fare di più (Report Accenture-Onu) di Redazione Key4biz I leader aziendali di tutto il mondo sostengono che il contributo delle imprese non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals)definiti dall’Agenda 2030. È quanto emerge da uno studio di Accenture Strategy e da United Nations Global C…

Cybersecurity Cybertech 2019, perché la cybersecurity non è un rischio ma un’opportunità per le aziende di Redazione Key4biz Si è conclusa ieri la due giorni di Cybertech Europe 2019, il più importante evento e piattaforma europea dedicata al settore della cybersecurity organizzata in collaborazione con Leonardo e con l’innovation partner Accenture. Numeri importanti per questa quarta edizione: migliaia di visitatori…

Internet Poste italiane, partnership con Moneyfarm per la gestione digitale del risparmio di Redazione Key4biz Poste Italiane e Moneyfarm hanno siglato un accordo di partnership per l’offerta di innovativi servizi di investimento digitali e di gestione del risparmio destinati ai clienti di Poste Italiane. Fondata nel 2011, Moneyfarm è una società indipendente di gestione digitale del risparmio,…

Internet Smartphone alla guida, in Australia ti becca l’autovelox con l’IA di Piero Boccellato In Australia nello Stato del Nuovo Galles del Sud si è dato il via ad un progetto di sicurezza stradale unico al mondo. Quarantacinque telecamere intelligenti per il rilevamento di chi usa lo smartphone alla guida saranno installate lungo le strade dello Stato entro dicembre 2019. Il governo…

Media Deepfake alla portata di tutti? Stanno arrivando di Paolo Anastasio Creare video completamente falsi tramite deepfake sarà alla portata di chiunque nel giro di 6 mesi un anno. L’allarme deep fake arriva da Hao Li, professore di computer science della University del South Carolina, artista ed esperto del settore interpellato dalla Cnbc. Secondo Hao Li, in tempi stretti…

Internet Nantes Capitale Ue dell’innovazione 2019 di Flavio Fabbri La nuova Capitale europea dell’innovazione è la cittadina francese di Nantes. L’annuncio è arrivato ieri dalla Commissione europea in occasione delle Giornate europee della ricerca e dell’innovazione. Il riconoscimento di 1 milione di euro è stato accordato a Nantes per “la sua straordinaria capacità…

Mappamondo Vodafone lancia Happy & Win, il nuovo concorso premi di Redazione Key4biz Sarà disponibile a partire da domani il nuovo concorso targato Vodafone Happy pensato per coinvolgere e premiare i clienti con regali esclusivi attraverso un’esperienza completamente digitale all’interno dell’app MyVodafone. Dal 26 settembre fino al 28 ottobre, Happy & Win offre la possibilità…

Internet Commissione europea, 44 milioni di euro per le aree colpite dai terremoti del 2016/17 di Sercam Advisory La Commissione europea ha approvato il 6 aprile 2018 il regime di aiuto a sostegno della ripresa economica nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. Il regime, che ha una dotazione complessiva di 43,9 milioni di euro, copre il periodo 2018-2019. L’aiuto assume la forma…

Internet Fotovoltaico, a fine ottobre online nuovo portale sull’autoconsumo di Flavio Fabbri Facilitare l’installazione di impianti fotovoltaici in tutta Italia è l’obiettivo della nuova piattaforma del Gestore servizi energetici (Gse) annunciata oggi e che probabilmente sarà online entro la fine del prossimo mese.Stando a quanto annunciato dal Gestore, il nuovo Portale sull’autoconsumo…

Email marketing tips Come fare Marketing predittivo? È più semplice di quanto pensi di Redazione Key4biz Il futuro del marketing è predittivo. Cosa si intende? Che le strategie delle aziende saranno sempre più guidate dai dati su comportamenti e abitudini di acquisto, con l’obiettivo di anticipare e prevedere le esigenze future dei clienti. Eppure per molti il Marketing Predittivo è un tema ancora oscuro,…

Mappamondo Emilia Romagna, partita la banca dati regionale per i progetti smart city di Redazione Key4biz Oggi le varie realtà territoriali hanno portato avanti singolarmente questi processi di sviluppo tecnologici e sociali. Lo scopo dell’Agenda digitale dell’Emilia Romagna (AdER) è quello di mettere a sistemi questi processi per favorire lo sviluppo coeso della regione, in particolare dei Comuni medio…

Mappamondo Incontro con il Comitato CIO del CDTI di Roma di Redazione Key4biz Il CDTI di Roma in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni – DIET dell’Università “La Sapienza” ha organizzato il 19 Settembre presso la Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria, Università La Sapienza, l’evento ‘Incontro con il Comitato…

Focus Mail Agenda: ‘Persona, riservatezza, protezione dei dati personali e GDPR nella società digitale’, Firenze 21 ottobre 2019 di Redazione Key4biz IX CONVEGNO DNT® Persona, riservatezza, protezione dei dati personali e GDPR nella società digitale In memoria di Giovanni Buttarelli – European Data Protection Supervisor UE 21 ottobre 2019 Ore 15:00 – 18:30 Fondazione CESIFIN – Palazzo Incontri Via dei Pucci, 1 Firenze Al convegno verrà…